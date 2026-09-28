Đầu Xuân Tươi Sáng 2.0 chính thức lên sóng: Loan Niệm có đối thủ, netizen đang lũ lượt kéo nhau vào xem

Đầu Xuân Tươi Sáng 2.0 có gì hấp dẫn?

Mới đây, bộ phim Không Thể Thay Thế đã chính thức lên sóng. Tác phẩm này được khán giả gọi vui là "Đầu Xuân Tươi Sáng 2.0" do có những sự tương đồng nhất định giữa hai bộ phim.

Đầu tiên là cả 2 phim đều lấy bối cảnh ở Bắc Kinh, mô-típ tình cảm cũng đều là nam chính tinh anh trong lĩnh vực, nữ chính là người mới, nữ chính được nam chính dìu dắt giúp đỡ, sau đó hai người nảy sinh tình cảm trong quá trình làm việc chung. Bên cạnh đó, Không Thể Thay Thế cũng có những cảnh mang tính biểu tượng trên sân thượng Quốc Mậu như Đầu Xuân Tươi Sáng và cũng có một nhân vật nữ phụ tên Tracy.

Không Thể Thay Thế được gọi vui là Đầu Xuân Tươi Sáng 2.0 vì một số sự tương đồng.

Dẫu vậy, 2 bộ phim cũng có những sự khác biệt rõ rệt. Không Thể Thay Thế xoay quanh câu chuyện của Từ Trì (Triệu Kim Mạch) và Diệp Tín Chi (Ngụy Đại Huân). Từ Trì là một nhân viên mới bước vào ngành tư vấn, còn Diệp Tín Chi là một chuyên gia, có lý lịch "khủng" và giữ vị trí đối tác dù còn ở độ tuổi trẻ. Anh ta có vẻ ngoài điềm tĩnh, thành đạt nhưng ngoài ra còn là người nhiều tính toán, đang âm thầm thực hiện một kế hoạch trả thù được bày bố kỳ công.

Nhân vật của Ngụy Đại Huân có một thiết lập rất khác với Loan Niệm của Tỉnh Bách Nhiên.

Trong một bài viết trên Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh viết rằng: "Khác với những cốt truyện rập khuôn trước đây, bộ phim kết hợp nhiều yếu tố như đấu tranh nơi công sở, sự tương trợ giữa phụ nữ và hành trình hòa giải với chính mình. Bộ phim khắc họa ba hành trình khác nhau: Nỗ lực thăng tiến trong sự nghiệp Từ Trì, tình thế khó xử của Bộ Thiên Na trong việc kế thừa sự nghiệp, cũng như hành trình xây dựng lại cả sự nghiệp lẫn gia đình của Lâm Lung. Xuyên suốt bộ phim là mối quan hệ chân thực giữa những người phụ nữ nơi công sở, vừa cạnh tranh vừa hỗ trợ lẫn nhau, qua đó truyền tải thông điệp ấm áp rằng: 'Điều thực sự không thể thay thế chính là trải nghiệm cùng đồng nghiệp nỗ lực phấn đấu'".

Triệu Kim Mạch đảm nhận vai nữ chính Từ Trì.

Mặt khác, khả năng diễn xuất của Triệu Kim Mạch và Tôn Thiên - 2 nữ chính của 2 "phiên bản Đầu Xuân Tươi Sáng" được đánh giá là không chênh lệch nhau nhiều, đều thể hiện được tốt nhân vật. Trong khi đó, Ngụy Đại Huân được dự đoán sẽ trở thành đối thủ nặng ký của Tỉnh Bách Nhiên. Tỉnh Bách Nhiên thời gian qua làm mưa làm gió với vai giám đốc tài giỏi Loan Niệm thì nên nhớ rằng Ngụy Đại Huân cũng từng rất thành công với hình tượng tổng tài Mạnh Yến Thần. Dù đây là một nhân vật mang màu sắc rất khác Loan Niệm nhưng cũng từng đốn gục không biết bao nhiêu trái tim khán giả.

Hiện tại, Không Thể Thay Thế đã chính thức lên sóng và netizen đang rủ nhau xem Không Thể Thay Thế để xem bộ phim có thể vượt qua Đầu Xuân Tươi Sáng hay không. Với việc cùng thuộc nền tảng Youku và được sắp xếp lên sóng ngay sau Đầu Xuân Tươi Sáng, bộ phim hứa hẹn sẽ hưởng lợi từ nhiệt độ của Đầu Xuân Tươi Sáng, nhưng cũng sẽ vấp phải áp lực từ sự so sánh của khán giả.