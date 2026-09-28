Phó chủ tịch đóng liền lúc 2 phim Việt hot nhất hiện tại: Diễn hay xuất sắc, đời thực đẹp ăn đứt trên phim

Nữ diễn viên đang càn quét phòng vé Việt tháng 9.

Giữa lúc phòng vé Việt liên tục có những cuộc cạnh tranh đáng chú ý, NSƯT Tuyết Thu là một trường hợp khá đặc biệt khi cùng lúc góp mặt trong hai bộ phim đang được khán giả quan tâm là Lên Hương và Trại Buôn Người. Điều thú vị là ở cả hai tác phẩm, nữ nghệ sĩ đều đảm nhận vai người mẹ có số phận nhiều đau đớn. Không phải những nhân vật có thời lượng xuất hiện dày đặc, nhưng cứ mỗi lần NS Tuyết Thu xuất hiện, cảm xúc của bộ phim gần như lập tức được đẩy lên cao trào.

Trong Lên Hương, NS Tuyết Thu vào vai bà Lan, mẹ của Tâm (Võ Tấn Phát) - một người phụ nữ mắc bệnh nặng, sống trong hoàn cảnh thiếu thốn và là nỗi lo lớn nhất của con trai. Tâm phải lựa chọn đi vào con đường "tà đạo", tìm mọi cách kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ. Bà Lan thực tế không có nhiều đất diễn bằng bà Mũi của NS Hồng Đào nhưng tuyến nhân vật này lại giữ một vị trí quan trọng trong câu chuyện về tình mẫu tử mà bộ phim muốn kể. NS Tuyết Thu cũng thể hiện tròn trịa hình ảnh một bà mẹ mắc bạo bệnh, luôn nghĩ cho con đến những phút cuối. Cảnh kết của nhân vật này trong phim là một trong số những khoảnh khắc cao trào nhất của Lên Hương, lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Bản thân NS Tuyết Thu cũng tiết lộ đây là một trong những cảnh khó nhất sự nghiệp của cô, phải quay đi quay lại 4-5 lần mới đạt yêu cầu.

NS Tuyết Thu trong Lên Hương (Ảnh: NSX)

Sang Trại Buôn Người, Tuyết Thu tiếp tục đóng một người mẹ nhưng số phận còn nghiệt ngã hơn. Nhân vật của cô là mẹ của anh em Ny, một nạn nhân của đường dây buôn người, bị đưa đi biệt xứ và nhiều năm sống trong cảnh bị giam giữ, ép làm công nhân tại sào huyệt của những kẻ lừa đảo. Chỉ đến khi anh em Ny cũng bị bắt vào trại, tìm cách trốn chạy, cuộc đoàn tụ với mẹ mới xảy ra.

NS Tuyết Thu trong Trại Buôn Người (Ảnh: NSX)

Đây tiếp tục là một vai diễn có thời lượng không dài, thời lượng NS Tuyết Thu lên hình thậm chí chỉ tính theo phút. Thế nhưng nhân vật của nữ nghệ sĩ vẫn để lại dư âm rất lớn. Người mẹ đã mất tích quá lâu, những đứa con tưởng như không còn cơ hội gặp lại, đến khi đứng trước mặt nhau thì cảm xúc thật sự vỡ òa.

Hai bộ phim, hai lần làm những bà mẹ chuyên lấy nước mắt của khán giả, NS Tuyết Thu thực sự đang là cái tên rất được quan tâm. Chỉ trong tháng 9, rất có thể cô sẽ bỏ túi 2 phim trăm tỷ khi Trại Buôn Người đã vượt mốc này còn Lên Hương thì cũng đang ở con số hơn 90 tỷ.

NS Tuyết Thu trong Lên Hương (Ảnh: NSX)

Tương tự ở hai bộ phim kể trên, NSƯT Tuyết Thu vốn quen mặt với khán giả thông qua những vai diễn khắc khổ, nhiều biến cố. Với nền tảng sân khấu vững vàng, nữ nghệ sĩ có khả năng xử lý tốt những nhân vật thiên về tâm lý, đặc biệt là hình tượng người phụ nữ chịu nhiều tổn thương. Cô từng ghi dấu qua nhiều vai diễn trên sân khấu và màn ảnh, đồng thời nhận Giải Mai Vàng với vai Hạ trong vở Đôi Bờ. Những năm gần đây, Tuyết Thu vẫn hoạt động đều đặn và thường xuyên xuất hiện trong các dự án phim truyền hình, điện ảnh với những vai mẹ, người phụ nữ trung niên có số phận không mấy dễ dàng.

Điều thú vị là nếu trên phim thường xuyên khiến khán giả thương cảm bởi vẻ ngoài tiều tụy, lam lũ thì ngoài đời, Tuyết Thu lại sở hữu diện mạo hoàn toàn trái ngược. Ở tuổi 55, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét đẹp đằm thắm, thanh lịch và trẻ trung. Những hình ảnh đời thường của cô thậm chí khiến nhiều người bất ngờ bởi khoảng cách khá lớn so với hình ảnh người mẹ bệnh tật trong Lên Hương hay người phụ nữ khắc khổ, bị giam giữ nhiều năm trong Trại Buôn Người.

Nhan sắc ngoài đời của NSƯT Tuyết Thu khác hẳn trên phim (Ảnh: FBNV)

Cô vẫn giữ được sắc vóc đẹp ở tuổi U60

Hiện tại, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, NSƯT Tuyết Thu còn tham gia giảng dạy diễn xuất, truyền lửa và chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ diễn viên trẻ. Năm 2026, cô cũng đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, nhiệm kỳ 5 năm. Ở tuổi 55, Tuyết Thu vì thế vẫn duy trì công việc khá bận rộn, vừa đóng phim, hoạt động sân khấu, vừa tham gia công tác chuyên môn và đào tạo.