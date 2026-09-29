Phim 18+ chiếm top 1 toàn cầu thống trị 71 quốc gia, nữ chính siêu sang chảnh hot là phải thôi

Bộ phim 18+ này duy trì được sút hút suốt thời gian dài.

Sau 3 năm vắng bóng, series phim nổi tiếng Ted Lasso chính thức trở lại với mùa 4 và nhanh chóng tạo nên cú bứt phá đáng chú ý trên nền tảng Apple TV. Mùa phim mới ra mắt tập đầu tiên ngày 5/8/2026, nhưng chỉ 2 ngày sau đã vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng TV Show toàn cầu của nền tảng. Đáng chú ý, ngay trong ngày 7/8, Ted Lasso cũng đứng đầu danh sách TV Show được xem nhiều nhất trên nền tảng tại Việt Nam.

Ted Lasso đứng top 1 toàn cầu

Sức hút của bộ phim không chỉ xuất hiện trong những ngày đầu trở lại. Theo FlixPatrol, ngày 28/9, Ted Lasso tiếp tục đứng #1 TV Show toàn cầu với gần 1000 điểm và đồng thời giữ vị trí đầu bảng tại 71 quốc gia. Ở Việt Nam, phim hiện được gắn mác 18+ và vẫn luôn duy trì đứng vững trong top 3 của nền tảng phát hành.

Phim được gắn mác phim 18+ khi phát hành ở Việt Nam

Nếu ba mùa đầu xoay quanh Ted Lasso và hành trình vực dậy một đội bóng đá nam Anh thì mùa 4 lại đưa câu chuyện sang một thử thách hoàn toàn mới khi Ted trở lại Richmond để dẫn dắt một đội bóng đá nữ đang thi đấu ở giải hạng hai. Đây cũng là lần đầu tiên Ted phải đối mặt với một tập thể mới gần như từ đầu, khi những cô gái của Lady Greyhounds không chỉ cần được rèn luyện về chuyên môn mà còn phải học cách tin tưởng lẫn nhau, vượt qua những thất bại và dám bước ra khỏi vùng an toàn. Nhà sản xuất mô tả đây là thử thách lớn nhất mà Ted từng đảm nhận, khi anh và các học trò phải học cách “liều một phen” thay vì luôn tìm kiếm sự chắc chắn trước khi hành động.

Bên cạnh Jason Sudeikis, mùa mới vẫn có hai gương mặt nữ quen thuộc và đặc biệt nổi bật là Hannah Waddingham trong vai Rebecca Welton và Juno Temple trong vai Keeley Jones. Cả hai đều được nhà sản xuất xác nhận trở lại trong dàn cast chính của mùa 4. Hannah Waddingham tiếp tục mang đến hình ảnh Rebecca đầy quyền lực, sang chảnh và sắc sảo. Trong khi đó, Juno Temple trở lại với Keeley Jones, nhân vật vốn gây ấn tượng bởi phong cách thời trang nữ tính, cá tính và có phần táo bạo. Hai nữ diễn viên cũng là những gương mặt giúp Ted Lasso giữ được chất riêng sau nhiều năm phát sóng.

Hai nữ chính hai phong cách nhưng đều đẹp - sang

Mùa 4 đồng thời bổ sung loạt nhân vật nữ mới khi Richmond xây dựng đội bóng nữ, khiến câu chuyện thậm chí được đánh giá là thú vị và đại chúng hơn 3 phần trước. Về lý do gắn mác 18+ ở Việt Nam và một số quốc gia, Ted Lasso không có nhiều cảnh nóng táo bạo nhưng các tình huống, lời thoại lại có xu hướng "người lớn" một cách hài hước.

Điểm thú vị của mùa mới là bộ phim vẫn giữ tinh thần hài hước quen thuộc, nhưng câu chuyện không còn đơn thuần là xoay quanh 1 tập thể làm mọi cách để chiến thắng. Qua hành trình của Lady Greyhounds, Ted Lasso tiếp tục nói về thất bại, lòng tự tin, tình bạn, sự trưởng thành và cách mỗi người học cách đối diện với những thay đổi ngoài dự tính. Với Ted, việc trở lại Richmond lần này cũng giống như một cơ hội để anh chứng minh rằng những giá trị từng giúp mình thay đổi đội bóng nam vẫn có thể tạo ra khác biệt trong một môi trường hoàn toàn mới. Mùa 4 vì thế vừa là một chương mới của Richmond, vừa là sự mở rộng đáng kể về thế giới nhân vật của series sau nhiều năm vắng bóng.

Sau hơn một tháng rưỡi phát hành, bộ phim Ted Lasso vẫn đang duy trì sức hút mạnh trên toàn cầu, chỉ rớt khỏi vị trí top 1 đúng 1 lần vào đầu tháng 9. Mùa 4 của phim gồm tổng cộng 10 tập và dự kiến sẽ khép lại vào 7/10/2026. Tính đến hiện tại, khán giả đã đi qua 8 tập và chỉ còn 2 tập cuối để chờ đợi màn kết của mùa phim.