Trại Buôn Người kiếm hơn 26 tỷ đồng/ngày

Trại Buôn Người đang dẫn đầu về doanh thu với con số lên đến hơn 104 tỷ đồng.

Theo thống kê từ Box Office Việt Nam, tính đến thời điểm 15h ngày 28/9, phim điện ảnh Trại Buôn Người của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã đạt doanh thu hơn 104 tỷ đồng, đứng top 1 phòng vé sau 4 ngày ra rạp. Ước tính, mỗi ngày bộ phim thu về khoảng 26 tỷ đồng.

Ảnh chụp màn hình

Theo đó, phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25/9, sau một ngày chiếu sớm. Ngay trong thời gian chiếu sớm, tác phẩm đã dẫn đầu phòng vé với doanh thu khoảng 11 tỷ đồng.

Trại Buôn Người là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, được phát triển và hoàn thiện trong khoảng 5 năm. Tác phẩm thuộc thể loại hành động, tâm lý, thời lượng 135 phút và được dán nhãn 18+.

Một trong những yếu tố tạo nên quy mô ấn tượng của Trại Buôn Người là sự tham gia của dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ. Phim có sự góp mặt của NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Trầm Minh Hoàng, Võ Đình Hiếu, Tùng Mint, Hoàng Kim Ngọc, Huỳnh Minh Kiên, Long Điền, Đinh Viết Tường, Danis Nguyễn, Long Đẹp Trai, Võ Thành Tâm, La Thành, Khánh My, Tuấn Mõ, Kore Hải Anh, EL Anh Thoại, Lê Khánh Linh, Pông Chuẩn, Nhân Gà Vlog, Thiết Yến, Tiến Ngô cùng nhiều nghệ sĩ và diễn viên khác. Ngoài dàn diễn viên chuyên nghiệp, phim còn huy động hơn 700 diễn viên tham gia các đại cảnh.

NSND Như Quỳnh trong phim Trại Buôn Người. Ảnh: Trại Buôn Người Movie

Bộ phim xoay quanh câu chuyện vì cứu em gái sa bẫy buôn người ở biên giới miền Tây, Ny (Steven Nguyễn) cùng bạn thân bị bắt làm nô dịch trong sào huyệt lừa đảo tàn bạo. Tại đây, họ cùng các trinh sát nằm vùng và các nạn nhân hứng chịu bi kịch thể xác âm thầm lập kế hoạch trốn thoát.

Phân ảnh trong Trại Buôn Người. Ảnh: Trại Buôn Người Movie

Theo VTV, câu chuyện phim lấy cảm hứng từ những vụ việc có thật tại khu vực biên giới, tập trung vào thủ đoạn dụ dỗ bằng lời mời "việc nhẹ, lương cao" và những hệ lụy đối với người bị lừa bán vào các cơ sở lao động trái phép.

Bên cạnh yếu tố hành động, Trại Buôn Người khai thác mối quan hệ giữa những người cùng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Qua đó, bộ phim đặt câu hỏi về cách con người tìm cách tồn tại và giữ lại nhân tính khi bị đẩy vào hoàn cảnh cực đoan.