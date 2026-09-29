Tùng Mint: Không có câu trả lời cho việc ngoại tình, chuyện “đu đưa ăn ngoài” không như mọi người nghĩ

Trở lại với điện ảnh sau nhiều năm lặng lẽ, Tùng Mint đã trải lòng với chúng tôi về hành trình chờ đợi "đúng thời điểm", cách anh hòa giải với quá khứ và tìm thấy sự bình yên ở hiện tại.

Ngay từ những suất chiếu đầu tiên, bộ phim điện ảnh Trại Buôn Người đã trở thành chủ đề nóng thu hút đông đảo khán giả quan tâm với doanh thu cực khủng. Đảm nhận vai diễn cảnh sát ngầm với nhiều phân cảnh hành động quyết liệt, Tùng Mint cũng viral trên MXH nhờ màn thể hiện lăn xả, chân thực và giàu cảm xúc. Sau nhiều năm vắng bóng, sự trở lại này không chỉ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trên màn ảnh rộng mà còn cho thấy ngọn lửa nghề trong anh đang bùng cháy trở lại.

Từng chật vật suốt hơn 5 năm để vượt qua cái bóng quá lớn trong quá khứ, Tùng Mint của hiện tại đối diện với mọi thứ bằng tâm thế điềm tĩnh, xem những thành quả hôm nay chỉ là "những viên gạch đầu tiên". Không né tránh áp lực hay dư luận quanh đời tư, cuộc trò chuyện này sẽ bóc tách những điều thú vị đằng sau bộ phim mới, đồng thời hé lộ sự trưởng thành của một người đàn ông đã đi qua đủ thăng trầm để biết điều gì mới là quan trọng nhất.

Buổi trò chuyện, tâm sự cùng Tùng Mint

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Trại Buôn Người - Tôi chỉ coi đây là những viên gạch đầu tiên

Viral với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và giờ là Trại Buôn Người, thời của mình lại tới rồi, anh có nghĩ vậy?

Tôi nghĩ là mọi thứ đang đúng thời điểm thôi. Đấy không phải là cái gì quá to lớn. Mọi thứ đến đúng thời điểm thì tôi sẽ đón nhận nó một cách mà dễ dàng nhất. Bởi vì tôi cũng chờ đợi hành trình này nhiều và lâu lắm rồi, nhưng tôi không coi đây là một cột mốc gì đấy để cho tôi dừng lại hay là tôi được gì đó. Tôi chỉ coi đây là những viên gạch đầu tiên để cố gắng hơn trong con đường sự nghiệp của mình thôi.

Sao lại viên gạch đầu tiên? Anh đã có những viên gạch khác rồi mà?

Chắc mọi người cũng ít thấy tôi ở trên phim hoặc làm nghệ thuật trong suốt thời gian vừa qua. Cũng đâu đấy hơn 5 năm rồi. Có thể nói là khá chật vật khi tìm cho mình chỗ đứng ở trong điện ảnh.

Đến tận thời điểm bây giờ, tôi may mắn khi đã được có một vai diễn mà mọi người thương. Tôi chỉ nghĩ rằng là đây sẽ là những viên gạch đầu tiên để mình có thể bước ra cho mọi người thấy mình thêm một lần nữa và để cố gắng hơn thôi.

Động lực nào khiến cho anh nhận vai diễn cảnh sát ngầm trong Trại Buôn Người?

Động lực lớn nhất là đạo diễn Toni Dương Bảo Anh. Tôi với Toni đã hợp tác với nhau đâu đấy tầm 4, 5 năm nay rồi, qua series Hùng Long Phong Bá. Năm 2022, Toni đã nói là: "Em muốn làm một bộ phim điện ảnh về cái chủ đề này". Lúc đấy tôi chưa biết có được nhận vai hay không nhưng mà Toni đã chia sẻ rồi.

Đến lúc Toni nói rằng "anh Tùng, bây giờ phim là Trại Buôn Người, chủ đề như vậy và có một cái vai diễn như thế" thì tôi đồng ý ngay, bởi đó cũng là vai mà tôi đã đồng hành cùng Toni trong Hùng Long Phong Bá, là cảnh sát ngầm. Tôi nghĩ tôi sẽ làm tốt nhất những gì mình đã từng được làm với Toni.

Có vẻ như anh thật sự không mang chân giả khi quay phim vì những cảnh hành động hay đuổi chạy trong phim đều mạnh mẽ và quyết liệt, không hề giống một người bị "mất chân" chút nào?

Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Ngay từ lúc đọc kịch bản, Trầm Minh Hoàng là một trong những người làm cảnh hành động cho phim nói với tôi là: "Anh cứ nẹp gỗ vào hai chân để anh quen cảm giác mà bị cứng cái chân đi đã". Rồi tôi mới nói là: "Ừ, nhưng mà ví dụ như đánh nhau các thứ thì sẽ như thế nào?". Lúc đó Hoàng nói, với những người chỉ còn có một đường sống, họ không còn con đường nào khác nữa thì bản năng họ trỗi dậy, họ không còn nhớ đến cái chân, không có bất kỳ rào cản nào hết và họ chỉ làm những cái mà họ muốn thôi.

Khi làm cảnh hành động ở trong nhà kho, rồi phòng ngủ với mọi người, Hoàng bảo: "Đó, cái chân nó là như vậy. Anh nẹp vào, anh phải có cái cảm giác là cái chân đang bị giả, chứ không phải là bây giờ anh là một người bình thường xong anh cứ đùng đùng thôi. Nhưng mà cái quyết liệt của một người với suy nghĩ mình phải trở về, mình phải thoát ra khỏi nơi này, nó phải có". Từ đó thành ra sự quyết liệt của tôi có thể khiến người xem có thể thấy hơi khó hiểu.

Nhưng khi đặt mình vào vị trí ấy, là phải thoát ra khỏi chỗ đấy, phải làm một cái gì đó thì không có gì cản được. Mà bản thân là một người công an có nghiệp vụ, đã trải qua những năm tháng nằm vùng rồi làm những chuyên án đặc biệt thì sẽ khác hoàn toàn.

Nếu không có Dương của ngày ấy thì sẽ không có Tùng Mint của bây giờ

Trại Buôn Người là bộ phim lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật, thậm chí có cả những nạn nhân thật tham gia. Khi cân nhắc dự án cũng như trong quá trình quay phim, có khoảnh khắc nào khiến anh thực sự bùng nổ cảm xúc?

Tất cả những cảnh trong phim về nạn nhân đều là đại cảnh. Nhưng tôi ấn tượng nhất là cảnh có bạn mặt đen xì dính đầy bùn, bị nhấc lên xong bị đánh vào đầu khi chạy trốn. Ngày hôm đấy tôi nhớ là khi xem, bạn ấy diễn tận 2, 3 lần cơ. Tự dưng lúc đấy tôi suy nghĩ rằng là: “Uầy, cái lửa làm nghề của mình, từ bấy lâu nay mình cứ đi tìm ở đâu trong khi nó nằm ở những bạn diễn như này này”. Tự dưng tôi thấy tôi ở trong đấy luôn.

Từ những ngày đầu mới bước chân vào điện ảnh, tôi cũng như vậy, cũng làm nghề như vậy, cũng bất chấp hết. Xong rồi tôi ngồi nhìn tất cả mọi người đều rất tập trung như là những nạn nhân thực sự, các bạn ấy làm quá tốt. Cảnh ở ngoài bờ sông cho tôi nhiều, rất nhiều cảm xúc, về suy nghĩ rằng là đam mê của mình về nghề lớn quá và nó nằm ở chính các bạn đó.

Anh có vẻ rất thân thiết với bạn Viết Tường, luôn nói chuyện, ở bên cạnh hay quay clip TikTok cùng. Viết Tường cũng có một vai diễn viral trong phim này. Anh có thể chia sẻ một chút cảm xúc về bạn ấy không?

Thật ra là tôi thương Tường lắm, rất thương Tường. Tôi thương từ nhân vật của Tường cho đến ngoài đời. Từ đầu lúc mới đi đọc thoại tôi cũng đã để ý đến Tường rồi. Cũng có thể do những bài đăng trên TikTok, mọi người hay nhắc đến Tường cũng hay nhắc đến tôi, nói là sao hai anh em sao giống nhau thế thì tôi cũng tò mò không biết bạn này ở ngoài như nào, rồi bạn ấy sẽ nói chuyện ra sao?

Ngay lúc đầu anh gặp Tường, bạn ấy ít nói lắm, bởi vì bạn ấy biết là bạn ấy bị TICS, khó và ngại giao tiếp. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng là tại sao bạn ngại? Tôi phải tạo cho bạn ấy cảm giác là không có gì hết, không sao hết. Tôi luôn muốn được nói chuyện với Tường. Và tôi rất thích nghe bạn hát. Bạn hát rất hay. Đó cũng là cái mà tôi nghĩ là bọn tôi có thêm điểm chung. Tôi cũng rất thích hát. Hơi nhiều điểm chung. Thành ra cứ khi nào gặp Tường là tôi rất muốn nói chuyện với Tường.

Trại Buôn Người sau nhiều lần hoãn chiếu thì từ khi công bố hay với những suất chiếu đầu tiên đã bị so sánh với Squid Game và Thiên Đường Máu. Anh nghĩ gì về những so sánh này?

Tôi cũng rất lo khi cùng một chủ đề đã có Thiên Đường Máu. Nhưng tôi đặt niềm tin rất lớn vào Toni Dương Bảo Anh và thật ra trong đầu tôi có suy nghĩ là cùng một chủ đề nhưng sẽ có rất nhiều câu chuyện được kể theo các cách khác nhau.

Tôi nghĩ chắc phải xin mọi người đừng so sánh. Bởi vì mỗi bộ phim sẽ có góc nhìn khác nhau. Chỉ muốn mọi người yêu thương và hãy đến để xem tại sao trong suốt một năm qua Trại Buôn Người lại bị hoãn chiếu. Rồi tại sao đến khi được chiếu thì lại có nhiều cảm xúc đến như vậy.

Anh từng chia sẻ Dương của Bước Nhảy Xì Tin là cái bóng quá lớn mà bản thân chưa vượt qua được, thậm chí còn muốn xóa đi. Vậy năm nay trở lại với gameshow, với điện ảnh, anh thấy rằng cái tên Tùng Mint của mình đã áp đảo được cái tên Dương chưa?

Bây giờ thì tôi phải cảm ơn Dương, chứ ngày trước tôi còn muốn xóa Dương đi đấy. Tôi đã từng nghĩ mình bị kẹt lại những năm 2009, bị kẹt lại ở đó và không thoát ra được khỏi chính mình. Tôi không thoát ra được nhân vật đó. Khi lên bất kỳ một dự án hay gameshow nào, có rất nhiều bạn yêu thương tôi và gọi tôi bằng một cái tên từ lâu lắm rồi. Tôi cũng vui vì mọi người nhớ đến chứ, nhưng tôi cảm giác là tại sao tôi làm nhiều như vậy mà mọi người không nhớ, mọi người chỉ nhớ đến năm đấy thôi. Thì tôi nghĩ là thôi đừng, Dương ơi, đừng nữa. Cảm ơn rất nhiều nhưng mà đừng, đừng ở bên cạnh tôi nữa.

Nhưng đến bây giờ, khi tôi được đứng trên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và có một vai diễn trong Trại Buôn Người thì thực sự phải cảm ơn Dương. Bởi vì nếu không có Dương của ngày ấy thì sẽ không có Tùng Mint của bây giờ.

Sau biến cố, chị Pông Chuẩn đã rất xót xa, thậm chí còn mắng và rơi nước mắt khi anh chưa hoàn toàn bình phục mà đã lại hoạt động mạnh. Trận lôi đình nào của bà xã khiến anh nhớ nhất?

Trận lôi đình mà khiến tôi nhớ nhất là ngày thứ 5 tôi nằm viện. À, không phải là đùng đùng lên đâu mà sẽ là một sự im lặng rất lớn. Tôi nhớ là hôm đấy tôi bắt đầu đặt câu hỏi cho bản thân tôi với Pông rằng tôi có tham gia được Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không? Thì bình thường, Pông rất cá tính, sẽ nói gì đấy kiểu: "Tại sao anh lại nói như thế?", rồi "Anh sẽ phải thế này thế kia". Nhưng mà hôm đấy Pông không nói gì hết. Pông làm những công việc hàng ngày, rồi để cho tôi một cảm giác là tại sao bạn ý không chia sẻ với mình nữa.

Nhưng mà về sau tôi mới nghĩ đó là một cách để cho tôi cảm thấy yên tâm nhiều nhất. Thì đó là trận lôi đình lớn nhất, im lặng lâu nhất. Sợ đấy.

Phim lần này có cả chị Pông, đóng phim với vợ là cảm giác ra sao?

Sợ đó. Chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi sẽ được đứng chung với Pông ở trong một dự án điện ảnh. Bọn tôi chỉ có đứng với nhau như đi sự kiện này hoặc gì đấy thôi. Tôi cũng biết đây sẽ là một dự án rất lớn và rất quan trọng đối với Toni. Cá nhân tôi luôn muốn cố gắng nhưng tôi không biết là Pông có vui không? Pông có làm được tốt như những gì mà Toni muốn hay không. Nhưng mà trộm vía. Khi xem xong tôi thấy là, chà, những gì mặt khuất ở nhà là cũng đem lên phim hết rồi.

Tôi không còn muốn giải thích, tôi chỉ muốn làm một người cha và một người chồng

Có một vấn đề khá nhạy cảm là những câu chuyện từ quá khứ của anh và Pông Chuẩn vẫn hay bị "đào" lại, và mối quan hệ của anh chị có thể bị hiểu đúng hoặc sai. Anh có thể nhân đây để chia sẻ rõ hơn, liệu rằng hai người quen nhau trong hay sau khi anh chia tay người yêu cũ và câu chuyện ngoại tình chỉ là suy đoán trái chiều từ cộng đồng mạng?

Chúng tôi cũng đọc được những comment như vậy, những câu chuyện như vậy. Và ngay từ ngày đầu tiên khi tôi bước chân vào hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, có rất nhiều những comment tiêu cực và những câu chuyện cũ được đưa lên. Bởi vì mọi người muốn biết Tùng Mint là ai, câu chuyện của Tùng Mint là như thế nào và tại sao lại là anh Tài Tùng Mint.

Tôi nhớ một buổi tối Pông chỉ nói với tôi là: "Anh ơi, chuyện này khi nào mới kết thúc?" Và rất nhiều đêm như vậy, Pông đều hỏi điều đấy. Tự dưng tôi mới suy nghĩ rằng trong suốt thời gian qua, từ lúc lấy Pông đến bây giờ, tôi không dám bước ra ngoài để chứng tỏ mình, không muốn mình được rực rỡ. Thực sự không phải bởi vì là tôi kém hay tôi yếu hay không giỏi, mà bởi tôi cảm giác cứ mỗi một lần tôi được mọi người chú ý thì những người thân của tôi cũng sẽ được chú ý theo một cách tiêu cực. Và đó là điều mà tôi không muốn.

Tôi cũng không có câu trả lời cho những comment, cho những sự tò mò của khán giả. Nhưng mà tôi có một kết quả là giờ tôi và Pông có hai nhóc rất là xinh, rất là đẹp trai và rất ngoan. Và sau một hành trình như vậy thì có rất nhiều lúc tôi muốn giải thích nhiều lắm. Tôi muốn mọi người hiểu câu chuyện nhiều lắm. Thực sự, bởi vì tôi không muốn bị hiểu lầm. Tôi không muốn để cho mọi người phải đồn đoán nhiều nữa.

Nhưng đến thời điểm bây giờ, tôi thấy mọi thứ không còn quan trọng và tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả những thứ đã xảy ra đến với mình. Và tôi muốn xin lỗi đến tất cả những người trong những câu chuyện đó, khi mà tôi chưa kịp nói lời nào với họ để mọi thứ rõ ràng hơn.

Thế bây giờ anh có muốn nói không?

Như tôi đã nói, tôi luôn tôn trọng những câu chuyện đó. Và thực sự là tôi không còn muốn phải giải thích. Tôi không muốn. Bởi vì tôi cũng không biết phải nói sao. Có nghĩa là sẽ có rất nhiều người muốn hiểu nhưng mà họ chỉ tin vào điều mà họ muốn tin thôi. Chứ có nói như nào thì tôi nghĩ cũng không thể thay đổi được.

Nhưng tôi chỉ muốn nói là tôi đã nhận được những bài học và tôi cảm thấy vui khi đã dám nhìn vào vấn đề đấy để tôi có thể nói cảm ơn và xin lỗi về những thứ đã qua.

Nhân nói về chuyện cũ thì cũng có một câu hỏi khá nhạy cảm. Khi lý do cầu hôn vợ là vì vợ mang thai và thậm chí anh còn tiết lộ từng có ý định "đu đưa ăn ngoài" khi vợ mang thai nữa? Sao anh lại nói như vậy và anh có công nhận mình là một bad boy không khi mà đã nghĩ như vậy?

Đúng là khi mà bọn tôi cưới nhau là lúc đấy là Pông đang mang thai bé đầu tiên. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những câu hỏi là có bầu nên mới cưới đúng không? Pông cũng đã một lần comment là đúng, chúng tôi có bầu chúng tôi mới cưới. Nhưng mà chúng tôi có tình cảm, cũng đã yêu nhau. Và thực sự là trước ngày cưới, chúng tôi cũng cãi nhau nhiều lắm. Bởi vì những câu chuyện cũ của tôi. Rồi Pông cảm thấy Pông quá mệt mỏi và tôi cũng cảm thấy không đủ sức để bảo vệ cô gái này nữa.

Nhưng cho đến một hôm, tôi nhớ Pông nói là, bây giờ mình như thế nào hả anh? Thì tôi mới nói anh rất yêu em, bây giờ như thế nào là anh tôn trọng quyết định của em. Lúc đấy là Pông mới nói cho em suy nghĩ. Câu chuyện nó cứ thế, để rồi mọi người nói ra nói vào về câu chuyện của tôi thật nhiều. Còn bọn tôi cứ thủ thỉ tâm sự thôi chứ không đi tìm lời khuyên bên ngoài. Và đúng là bọn tôi có bầu mới cưới.

Còn về việc từng nói là có ý định “đu đưa ăn ngoài”, nói sao ta? Để nói về tâm lý thì sẽ kiểu như này. Tôi là một diễn viên, cũng đi diễn rất nhiều. Khi ra ngoài đi làm, tôi cảm giác là ôi, sao thế giới này rộng lớn thế, bao la thế, có nhiều thứ quá. Khi bước ra ngoài rồi các bạn nhắn tin cho tôi rất nhiều, theo kiểu: "Anh ơi anh, anh là Dương” này kia. Có những bạn nữ, có những bạn nam. Xong tôi cũng trả lời lại "Ừ hello, hello em, xin chào". Tôi là một người rất khó từ chối khi người ta nhắn tin đến vì tôi luôn muốn đáp lại câu chuyện, ví dụ như đó là một bạn fan của tôi. Nhưng mà vô hình chung nó lại thành câu chuyện là tôi đang thân thiết quá.

Tôi có nhớ lần trên một show, tôi có nói là trong tư tưởng của tôi lúc đấy là sẽ có những câu chuyện đấy xảy ra. Là kiểu nhắn tin thân thiết quá. Mặc dù không có gì đâu nhưng mà tự dưng tôi nghĩ bản thân tôi như đang “đu đưa ăn ngoài” thì tôi nói vậy thôi. Nhưng mà không phải, chỉ là tôi cứ nói chuyện qua lại với cả các bạn ấy thôi.

Đến bây giờ, tôi cũng như vậy. Có nhiều bạn fan nhắn tin với tôi, tôi cũng nhắn tin lại cho các bạn ý là: "Ừ, hôm nay anh đi cái này, cảm ơn em rất là nhiều". Cũng chỉ là như vậy thôi. Nhưng mà trong lúc Pông đang có bầu thì tự dưng bản thân tôi nghĩ nó cứ sao sao, cứ giống như kiểu là đang làm chuyện gì đó sai trái, vụng trộm. Tôi cũng nói chuyện đấy với Pông rất nhiều lần và Pông cũng nhắc tôi, bảo thật ra chuyện đấy là chuyện quảng giao thôi. Nhưng mà cũng phải tém tém lại một chút bởi vì tôi không thể nào cứ thân thiết mãi với fan vậy được.

Sau tất cả, thì hạnh phúc hiện tại đối với anh có ý nghĩa như thế nào?

Gia đình là tất cả. Chính bởi vì những comment như vậy, những comment mà mọi người nói về chuyện quá khứ khiến tôi yêu gia đình nhiều hơn, khiến tôi cố gắng làm nhiều thứ hơn. Và lúc đấy tôi không muốn làm một người diễn viên giỏi nữa. Tôi cũng không muốn làm một người nghệ sĩ đa tài nữa. Tôi chỉ muốn làm công việc của một người cha và một người chồng.

Và tôi nghĩ đấy là hai công việc khó làm nhất. Tôi đang cố gắng làm một cách tốt nhất. Tôi thấy những điều tiêu cực đến với mình, những câu chuyện cũ khiến cho mình yêu gia đình nhiều hơn. Không có bất kỳ một lý do nào để tôi suy nghĩ làm điều gì khác.

Cám ơn Tùng Mint về buổi trò chuyện này!