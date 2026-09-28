Không cản nổi phim Việt đạt 100 tỷ nhanh như vũ bão, nhìn vị thế kỷ lục mà chỉ biết phục sát đất

Mỗi lần "F5" doanh thu của phim Việt này là một lần choáng váng.

Theo số liệu thống kê từ nền tảng Box Office Vietnam tính riêng trong 3 ngày cuối tuần vừa qua (từ 25/09 đến 27/09), tổng doanh thu toàn thị trường đạt mức ấn tượng 109,7 tỷ đồng. Trong đó, cán cân hoàn toàn nghiêng về Trại Buôn Người với sự bứt phá ngoài sức mong đợi.

Trại Buôn Người đạt doanh thu 78 tỷ trong 3 ngày cuối tuần

Theo đó, Trại Buôn Người không chỉ đứng top đầu mà còn tạo nên một khoảng cách mênh mông "đè bẹp" các đối thủ phim ngoại cũng như các phim Việt khác. Tác phẩm đã thu về hơn 78 tỷ đồng tính riêng trong 3 ngày cuối tuần và cũng là 3 ngày đầu công chiếu chính thức, tức 71,7% tổng doanh thu của toàn bộ phòng vé, đồng nghĩa với việc cứ 10 người ra rạp thì có hơn 7 người lựa chọn xem tác phẩm này.

Đứng ở vị trí top 2, phiên bản chiếu lại của bom tấn Avengers: Hồi Kết thu về 12,8 tỷ đồng. Trong khi đó, các phim Việt khác như Út Lan 2 (đạt 5,9 tỷ đồng) hay Lên Hương (đạt 4,8 tỷ đồng) bị lu mờ hơn hẳn.

Thành tích thu về gần 78,7 tỷ đồng sau 3 ngày cuối tuần của Trại Buôn Người cũng chính thức đưa Toni Dương Bảo Anh vào danh sách những đạo diễn có doanh thu mở màn cao top 3 lịch sử điện ảnh Việt. Hiện tại, vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về đạo diễn Trấn Thành với hai siêu phẩm mùa Tết là Thỏ Ơi!! (đạt 105 tỷ đồng sau 3 ngày đầu) và Bộ Tứ Báo Thủ (đạt 102 tỷ đồng sau 3 ngày đầu). Xếp ở vị trí thứ hai là đạo diễn Đặng Thái Huyền với Mưa Đỏ đạt 82 tỷ đồng. Việc một bộ phim hành động dán nhãn 18+ như Trại Buôn Người đạt con số sát nút các kỷ lục trên, nhất là khi không được chiếu vào dịp lễ Tết cho thấy một tín hiệu đáng mừng cho thể loại phim thuộc thể loại hành động gai góc được đầu tư chỉn chu, tâm huyết.

Tin mừng nối tiếp tin mừng, đến 12h ngày 28/9, tổng doanh thu của phim đã cán mốc 100 tỷ đồng.

Thành công về mặt thương mại này là trái ngọt sau 5 năm thai nghén và chuẩn bị của vợ chồng đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng nhà sản xuất Mèo Bích Trang. Được biết, để hoàn thiện giai đoạn hậu kỳ khi ngân sách cạn kiệt, nam đạo diễn đã phải mượn chiếc sổ đỏ của gia đình ở Nha Trang làm tài sản thế chấp. Trước khi sản xuất, vợ chồng đạo diễn cũng từng nhiều lần đích thân đến tận nơi địa điểm thực tế quan sát, tìm hiểu tư liệu để làm phim chân thực nhất.

Trại Buôn Người trước đó cũng đã được Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao bằng chứng nhận là "Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn phim và diễn viên đông nhất" khi huy động hơn 10.000 người tham gia trên trường quay.

Về nội dung, phim khai thác trực diện vấn nạn thời sự nhức nhối: Cú lừa "việc nhẹ lương cao" và các đường dây lừa đảo công nghệ, buôn người xuyên biên giới. Phim theo chân nhân vật Ny (Steven Nguyễn thủ vai) vì giải cứu em gái mà bị bắt vào "địa ngục trần gian" tại vùng biên giới. Tại đây, anh vừa bảo vệ em, vừa cùng hàng trăm nạn nhân lên kế hoạch tìm đường trốn chạy. Trại Buôn Người quy tụ dàn cast thực lực như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên Á hậu Huỳnh Minh Kiên, Tùng Mint, Khánh My...