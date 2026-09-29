Đường đua phim quốc tế Oscar 2027 hội tụ loạt ứng viên nặng ký

Hạng mục tranh giải dành cho Phim quốc tế của Oscar 2027 ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý về thể lệ qua đó hứa hẹn quy tụ đông đảo tác phẩm xuất sắc.

Theo Indiewire, trong số những thay đổi được Viện Hàm lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ (gọi tắt là Viện Hàn lâm) công bố cho Lễ trao giải Oscar lần thứ 99, đáng chú ý có việc hạng mục Phim quốc tế sẽ không bắt buộc đề cử phải đến từ quốc gia cụ thể.

Mặc dù các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới vẫn có thể gửi đề cử cho hạng mục này thông qua các Ủy ban được Viện Hàn lâm phê duyệt, nhưng giờ đây, một bộ phim không nói tiếng Anh có thể được xem xét nếu giành được giải thưởng đủ điều kiện tại một liên hoan phim quốc tế đủ điều kiện. Bao gồm: Liên hoan phim quốc tế Berlin (Giải Gấu Vàng cho Phim hay nhất), Liên hoan phim quốc tế Busan (Giải Busan – Phim hay nhất), Liên hoan phim Cannes (Giải Cành cọ vàng), Liên hoan phim Sundance (Giải thưởng lớn của Ban giám khảo Điện ảnh Thế giới), Liên hoan phim quốc tế Toronto (Giải thưởng Platform) và Liên hoan phim quốc tế Venice (Giải Sư tử vàng).

"Sentimental Value" đại diện của Na Uy thắng giải Phim Quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar 2026 (Ảnh: Neon)

Sự thay đổi quy định này phản ánh một cuộc tranh luận lớn hơn về các tác phẩm dự thi Phim truyện quốc tế xuất sắc nhất, từ sự thất vọng về việc phim đoạt giải Cành cọ vàng năm 2023 Anatomy of a Fall không đủ điều kiện tham gia hạng mục này vì không phải do nước Phpas gửi dự thi cho đến việc một số phim phim được đề cử gần đây chỉ lọt vào hạng mục Phim truyện quốc tế nhờ là phim hợp tác sản xuất của châu Âu mặc dù câu chuyện, bối cảnh là ở quốc gia khác, gặp vướng mắc do vấn đề chính trị.

Hạng mục Phim quốc tế của Lễ trao giải Oscar lần thứ 99 sẽ nhận phim dự thi trước hạn chót ngày 30/9, và danh sách 15 phim được đề cử Oscar sẽ được công bố vào ngày 15/12. Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ sẽ công bố 5 phim cuối cùng vào ngày công bố đề cử 21/1/2027.

Những ứng cử viên sáng giá

Sự chú ý của công chúng ở đường đua dành cho Phim Quốc tế đang hướng về Fjord của Romania - phim đã giành giải Cành cọ vàng tại Cannes; The Meltdown của Chile - phim được chiếu trong hạng mục Un Certain Regard của LHP Cannes; Everytime của Đức - phim đã giành giải Un Certain Regard của LHP Cannes; Minotaur của Pháp - phim đã giành giải Grand Prix của Cannes; La Bola Negra của Tây Ban Nha và Fatherland của Ba Lan.

Đạo diễn Javier Ambrossi (trái) trong buổi giới thiệu phim La Bola Negra tại LHP quốc tế Toronto (Ảnh: AP)

Trong số này La Bola Negra đã tạo nên hiện tượng ở nhiều Liên hoan phim và hiện đang nổi lên như một trong những ứng cử viên nặng ký, có thể tranh giải ở nhiều hạng mục khác nhau ở kỳ Oscar lần thứ 99. Dàn diễn viên của phim được cho là sẽ bước vào chiến dịch vận động tranh cử sôi nổi và Penelope Cruz nhiều khả năng sẽ nhận được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Penelope Cruz được dự đoán nhận đề cử Oscar với vai phụ trong phim La Bola Negra (Ảnh: AP)

Netflix sau khi giành được quyền phân phối đã thể hiện rõ niềm tin mạnh mẽ vào cả triển vọng thương mại và giải thưởng của La Bola Negra. Dịch vụ phát trực tuyến này sẽ dành cho bộ phim thời gian chiếu độc quyền dài nhất trong lịch sử của mình (47 ngày, bắt đầu từ ngày 16/10), và sẽ công khai doanh thu phòng vé, điều mà họ chưa từng làm với bất kỳ bộ phim nào khác.

Diễn viên Mathilde Arcel (bên trái) với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và đạo diễn May el-Toukhy chiến thắng tại LHP Venice với phim Woman Unknown (Ảnh: Scott A Garfitt/Invision/AP)

Đan Mạch chọn phim Woman Unknown của May El-Toukhy - tác phẩm mới đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice và mang về Cúp Volpi cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất Mathilde Arcel - tham gia tranh giải.

Loạt tác phẩm đáng chú ý khác hứa hẹn tạo nên bất ngờ

Bộ phim kinh dị với cốt truyện độc đáo The Spiral của đạo diễn Paolo Strippoli đã được chọn làm đại diện của Ý tranh giải. Phim từng tạo nên nhiều luồng ý kiến dữ dội khi được giới thiệu tại LHP Venice vừa qua.

Phim The Spiral (Ảnh: Filmitalia)



Hong Kong (Trung Quốc) chọn bộ phim Sons of the Neon Night quy tụ dàn sao như Cổ Thiên Lạc, Kim Thành Vũ, Lương Gia Huy... dự tranh Oscar. Phim được thực hiện với kinh phí đắt đỏ nhưng từng bị "đắp chiếu" suốt nhiều năm trước khi ra mắt vào cuối năm 2025. Tác phẩm thắng lớn tại lễ trao giải Kim Tượng, với 8 lần được vinh danh trong số 12 đề cử.

Phim Four Seasons in Java (Ảnh: Forka Films)

Indonesia đã chọn bộ phim Four Seasons in Java (“Empat Musim Pertiwi”) của Kamila Andini làm đại diện. Việc được chọn tiếp tục khẳng định vị thế của Kamila Andini như một trong những đạo diễn điện ảnh Indonesia có sự hiện diện ổn định nhất tại các liên hoan phim quốc tế. Phim truyện Yuni năm 2021 của cô đã ra mắt tại Liên hoan phim Toronto, nơi phim giành được Giải thưởng Platform, và sau đó trở thành tác phẩm đại diện của Indonesia tranh giải Oscar năm đó. Phim Before, Now & Then (Nana) của cô đã tham gia tranh giải tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin, nơi Laura Basuki giành được giải Gấu Bạc cho diễn xuất phụ xuất sắc nhất.

Hiệp hội các nhà sản xuất phim Nhật Bản (Eiren) tiết lộ rằng bộ phim All of a Sudden của đạo diễn Hamaguchi Ryusuke đã được chọn là tác phẩm đại diện của Nhật Bản tranh giải Phim truyện quốc tế tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 99.

All of a Sudden (Ảnh: Neon)

Việc được chọn đánh dấu lần thứ hai một bộ phim của Hamaguchi đại diện cho Nhật Bản ở hạng mục này, 5 năm sau khi Drive My Car giành giải Oscar cho phim quốc tế xuất sắc nhất và nhận được đề cử cho phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94.

Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) thì chọn Possible Love do Lee Chang-dong đạo diễn là tác phẩm đại diện chính thức. Trước đó, phim đã nhận được nhiều phản hồi tích cực khi giới thiệu tại LHP Venice.

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscars lần thứ 99. Đây là tác phẩm được đầu tư thực hiện công phu, tâm huyết tuy nhiên phản ứng đón nhận của khán giả lại tạo nên nhiều dòng ý kiến trái chiều.



