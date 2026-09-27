Phim hot nhất của Trịnh Sảng đổi tên, thay mặt AI

Nhân dịp 10 năm ra mắt, phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đã có diện mạo mới gây bất ngờ cho công chúng.

Vừa qua, bộ phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên đổi tên gốc Vi Vi nhất tiếu ngận khuynh thành thành Nhất tiếu khuynh thành để phát hành trực tuyến. Nhưng điểm đặc biệt nhất là gương mặt của nữ diễn viên chính Trịnh Sảng vai Bối Vi Vi dùng kỹ thuật AI thay thế bởi diễn viên Vương Chu Duyệt. Phần lớn hình ảnh, lời thoại, tuyến truyện và màn thể hiện của Dương Dương trong vai Tiêu Nại được giữ lại. Bộ phim đồng thời được nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K.

Điều này khiến bộ phim trở thành tâm điểm nóng của các diễn đàn phim. Điều gì khiến một tác phẩm đã hoàn thành từ 10 năm trước không được quay lại từ đầu, mà được giữ phần lớn hình ảnh cũ, đồng thời thay đổi gương mặt của một nhân vật trung tâm bằng công nghệ AI?

Bản phim năm 2016 bùng nổ trên nhiều nền tảng phát sóng và được yêu thích nhiều năm sau đó. (Ảnh: Chụp màn hình)

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên lên sóng năm 2016 với Dương Dương và Trịnh Sảng đóng chính. Tháng 8/2021, sau khi cơ quan quản lý phát đi thông báo yêu cầu các đơn vị không mời Trịnh Sảng tham gia sản xuất chương trình và dừng phát sóng những chương trình cô đã tham gia, nhiều tác phẩm có nữ diễn viên này đồng loạt bị gỡ khỏi các nền tảng, trong đó có bộ phim này. Như vậy, vấn đề của bộ phim không nằm ở nội dung câu chuyện mà vì đời tư của Trịnh Sảng.

Trong bối cảnh đó, việc thay thế phần hình ảnh của Trịnh Sảng là một cách tách tác phẩm khỏi dấu ấn trực tiếp của nữ diễn viên, qua đó tạo điều kiện để nhà phát hành đưa bộ phim trở lại. Đây là một phương án được lựa chọn để đưa một bộ phim cũ trở lại khai thác sau khi tác phẩm từng bị gỡ khỏi nền tảng.

Sở dĩ nhà sản xuất tốn nhiều công sức để đổi mặt AI cho diễn viên chính vì sức hút rất lớn của phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Phim được phát sóng từ ngày 22/8/2016, với 30 tập, xoay quanh câu chuyện tình yêu của Tiêu Nại và Bối Vy Vy, kết hợp bối cảnh đại học với thế giới game trực tuyến. Ngay khi phát sóng, phim đã trở thành hiện tượng truyền hình bùng nổ của năm. Theo dữ liệu được tổng hợp trên Baidu, đến ngày 31/12/2018, bộ phim đã vượt 28 tỷ lượt xem trực tuyến, trong đó lượt xem trung bình mỗi tập vượt 800 triệu và được ghi nhận là mức bình quân mỗi tập cao nhất tại thời điểm đó. Sau nhiều năm, tác phẩm vẫn có một lượng khán giả nhận diện nhân vật, câu chuyện và cặp đôi Tiêu Nại - Bối Vi Vi.

Có thể thấy nhà sản xuất đang sở hữu một sản phẩm đã có thương hiệu, một câu chuyện đã được kiểm chứng về khả năng thu hút khán giả và một thư viện hình ảnh đã hoàn thành. Hình ảnh trong phim của Dương Dương cũng được xem là thời kỳ đỉnh cao của nhan sắc và tài năng. Đó chính là phần tài sản khó có thể bỏ qua khi một bộ phim từng thành công bị gián đoạn phát hành.

Ở góc độ kinh doanh nội dung, việc sử dụng AI để thay đổi một phần hình ảnh có một ưu điểm rất rõ là không cần quay lại toàn bộ bộ phim. Nếu thực hiện bản mới, nhà sản xuất phải tuyển diễn viên, dựng lại bối cảnh, quay lại 30 tập, hậu kỳ và chịu rủi ro rằng phiên bản mới không thể tái tạo sức hút của bản gốc. Trong trường hợp của phim này, phần lớn "tài sản hình ảnh" của bộ phim vẫn được giữ lại. Dương Dương vẫn là Tiêu Nại, tuyến truyện vẫn vậy, lời thoại và cấu trúc cảnh quay về cơ bản được duy trì. Phần cần can thiệp tập trung vào hình ảnh khuôn mặt của nữ chính. Vì thế, có thể nhìn đây như một bài toán tái khai thác kho nội dung cũ với chi phí thấp hơn đáng kể so với sản xuất lại từ đầu.

Một cảnh phim bản mới năm 2026. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tuy nhiên hiệu quả hình ảnh không mang lại sự ủng hộ tuyệt đối. Sau khi bản phim mới ra mắt, nhiều ý kiến trái chiều về biểu cảm đơ cứng của gương mặt do AI tạo. Vương Chu Duyệt xác nhận cô đã đồng ý cho sử dụng gương mặt của mình trong phần thay mặt AI. Nữ diễn viên sinh năm 1999 công khai xin lỗi khán giả vì cho rằng phiên bản mới có thể khác xa hình dung của họ về Bối Vi Vi. Cô cũng cho biết việc này không liên quan đến công ty hay nền tảng và nói mình đã chuyển sang công việc phía sau máy quay.

Sự trở lại của Yêu em từ cái nhìn đầu tiên cho thấy AI đang đi xa hơn việc tạo hình ảnh mới. Công nghệ đã bắt đầu được sử dụng để can thiệp trực tiếp vào những sản phẩm điện ảnh, truyền hình đã hoàn thành. Phép thử lần này mở ra khả năng xử lý nhiều tác phẩm bị "mắc kẹt" vì những vấn đề liên quan đến một diễn viên trong đoàn trong thời gian qua đã khiến nhiều nhà sản xuất đau đầu.