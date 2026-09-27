Ngụy Đại Huân được dự đoán vượt mặt Tỉnh Bách Nhiên

Trước ngày Không Thể Thay Thế lên sóng, nam diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng với hình ảnh doanh nhân thành đạt.

Ngày 28/9, Ngụy Đại Huân và Triệu Kim Mạch sẽ trở lại màn ảnh với Không thể thay thế. Bộ phim đô thị lấy bối cảnh ngành tư vấn với những cạnh tranh khốc liệt chốn công sở. Sự xuất hiện của Ngụy Đại Huân trong hình tượng một nam nhân thành đạt đang khiến khán giả đặt anh cạnh Tỉnh Bách Nhiên - gương mặt vừa tạo được dấu ấn với vai nam chính trong Đầu xuân tươi sáng.



Không thể thay thế sẽ phát sóng trên sóng CCTV8 và các nền tảng trực tuyến, xoay quanh Từ Trì (Triệu Kim Mạch đóng), một nhân viên mới bước vào ngành tư vấn, và Diệp Tín Chi (Ngụy Đại Huân), một đối tác trẻ của công ty tư vấn. Từ quan hệ công việc, hai nhân vật dần trở thành những người cộng sự. Phim có những màn đấu trí và cạnh tranh trong công việc khá hấp dẫn, thu hút hơn 1 triệu lượt đặt xem trước.



Ngụy Đại Huân từng tạo bước ngoặt về mức độ nhận diện với vai Mạnh Yến Thần trong Khói lửa nhân gian của tôi năm 2023. Nhân vật vốn không phải nam chính nhưng hình tượng người thừa kế trầm lặng, lịch thiệp đã trở thành một trong những điểm được khán giả bàn luận nhiều của bộ phim. Các nội dung liên quan đến Mạnh Yến Thần từng đạt lượng tương tác cao trên mạng xã hội, cho thấy sức hút của nhân vật vượt ra ngoài phạm vi vai diễn. Trang Weibo chính thức của bộ phim cũng từng ghi nhận nhiều bài đăng về nhân vật này có lượng tương tác lớn, đôi lúc vượt hơn cả vai nam chính của Dương Dương.

Ba năm sau, Ngụy Đại Huân tiếp tục trở lại với một nhân vật có nhiều nét tương đồng về hình ảnh bên ngoài. Diệp Tín Chi là một chuyên gia trong ngành tư vấn, có lý lịch nổi bật và giữ vị trí đối tác trẻ. Tuy nhiên, nhân vật lần này không đơn thuần là hình mẫu đàn ông thành đạt. Phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh là kế hoạch trả thù được xây dựng trong nhiều năm.

Ngụy Đại Huân và Triệu Kim Mạch lần đầu hợp tác. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngoài hình tượng trên màn ảnh, xuất thân của Ngụy Đại Huân cũng thường xuyên trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Nam diễn viên sinh tại Cát Lâm và xuất thân trong một gia đình có hoạt động kinh doanh giàu có. Điều này khiến anh thường được khán giả liên hệ với đời sống ngoài màn ảnh.

Ngụy Đại Huân được so sánh với Tỉnh Bách Nhiên khi nói về sức hút của nhóm nam diễn viên trưởng thành trong các phim đô thị. Hai diễn viên cùng sinh năm 1989, đã từng hợp tác trên phim và ngoài đời cũng là những người bạn thân thiết hay tương tác trên mạng xã hội. Gần đây, Tỉnh Bách Nhiên vụt sáng nhờ phim Đầu xuân tươi sáng, nên cơ hội dành cho Ngụy Đại Huân với phim Không thể thay thế cũng khá lớn. Xét về mức độ gây chú ý thì từ trước đến nay Ngụy Đại Huân có phần nhỉnh hơn người bạn thân Tỉnh Bách Nhiên. Thời gian qua, có thời điểm Loan Niệm của Đầu xuân tươi sáng tăng thêm 400.000 người theo dõi trong 7 ngày trên mạng xã hội Weibo. Nhưng thời điểm Ngụy Đại Huân nổi bật nhất đã đạt được mức độ chú ý trên mạng xã hội vượt xa con số này. Đến nay, nhiều bài viết của Ngụy Đại Huân vẫn duy trì mức tương tác đáng kể, cho thấy một bộ phận người hâm mộ đã được duy trì sau thời điểm nhân vật Mạnh Yến Thần gây sốt. Về đời sống tình cảm, Ngụy Đại Huân được cho là đang độc thân sau hai cuộc tình với đàn chị Dương Mịch, Tần Lam. Việc nam diễn viên không công khai chuyện tình cảm có thể giúp hình tượng của anh trên màn ảnh duy trì khoảng cách nhất định với đời tư, đặc biệt khi anh tiếp tục đảm nhận những nhân vật đàn ông trưởng thành, thành đạt và có sức hút với khán giả nữ. Trong khi đó Tỉnh Bách Nhiên đang gặp rắc rối khi xuất hiện cùng bạn gái Lưu Văn trong vài sự kiện gần đây.





