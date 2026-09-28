Nam diễn viên là ngoại lệ của Trại Buôn Người khiến ekip đổi cả kịch bản, diễn xuất sắc rút cạn nước mắt khán giả

Biên kịch Trại Buôn Người đã quyết định thay đổi kịch bản và dành nhiều thời gian để thuyết phục nam diễn viên này nhận vai.

Sau khi chính thức ra rạp từ ngày 25/9, Trại Buôn Người đang có màn tăng tốc ấn tượng tại phòng vé. Bộ phim liên tục đứng đầu doanh thu trong những ngày đầu công chiếu, đồng thời nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội về phần hành động, diễn xuất và những câu chuyện bi thương của các nhân vật bị cuốn vào đường dây buôn người. Tính đến sáng ngày 28/9, phim đã vượt mốc 95 tỷ đồng sau cuối tuần công chiếu đầu tiên.

Trại Buôn Người đang tăng tốc tại phòng vé

Giữa một bộ phim quy tụ hàng loạt tên tuổi như Steven Nguyễn, Trầm Minh Hoàng, Quách Ngọc Ngoan, NSND Như Quỳnh, Huỳnh Minh Kiên..., có một nhân vật xuất hiện không quá lâu nhưng lại để lại dư âm đặc biệt mạnh trong Trại Buôn Người. Đó chính là Nhân do Đinh Viết Tường thủ vai. Nhân là một nạn nhân khuyết tật bị đẩy vào trại buôn người. Không có khả năng tự vệ, cậu liên tục bị những kẻ quản lý đánh đập, hành hạ. Đau đớn hơn, một số người cùng cảnh ngộ trong trại cũng không dành cho Nhân sự cảm thông mà thường xuyên dè bỉu, xa lánh. Cậu gần như trở thành người yếu thế nhất trong một nơi vốn đã không có chỗ cho sự yếu đuối.

Nhân là nhân vật gây nhiều tiếc nuối, ám ảnh trong phim

Nhưng bi kịch của Nhân chưa dừng ở đó. Khoảnh khắc cậu gặp lại mẹ trong trại mới thực sự khiến câu chuyện trở nên ám ảnh. Người mẹ không có tiền để chuộc con, cuối cùng đã tìm cách trở thành một nạn nhân trong chính trại buôn người, chỉ để có thể ở bên cạnh con trai. Hai mẹ con gặp nhau trong hoàn cảnh mà không một người mẹ nào muốn chứng kiến, không phải trong một cuộc đoàn tụ, mà giữa nơi con người bị biến thành những món hàng.

Cái kết dành vô cùng ám ảnh cho hai mẹ con Nhân cũng là một trong những đoạn đau thương nhất phim. Nó không chỉ khiến nhân vật Nhân trở thành một trường hợp đặc biệt trong Trại Buôn Người, mà còn khiến phần diễn xuất của Đinh Viết Tường trở thành điểm nhấn khó quên dù đất diễn không nhiều.

NS Như Quỳnh và Viết Tường đảm nhận vai hai mẹ con Nhân trong phim

Đáng nói, Nhân vốn không phải là nhân vật được viết như vậy ngay từ đầu mà chính Viết Tường là lý do để nhân vật Nhân ra đời. Trong buổi cinetour của Trại Buôn Người, biên kịch kiêm nhà sản xuất Mèo Bích Trang tiết lộ câu chuyện phía sau sự xuất hiện của Đinh Viết Tường. Theo chia sẻ của chị, ở phiên bản kịch bản ban đầu, Nhân hoàn toàn khác với nhân vật mà khán giả nhìn thấy trên màn ảnh. Nhân vốn được xây dựng là một chàng trai nghiện ma túy, bị đưa vào trại và sau đó thậm chí bán chính mẹ mình vào đây. Đây là một tuyến nhân vật mang màu sắc tăm tối, phù hợp với thế giới khắc nghiệt mà bộ phim xây dựng.

Thế nhưng trong quá trình tìm kiếm diễn viên, Mèo Bích Trang tình cờ biết đến Đinh Viết Tường thông qua một chương trình âm nhạc. Sau khi tìm hiểu về Tường, ekip chủ động liên hệ và mời anh tham gia phim. Vấn đề là Tường không phải một diễn viên chuyên nghiệp và cũng không thực sự tự tin khi phải đứng trước đám đông để diễn xuất. Trước đó, anh từng chịu nhiều lời trêu chọc từ bạn bè vì hội chứng TICS, một dạng rối loạn khiến cơ thể xuất hiện những cử động hoặc âm thanh không chủ ý. Viết Tường mắc hội chứng này từ năm học lớp 7 và từng có thời gian thu mình, tự ti vì những khác biệt của bản thân. Chính vì vậy, phía nhà sản xuất đã phải mất khá nhiều thời gian để thuyết phục Viết Tường nhận lời. Và sau khi Viết Tường gia nhập đoàn phim, ekip không đơn giản là tìm cách để anh thích nghi với nhân vật có sẵn mà quyết định chơi lớn, viết lại hoàn toàn nhân vật Nhân để phù hợp hơn với chính Đinh Viết Tường.

Biên kịch - NSX Mèo Bích Trang chia sẻ về câu chuyện của Viết Tường và vai Nhân

Đó cũng là lý do Nhân trên màn ảnh trở thành một nhân vật rất khác so với phiên bản ban đầu. Từ một chàng trai nghiện ma túy và sẵn sàng bán mẹ, Nhân được chuyển thành một nạn nhân yếu thế, mắc hội chứng TICS và gần như không có khả năng tự bảo vệ mình. Những chuyển động cơ thể đặc trưng của Tường không còn là trở ngại trong diễn xuất mà được đưa vào cách xây dựng nhân vật.

Trại Buôn Người vì thế đánh dấu một bước ngoặt đặc biệt khi lần đầu tiên Viết Tường bước vào một dự án điện ảnh quy mô lớn, đứng cạnh hàng loạt diễn viên có kinh nghiệm. Điều đáng nói là anh không cần một vai quá lớn để được chú ý. Chỉ bằng chính những gì bản thân đang có, Viết Tường đã mang tới một nhân vật đã lấy đi không ít nước mắt của người xem. Có lẽ đây cũng là một trong những câu chuyện hậu trường đáng nhớ nhất của Trại Buôn Người khi sự thay đổi kịch bản đã tạo ra một trong những nhân vật bi thương nhất bộ phim.

Chính những gì khiến Viết Tường từng tự ti ở ngoài đời, giờ lại trở thành điều khiến anh tỏa sáng trong phim

Đinh Viết Tường sinh năm 2002, quê Quảng Trị. Anh được nhiều khán giả biết tới qua những video ca hát và câu chuyện sống chung với hội chứng TICS. Viết Tường từng gây chú ý khi tham gia Tân Binh Toàn Năng, lọt vào Top 100 và sau đó tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng dù không tiến vào Top 30. Âm nhạc cũng là thứ giúp Tường từng bước ra khỏi sự tự ti. Năm 2025, anh có lần đầu đứng trên sân khấu một đêm nhạc lớn với vai trò khách mời, song ca cùng Bùi Công Nam. Những khoảnh khắc Tường run rẩy, bật khóc rồi cố gắng hoàn thành phần biểu diễn từng lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong các chương trình âm nhạc, phát hành ca khúc và xây dựng cộng đồng người theo dõi trên TikTok. Hiện tại, kênh TikTok mang đến những câu chuyện tích cực, truyền cảm hứng của Viết Tường đã có 927 nghìn lượt theo dõi và hơn 24 triệu lượt thích.