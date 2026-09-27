100 phim truyền hình hay nhất thế kỷ 21: Phim có sao Việt hạng 71, Squid Game hạng 72, top 1 khỏi bàn cãi
Danh sách 100 phim truyền hình hay nhất thế kỷ 21 được công bố, những tác phẩm được xướng tên đều rất thuyết phục.
Mới đây, The New York Times đã công bố danh sách 100 phim truyền hình hay nhất thế kỷ 21, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả yêu phim. Danh sách được xây dựng từ cuộc bình chọn có sự tham gia của 516 người trong ngành, bao gồm diễn viên, showrunner/creator, biên kịch, nhà sản xuất, những người làm công tác hậu trường cùng nhiều nhân vật nổi tiếng hoạt động và am hiểu lĩnh vực truyền hình. Theo thể lệ, mỗi người được lựa chọn tối đa 10 series mà họ đánh giá cao nhất, với điều kiện tác phẩm phải ra mắt trong thế kỷ 21, tính từ ngày 1/1/2000 đến nay.
Đáng chú ý, trong danh sách có một cái tên rất quen thuộc đến từ Hàn Quốc là Squid Game, xếp ở vị trí thứ 72. Đây là một trong những series Hàn thành công nhất lịch sử Hàn Quốc trên phạm vi toàn cầu, đồng thời là bộ phim quy tụ nhiều ngôi sao lớn nhất xứ Kim Chi như Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Im Si Wan, Kang Ha Neul, Wi Ha Joon, Park Gyu Young, Park Sung Hoon, Lee Jin Wook, Jung Ho Yeon, T.O.P, Won Ji An và Gong Yoo.
Một tác phẩm khác mang đậm màu sắc châu Á là Shogun, đứng ở vị trí thứ 86. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của James Clavell, bộ phim kể câu chuyện tranh đoạt quyền lực đầy khốc liệt trước thềm trận Sekigahara năm 1600. Đây là giai đoạn đầy biến động sau khi quan nhiếp chính qua đời, người kế vị còn nhỏ tuổi và rất nhiều thế lực muốn nắm giữ chiếc ghế Shogun. Trong biến cố khủng khiếp này, John Blackthorne - một hoa tiêu người Anh vô tình đặt chân đến Nhật Bản, để rồi trở thành một mảnh ghép giữa bàn cờ quyền lực hiểm nguy trùng trùng.
Bên cạnh Squid Game và Shogun, nhiều cái tên quen thuộc với khán giả Việt cũng góp mặt: Dexter hạng 88, The Queen’s Gambit hạng 81, Beef hạng 71, Ozark hạng 68, Stranger Things hạng 53, Peaky Blinders hạng 43, Adolescence hạng 40 và Game of Thrones hạng 6. Đặc biệt, top 3 lần lượt thuộc về Mad Men, The Wire và Breaking Bad.
Tất nhiên, bất kỳ bảng xếp hạng nào cũng khó tránh khỏi tranh luận, nhưng việc Breaking Bad chiếm ngôi đầu chắc hẳn không khiến nhiều người bất ngờ. Đây từ lâu đã được xem là một trong những series xuất sắc và có ảnh hưởng nhất của truyền hình hiện đại.
Phim kể về Walter White, một giáo viên hóa học gặp khó khăn về tài chính và mắc ung thư phổi. Với mong muốn kiếm đủ tiền để lo cho gia đình sau khi mình qua đời, ông quyết định cùng cậu học trò cũ Jesse Pinkman sản xuất ma túy đá. Từ đây, Walter White từng bước biến chất, ngày càng vượt qua những giới hạn đạo đức và lún sâu vào thế giới tội phạm.
Riêng tại Primetime Emmy, Breaking Bad nhận tổng cộng 58 đề cử và giành 16 chiến thắng. Bryan Cranston cũng bốn lần đoạt giải Nam chính xuất sắc cho vai Walter White vào các năm 2008, 2009, 2010 và 2014. Bên cạnh đó, tác phẩm còn được vinh danh tại hàng loạt giải thưởng lớn khác, củng cố vị thế của một trong những tượng đài truyền hình thế kỷ 21.
Danh sách 100 phim hay nhất được tạp chí The New York Times công bố:
1. Breaking Bad (2008–2013)
2. The Wire (2002–2008)
3. Mad Men (2007–2015)
4. Succession (2018–2023)
5. Fleabag (2016–2019)
6. Game of Thrones (2011–2019)
7. Veep (2012–2019)
8. 30 Rock (2006–2013)
9. Curb Your Enthusiasm (2000–2024)
10. Atlanta (2016–2022)
11. The Office (U.S.) (2005–2013)
12. Arrested Development (2003–2019)
13. Girls (2012–2017)
14. Friday Night Lights (2006–2011)
15. Six Feet Under (2001–2005)
16. The Office (U.K.) (2001–2003)
17. The Americans (2013–2018)
18. I May Destroy You (2020)
19. Chernobyl (2019)
20. The Crown (2016–2023)
21. The White Lotus (2021–present)
22. Lost (2004–2010)
23. The Comeback (2005–2026)
24. Deadwood (2004–2006)
25. The Leftovers (2014–2017)
26. Black Mirror (2011–present)
27. Better Call Saul (2015–2022)
28. Band of Brothers (2001)
29. Key & Peele (2012–2015)
30. Severance (2022–present)
31. Survivor (2000–present)
32. Andor (2022–2025)
33. Enlightened (2011–2013)
34. Schitt’s Creek (2015–2020)
35. True Detective (Season 1) (2014)
36. The Pitt (2025–present)
37. Battlestar Galactica (2005–2009)
38. Homeland (2011–2020)
39. Watchmen (2019)
40. Adolescence (2025)
41. Louie (2010–2015)
42. Hacks (2021–2026)
43. Peaky Blinders (2013–2022)
44. BoJack Horseman (2014–2020)
45. Happy Valley (2014–2023)
46. Broad City (2014–2019)
47. Twin Peaks: The Return (2017)
48. House of Cards (2013–2018)
49. Normal People (2020)
50. Parks and Recreation (2009–2015)
51. The Good Place (2016–2020)
52. Downton Abbey (2010–2015)
53. Stranger Things (2016–2025)
54. The Bureau (2015–2020)
55. Insecure (2016–2021)
56. Nathan for You (2013–2017)
57. I Think You Should Leave (2019–present)
58. Chappelle’s Show (2003–2006)
59. PEN15 (2019–2021)
60. Peep Show (2003–2015)
61. RuPaul’s Drag Race (2009–present)
62. Slow Horses (2022–present)
63. The Thick of It (2005–2012)
64. Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013–2018)
65. Mare of Easttown (2021)
66. The Rehearsal (2022–present)
67. The Handmaid’s Tale (2017–2025)
68. Ozark (2017–2022)
69. Anthony Bourdain: No Reservations (2005–2012)
70. The Shield (2002–2008)
71. Beef (Season 1) (2023)
72. Squid Game (2021–2025)
73. Barry (2018–2023)
74. The Bear (2022–2026)
75. Ted Lasso (2020–present)
76. Somebody Somewhere (2022–2024)
77. Modern Family (2009–2020)
78. It’s Always Sunny in Philadelphia (2005–present)
79. The Good Wife (2009–2016)
80. How To with John Wilson (2020–2023)
81. The Queen’s Gambit (2020)
82. Better Things (2016–2022)
83. Justified (2010–2015)
84. Planet Earth (2006)
85. The Great British Baking Show (2010–present)
86. Shōgun (2024–present)
87. Reservation Dogs (2021–2023)
88. Dexter (2006–2013)
89. Baby Reindeer (2024)
90. Eastbound & Down (2009–2013)
91. Catastrophe (2015–2019)
92. The Night Of (2016)
93. Station Eleven (2021–2022)
94. The Diplomat (2023–present)
95. House (2004–2012)
96. Halt and Catch Fire (2014–2017)
97. Community (2009–2015)
98. The OA (2016–2019)
99. Gilmore Girls (2000–2007)
100. Scandal (2012–2018)