Phim ngắn từ Dự án phim ngắn CJ tranh giải tại LHP quốc tế Singapore 2026

Phim ngắn "Những Ngày Xanh Thẳm" của đạo diễn Vũ Trung Đức và "Lạch Cạch" của đạo diễn Lê Hoàng được lựa chọn vào hạng mục phim ngắn Đông Nam Á tại LHP quốc tế Singapore (SGIFF) lần thứ 37.

‏"Những Ngày Xanh Thẳm" và "Lạch Cạch" chính thức tranh giải tại hạng mục phim ngắn Đông Nam Á tại SGIFF 2026.

‏Theo công bố của ban tổ chức chiều 25/9, phim ngắn "Những Ngày Xanh Thẳm" của đạo diễn Vũ Trung Đức và "Lạch Cạch" của đạo diễn Lê Hoàng được đề cử ở hạng mục Phim ngắn Đông Nam Á tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore (SGIFF) 2026. Đây là hai trong ‏ ‏ 5 phim ngắn xuất sắc được hỗ trợ kinh phí sản xuất bởi Dự án phim ngắn CJ 2025. ‏

‏Đề cử lần này tại LHP quốc tế Singapore của "Những Ngày Xanh Thẳm" và "Lạch Cạch" tiếp nối chuỗi thành tích liên tiếp của các đạo diễn trẻ trong Dự án phim ngắn CJ mùa 6 sau hai đề cử liên tiếp cho Phim ngắn xuất sắc nhất của "Giấc Mơ Là Ốc Sên" của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân tại LHP Cannes và LHP Toronto.‏

‏"Lạch Cạch" (tên tiếng anh "Through The Cracks") của đạo diễn Lê Hoàng có thời lượng 14 phút kể về ‏ ‏một người đàn ông bắt đầu nghe thấy tiếng lạch cạch kỳ lạ trong đầu như thể có thứ gì đó đang long ra ngay sát ngày cưới. Tiếng động ấy lớn dần, đẩy anh vào hành trình hoảng loạn, nghi hoặc và đối mặt với sự thật sâu kín nhất trong chính mình.‏ ‏Phim ngắn có sự tham gia của các diễn viên Nguyễn Sĩ Hậu (Quán Kỳ Nam), Bảo Định (Tử Chiến Trên Không), Thiên Tú (Hộ Linh Tráng Sĩ)...

‏Đạo diễn Lê Hoàng trên trường quay phim ngắn "Lạch Cạch". Ảnh: CGV

Theo đạo diễn Lê Hoàng, "Lạch Cạch" không chỉ là một câu chuyện, mà còn là một thể nghiệm về sự rung động của nỗi bất an và sự lệch chuẩn bên trong mỗi người.‏ ‏ ‏

‏"Những Ngày Xanh Thẳm" (tên tiếng anh là "Blue Days") ‏ ‏là phim ngắn có thời lượng 20 phút, ‏ ‏kể câu chuyện của một thiếu niên và người bạn trong những tháng ngày hoang dại của tuổi mới lớn. Cả hai tìm cách trốn tránh những kẻ bắt nạt ở trường, trong khi một câu chuyện bị chôn vùi dần được khơi dậy từ màn đêm. ‏

‏Đạo diễn Vũ Trung Đức (phải) trên trường quay phim ngắn "Những Ngày Xanh Thẳm". Ảnh: CGV

‏Chia sẻ về tác phẩm, đạo diễn Vũ Trung Đức cho biết "Những Ngày Xanh Thẳm" được hình thành từ cảm nhận của anh về những năm tháng tuổi trẻ, khi con người chưa hiểu hết thế giới nhưng đã bắt đầu hình dung về một tương lai rộng lớn phía trước. Với anh, quá khứ vừa là một ơn huệ nuôi nấng, vừa là một lời nguyền của tiếc nuối và khi vẫn còn hy vọng vào tương lai, cả hai đều có thể trở nên đẹp đẽ.‏

‏Với 24 phim ngắn được lựa chọn cùng hạng mục, 2 đạo diễn trẻ của Dự án phim ngắn CJ sẽ phải cạnh tranh với nhau tại các hạng mục Phim ngắn Đông Nam Á xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Diễn xuất xuất sắc... Cả hai phim ngắn này cũng sẽ có buổi công chiếu toàn cầu (World Premiere) trong thời gian diễn ra liên hoan phim.

‏Đạo diễn Vũ Trung Đức và đạo diễn Lê Hoàng (2 người đầu tiên từ trái qua) là hai trong 5 đạo diễn xuất sắc nhất của Dự án phim ngắn CJ mùa 6 (2025).‏ ‏Ảnh: CGV

Trước đó, nhiều đạo diễn trẻ của chương trình đã được đề cử và đoạt giải tại hơn 60 liên hoan phim quốc tế danh tiếng như đạo diễn Phạm Ngọc Lân (LHP Berlin), Phạm Thiên Ân (LHP Cannes), Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy (LHP Venice), Dương Diệu Linh (LHP Busan)…‏ ‏ ‏

‏Được tổ chức thường niên từ năm 2018 bởi CJ Cultural Foundation và CGV Việt Nam, Dự án phim ngắn CJ đã trở thành một thương hiệu uy tín - nơi ươm mầm, nuôi dưỡng nhiều tài năng trẻ của điện ảnh Việt.‏ ‏ ‏ ‏Đến mùa thứ 7, chương trình đã hỗ trợ kinh phí sản xuất cho 35 phim ngắn, đồng thời đồng hành cùng 37 đạo diễn trẻ trên hành trình theo đuổi giấc mơ điện ảnh.‏

‏SGIFF là liên hoan phim quốc tế lâu đời và có uy tín tại Đông Nam Á, được tổ chức thường niên từ năm 1987. Bên cạnh chương trình chiếu phim, SGIFF còn tổ chức các hoạt động đào tạo, giao lưu và phát triển tài năng, góp phần thúc đẩy điện ảnh Đông Nam Á và đưa các tiếng nói mới của khu vực đến với khán giả quốc tế. Sự kiện lần thứ 37 sẽ diễn ra từ ngày 21/10 đến 1/11/2026. ‏