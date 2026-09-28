Quá sợ phim Hàn giật ngôi top 1 cả nước cực khó tin: 2 nam chính thượng hạng, rating hơn cả ASIAD và thời sự

Sức hút của phim Hàn này đúng là không thể cản nổi.

Mới đây, đài SBS đã đưa Dưới Bóng Điện Hạ (The King's Warden) lên màn ảnh nhỏ. Ngay lập tức, bộ phim gây chú ý khi vươn lên top 1 rating toàn quốc, ghi nhận mức 11% trên phạm vi cả nước và 11,8% tại khu vực thủ đô Seoul.

Dưới Bóng Điện Hạ tiếp tục cho thấy sức hút khủng với rating ấn tượng trên đài SBS

Đáng nói hơn, thành tích của Dưới Bóng Điện Hạ thậm chí còn vượt qua nhiều chương trình đáng chú ý phát sóng cùng thời điểm. Trong đó, trận chung kết bóng rổ nữ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản tại ASIAD 20 đạt rating 10%, còn Bản tin thời sự 9 giờ của KBS ghi nhận 7,4%. Việc một bộ phim điện ảnh đã công chiếu ngoài rạp từ nhiều tháng trước vẫn có thể thu hút lượng lớn khán giả khi được phát lại trên truyền hình cho thấy sức hút rất lớn của tác phẩm.

Trước đó, Dưới Bóng Điện Hạ đã tạo nên một cơn sốt thực sự tại phòng vé Hàn Quốc. Ra rạp từ tháng 2/2026, bộ phim ghi nhận tới 16,92 triệu lượt vé bán ra, qua đó trở thành tác phẩm có doanh thu cao thứ hai trong lịch sử phòng vé Hàn Quốc. Từ màn ảnh rộng cho tới màn ảnh nhỏ, bộ phim đều sở hữu những thành tích cực kỳ ấn tượng.

Đây cũng là thành quả xứng đáng dành cho một tác phẩm được đầu tư chỉn chu ở nhiều phương diện. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, màn trình diễn của bộ đôi Yoo Hae Jin - Park Ji Hoon trong vai bệ hạ bị phế truất và một trưởng làng thực dụng mà trung thành là một trong những điểm sáng nổi bật nhất. Thậm chí, ở giải Baeksang Awards 2026, Dưới Bóng Điện Hạ còn thắng loạt giải lớn, trong đó có giải Ảnh đế cho Yoo Hae Jin và giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất cho Park Ji Hoon.

Yoo Hae Jin tiếp tục cho thấy vì sao người ta gọi anh là vua phòng vé.

Trong phim, Yoo Hae Jin tiếp tục cho thấy đẳng cấp của một trong những gương mặt có sức hút phòng vé hàng đầu điện ảnh Hàn Quốc khi thể hiện tròn trịa một người trưởng làng mộc mạc, càng về sau càng có sự phát triển nhân vật rõ ràng. Phân đoạn ông tiễn bệ hạ "sang sông" chân thực đến mức ảm ảnh, lấy không ít nước mắt của người xem. Trong khi đó, Park Ji Hoon trong vai bệ hạ tiếp tục cho thấy tiềm năng trở thành một trong những gương mặt kế cận thế hệ vàng của điện ảnh Hàn trong tương lai.

Dưới Bóng Điện Hạ lấy bối cảnh Joseon vào thế kỷ 15. Câu chuyện bắt đầu tại một ngôi làng miền núi nghèo khó, nơi trưởng làng Heung Do nghe được lời đồn rằng bất cứ ngôi làng nào tiếp nhận một quý tộc bị lưu đày đều sẽ nhận được phúc lành và trở nên sung túc.

Park Ji Hoon xứng đáng với mọi lời khen ngợi.

Với mong muốn thay đổi số phận của dân làng, Heung Do chủ động xin được tiếp nhận một người lưu đày. Thế nhưng ông không hề biết rằng người sắp được đưa tới chính là Danjong - vị vua trẻ vừa bị phế truất.

Từ mối quan hệ giữa một vị vua mất ngai vàng và người đàn ông được giao nhiệm vụ trông coi, một tình cảm đặc biệt vừa như tình bạn, vừa như tình thân đã dần hình thành. Nhưng giữa những âm mưu quyền lực đang cuộn chảy phía sau triều đình, ngôi làng vốn yên bình cũng dần bị kéo vào vòng xoáy nguy hiểm, đẻ rồi lòng trung thành, tình người và bản năng sinh tồn liên tục bị đặt lên bàn cân.