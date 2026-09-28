Đoạn clip đang viral của Trần Ngọc Vàng khiến netizen tranh cãi

Trần Ngọc Vàng bất ngờ trở thành cái tên viral trên MXH.

Trần Ngọc Vàng đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi một số bài đăng và nội dung được cho là liên quan đến nam diễn viên bất ngờ nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Đáng chú ý, một fanpage của anh bất ngờ thông báo đóng cửa, trong khi nhiều bài đăng khác xuất hiện những nội dung ẩn ý về cách ứng xử và phát ngôn của nam diễn viên. Giữa lúc câu chuyện đang được bàn tán, một đoạn clip ghi lại chia sẻ của Trần Ngọc Vàng trong thời điểm quảng bá phim Người Mặt Trời (2023) cũng bất ngờ bị đào lại.

Trần Ngọc Vàng chia sẻ về hành trình nhập vai trong Người Mặt Trời

Trong đoạn clip, Trần Ngọc Vàng nói về cách anh chuẩn bị cho vai Nhật - một ma cà rồng phải liên tục kiềm chế bản năng khát máu - và cho biết bản thân từng cố gắng đưa tâm lý nhân vật vào đời sống thường ngày. Anh kể:

“Có một thời điểm em như thằng biến thái vậy đó. Em cứ ra đường là em cứ nhìn cổ người này, em nhìn cổ người kia, em nhìn cổ bà già, nhìn cổ luôn mấy đứa con nít. Em nghĩ là: 'Máu của người già này nó có ngon hơn con nít hông?' Nó cứ liên tục lặp lại trong đầu vậy đó.

Tới mức mà em đang nhìn chăm chăm vô cổ của một chị gái, chị nhìn lại em, em bị giật mình. Em kiểu: ‘Ôi chết rồi, biến thái quá rồi!’. Phải ráng kìm, kìm hãm cái chuyện đó lại. Nhưng mà cứ nói trong đầu, cứ tự nghĩ trong đầu như thế, như thế, riết hồi mình bị thành quen. Thì đó là cái cách thức mà em tiếp cận đến với vật."

Ngoài chia sẻ này, trong các cuộc phỏng vấn vào thời điểm Người Mặt Trời ra mắt, nam diễn viên cũng từng nói anh đã tưởng tượng cảm giác nhân vật Nhật muốn cắn cổ người khác nhưng phải khống chế cơn khát máu, từ đó hình thành thói quen nhìn cổ người khác khi đi ngoài đường và tự nhắc bản thân phải “kiềm chế”. Anh gọi đây là lúc mình “chớm method acting”.

Trần Ngọc Vàng vào vai một ma cà rồng khát máu trong Người Mặt Trời

Bên dưới các bài đăng chia sẻ lại đoạn clip, nhiều bình luận cho rằng Trần Ngọc Vàng không nhất thiết phải chia sẻ quá cụ thể những suy nghĩ như vậy ra bên ngoài, đặc biệt là từ ngữ khá tế nhị. Cũng có người cho rằng việc một phát ngôn được nói trong bối cảnh quảng bá phim nhiều năm trước nhưng bị cắt khỏi ngữ cảnh ban đầu có thể khiến cách hiểu của khán giả hiện tại thay đổi. Bản thân nội dung đoạn clip cho thấy Trần Ngọc Vàng đang kể về quá trình xây dựng một nhân vật hư cấu, chứ không phải mô tả một hành vi mà anh thực hiện ngoài đời theo nghĩa đen.

"Thật sự mà nói là thiệt, anh Vàng kể vậy ảnh định thể hiện mình dùng method acting nhưng thật sự diễn dở mà phim thì flop"; "Công bằng thì ổng chỉ đang method acting vai ma cà rồng trong phim Người Mặt Trời thôi, đừng bày trò dìm người ta nữa"; "Nhưng không ai nhận ra đó chỉ nói về việc nhập vai hả? Cái sai ở đây là dùng từ thô quá thôi"... - một số bình luận bên dưới clip chia sẻ của Trần Ngọc Vàng.

Người Mặt Trời là phim điện ảnh của đạo diễn Timothy Linh Bùi, ra mắt năm 2023, xoay quanh thế giới những ma cà rồng đã bí mật sống giữa loài người suốt 400 năm. Trần Ngọc Vàng đảm nhận vai Nhật, người em trong cặp anh em ma cà rồng do anh đóng cùng Thuận Nguyễn. Khác với người anh Marco (Thuận Nguyễn), Nhật cố gắng kiềm chế bản năng và tìm cách sống như một con người bình thường. Chính vì nhân vật Nhật phải liên tục đấu tranh với cơn khát máu, câu chuyện nhìn chằm chằm vào cổ người khác được Trần Ngọc Vàng kể lại nhằm minh họa cho cách anh đưa trạng thái tâm lý của nhân vật vào quá trình chuẩn bị vai.

Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998, được biết đến rộng rãi hơn sau khi giành Quán quân Gương Mặt Điện Ảnh 2020. Anh từng góp mặt trong Người Cần Quên Phải Nhớ, Người Mặt Trời, Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu và Yêu Nhầm Bạn Thân. Tới 2025 - 2026, tên tuổi của Trần Ngọc Vàng bùng nổ với liên tiếp 2 cơn sốt là Tử Chiến Trên Không và Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Từ một hot boy bị nghi ngờ về năng lực, Trần Ngọc Vàng hiện đang ở giai đoạn chín muồi về cả nhan sắc lẫn diễn xuất.

Hiện tại, cái tên Trần Ngọc Vàng còn được nhắc đến cùng dự án EM - phim Tết 2027 của Trấn Thành dù ekip chưa chính thức công bố Trần Ngọc Vàng là diễn viên của phim. Nhiều hint cho thấy nam diễn viên sinh năm 1998 sẽ góp mặt trong dự án mới của Trấn Thành. Trước đó, Trần Ngọc Vàng cũng từng đóng chính trong một dự án mà Trấn Thành góp vốn đầu tư sản xuất là Yêu Nhầm Bạn Thân.