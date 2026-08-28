Trịnh Sảng vẫn chưa chịu dừng lại sau khi bị đuổi khỏi showbiz, "nương tựa" đại gia để trốn nợ suốt 2 năm qua

Động thái mới nhất của Trịnh Sảng gây bàn tán trong dư luận Trung Quốc.

Ngày 27/8, tờ 163 cho biết Trịnh Sảng vừa lập 2 tài khoản Tiktok và Instagram để chia sẻ về cuộc sống đời thường ở Mỹ của mình. Do bị "phong sát" toàn diện ở Trung Quốc, nữ diễn viên chỉ có thể sử dụng các nền tảng MXH quốc tế. Kênh Tiktok của cô hiện có gần 16.000 người theo dõi. Trong video mới nhất được đăng cách đây 1 ngày, Trịnh Sảng gây chú ý khi tiết lộ vừa được mẹ cho quần áo mới, cũng như chuyện bản thân đã phải đối mặt với hàng loạt chấn thương tâm lý. Theo ngôi sao phim Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, trước đây cô chỉ dám đăng ảnh chứ không dám cập nhật trạng thái vì sợ bị hiểu lầm và phán xét. Trịnh Sảng cũng cho biết cô đã rất cố gắng vượt qua biến cố lớn để tiếp tục sống sót và tồn tại cho đến bây giờ.

Trên mạng xã hội Weibo, cư dân mạng xứ tỷ dân bày tỏ sự ngao ngán với việc Trịnh Sảng cứ mãi than vãn, kể khổ. Bài đăng mới nhất của cô thực tế là "bổn cũ soạn lại". Từ năm 2024, nữ diễn viên đã âm thầm lập 1 tài khoản MXH ở Trung Quốc, thường xuyên chia sẻ về việc bản thân bị trầm cảm và đăng tải ảnh với đôi mắt ngấn lệ, thần thái kém sức sống. Để tránh bị cơ quan chức năng khóa tài khoản, Trịnh Sảng còn "lách luật" bằng cách chỉnh sửa ảnh đến mức công chúng nhìn nhầm cô thành Địch Lệ Nhiệt Ba.

Một điều nữa khiến netizen Trung Quốc ngày càng mệt mỏi với Trịnh Sảng là cô luôn miệng bảo bản thân đang bắt đầu 1 cuộc sống mới ở Mỹ, nhưng 5 năm qua nữ diễn viên này không hề ra ngoài làm việc để kiếm thu nhập trả số nợ hàng trăm tỷ đồng cho đối tác chịu thiệt hại vì bê bối của cô. Thay vào đó, cô dăm bữa nửa tháng lại lên mạng khóc than bản thân đã cạn tiền, sống dựa vào lương hưu của cha mẹ.

Trịnh Sảng lập tài khoản MXH mới và tiếp tục bài ca than vãn khiến netizen Trung Quốc ngán ngẩm. Ảnh: Sina.

5 năm qua, không ai biết Trịnh Sảng làm công việc gì để tạo dựng lại cuộc sống ở Mỹ. Ảnh: Sina.

Trịnh Sảng rớt đài vì phạm phải những lỗi lầm không thể tha thứ. Vào năm 2021, cô đánh mất sự nghiệp đỉnh cao do bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Không lâu sau, cô dính thêm bê bối trốn thuế. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên "bay màu" chỉ trong 1 ngày.

Sau khi bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng bỏ sang Mỹ sinh sống. Con song sinh của cô được bạn trai cũ Trương Hằng nuôi dưỡng. Trịnh Sảng chỉ được gặp gỡ, đưa con đi chơi theo lịch định kỳ hàng tháng.

Hành vi trốn thuế và mang thai hộ đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Trịnh Sảng. Cô vĩnh viễn không được trở lại showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Đến năm 2024, Trịnh Sảng bắt đầu qua lại với Diệp Diên Vỹ. Cô chấp nhận làm người tình và sinh con cho vị đại gia lừa đảo này vì hết đường sống sau khi tài sản cạn kiệt, không có công ăn việc làm, lại thêm việc bị các chủ nợ thuê xã hội đen lùng sục khắp nước Mỹ để đòi tiền. Đáng chú ý, Diệp Diên Vỹ nằm trong danh sách tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao, chỉ cần về nước lập tức bị bắt giam. Các nguồn tin cho biết Trịnh Sảng còn đang mắc nợ các đối tác khoảng 120 triệu NDT (474 tỷ đồng). Do dây dưa không trả, cô đã bị liệt vào danh sách thất tín ở quê nhà. Điều này khiến Trịnh Sảng 5 năm qua không dám trở về Trung Quốc. Cha mẹ cô muốn thăm con chỉ có thể lặn lội sang Mỹ.

Trịnh Sảng hiện tại không chỉ nợ nần chồng chất mà còn phải nhìn sắc mặt người tình đại gia để sống. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu







