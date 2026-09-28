Loạt vai phụ át vía Đàm Tùng Vận trong Lan Hương như cố

Các diễn viên Lý Mộng, Trịnh Huệ Hợp Tử, Gia Trạch liên tục tạo điểm nhấn và gây chú ý hơn hẳn vai chính.

Trong Lan Hương như cố, Đàm Tùng Vận đảm nhiệm nhân vật trung tâm có 2 số phận là nô lệ Hứa Lan Hương và tiểu thư Thẩm Gia Lan. Quá trình cô trưởng thành, trả thù cho gia tộc, vượt qua rào cản thân phận, chống lại áp bức để giành quyền quyết định số phận của mình có rất nhiều nhân vật nữ tác động đến cuộc đời của nữ chính theo nhiều cách khác nhau. Điểm thú vị của phim nằm ở việc các nhân vật nữ phụ không hoàn toàn tồn tại để làm nền cho hành trình của nữ chính. Mỗi nhân vật đều có một câu chuyện và số phận riêng khiến khán giả phải nhớ đến.



Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa trải qua nhiều trắc trở mới nên duyên đẹp trong phim Lan Hương như cố. (Ảnh: Chụp màn hình)

Từ Triệu Tinh Đường của Lý Mộng đến Đỗ Thúy Tước do Trịnh Hợp Huệ Tử thể hiện đến Trịnh Mạn Nghi của Gia Trạch. Các vai phụ được xây dựng với màu sắc riêng, tạo thêm sức nặng cho bộ phim. Vì thế, sức hút của Lan Hương như cố không chỉ nằm ở Đàm Tùng Vận. Đôi khi, chính những nhân vật tưởng như đứng bên lề mới là người khiến khán giả nhớ lâu nhất sau mỗi tập phim. Đây cũng là những nhân tố góp phần giúp Lan Hương như cố trở thành bộ phim cổ trang nổi bật trong tháng 9.

Lý Mộng: Không cần gào khóc vẫn khiến khán giả nhớ mặt

Nhân vật Triệu Tinh Đường có màn xếp bạc để tự trấn an tinh thần mình sau những khổ đau khi làm dâu nhà họ Lâm. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong số các vai phụ, Triệu Tinh Đường của Lý Mộng là nhân vật tạo được nhiều lớp cảm xúc. Cô tiểu thư nhà họ Triệu bị đẩy vào cuộc hôn nhân sắp đặt giữa quyền lực và tiền bạc. Với vai trò giữ tay hòm chìa khóa của nhà họ Lâm nhưng lại có nhiều hành động tích góp của riêng khó chấp nhận như cho vay nặng lãi, tính toán tiền bạc hay tìm cách bảo vệ lợi ích của mình bằng nhiều thủ đoạn.

Không cần thoại dài hay những màn khóc lóc, Lý Mộng sử dụng ánh mắt, nét mặt và động tác để cho thấy phía sau sự thực dụng là một người phụ nữ đang cố tìm cho mình một đường lui. Vì thế khi phim phát sóng nhân vật của cô được quan tâm nhiều. Trước đây nữ diễn viên cũng từng đóng vai có tính cách cực đoan nhưng lần này cô thể hiện được cả sự tổn thương bên trong của nhân vật.

Lý Mộng cũng là cái tên được chú ý mạnh trên mạng xã hội sau khi phim lên sóng. Một số bài đăng và thảo luận gần đây tập trung vào cách cô thể hiện sự bất mãn, tổn thương và sức sống của Triệu Tinh Đường. Vai diễn của cô có phần nổi trội hơn cả về nhan sắc và biểu cảm so với Đàm Tùng Vận trong nhiều khung hình.

Trịnh Hợp Huệ Tử: Cú chuyển từ dịu dàng sang sắc lạnh

Lưu Học Nghĩa và Trịnh Huệ Hợp Tử lần thứ hai hợp tác. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nếu Lý Mộng gây ấn tượng bằng sự tiết chế, Trịnh Hợp Huệ Tử lại tạo điểm nhấn bằng sự tương phản. Đỗ Thúy Tước của cô xuất hiện ban đầu ở nhà họ Lâm với hình ảnh một cô gái gia đình khó khăn nhưng nhiều tài lẻ, biết y thuật, khéo tay và luôn đối xử dịu dàng với mọi người. Nhưng phía sau vẻ ngoài ấy là một nhân vật nhiều tham vọng và sẵn sàng đi xa để tìm đường thay đổi số phận.

Đến khi những bí mật bị bóc trần, hình ảnh của tiểu thư họ Đỗ thay đổi hoàn toàn. Những cảnh chuyển trạng thái từ yếu thế sang lạnh lùng trở thành một trong những đoạn diễn được khán giả chú ý. Trịnh Hợp Huệ Tử không chỉ dựa vào thoại hay biểu cảm quá mạnh mà sử dụng cả ánh mắt, khóe miệng và nhịp nói để tạo cảm giác nhân vật đang lộ gương mặt thật. Sự tương phản càng rõ bởi trước đây nữ diễn viên thường được khán giả nhớ tới với hình ảnh trẻ trung, ngọt ngào.

Trịnh Huệ Hợp Tử từng đóng phim chung với nam diễn viên Lưu Học Nghĩa trước đây nên lần tái hợp này của họ ở màn ảnh cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người cho rằng các cảnh quay phim của Lưu Học Nghĩa và Trịnh Huệ Hợp Tử mang lại hiệu quả thẩm mỹ và cảm xúc không thua kém khi anh đứng cùng Đàm Tùng Vận.

Gia Trạch: Khắc họa hình ảnh tiểu thư tuyệt vọng vì không được yêu

Tiểu thư quyền lực nhưng không có được tình yêu như ý. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nếu Triệu Tinh Đường tìm cách kiếm tiền để tự bảo vệ mình, Đỗ Thuý Tước tính toán từng bước để tìm đường tiến thân, Trịnh Mạn Nghi bị chi phối mạnh bởi địa vị và lòng kiêu hãnh. Là tiểu thư xuất thân danh giá, cô không dễ chấp nhận việc mình thua một người phụ nữ có thân phận thấp hơn. Những hành động nhằm hạ thấp, phá hoại đối thủ khiến Trịnh Mạn Nghi trở thành một trong những nhân vật gây tranh luận.

Điểm mạnh của Gia Trạch nằm ở thần thái toát ra trong lời thoại, điệu bộ. Nhân vật phải có được vẻ kiêu kỳ, tự tin và phần nào lạnh lùng của một tiểu thư được nuôi dưỡng trong môi trường quyền quý. Khi câu chuyện đẩy nhân vật đến lựa chọn cuối cùng, sự cứng rắn ấy tiếp tục trở thành điểm nhận diện. Nhân vật không gây ấn tượng bởi sự đáng thương mà là người có trong tay rất nhiều thứ nhưng cực đoan trong lựa chọn của chính mình nên nhận cái kết đắng.