Lời khuyên dành cho tất cả người dân mê thịt chó

Món ăn ngon nhưng đừng quên lưu ý nhỏ dưới đây!

Thịt chó từng là món ăn quen thuộc ở một số vùng và vẫn có những người đặc biệt yêu thích. Các món như thịt chó luộc, hấp, nướng, xáo măng, rựa mận… thường được chế biến đậm vị, ăn kèm nhiều loại rau và gia vị.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), cũng giống nhiều loại thịt khác, điều đáng quan tâm không chỉ nằm ở bản thân thực phẩm mà còn là nguồn gốc, cách giết mổ, bảo quản và chế biến. Người thích ăn thịt chó nên lưu ý một số điều để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

1. Đặc biệt chú ý nguồn gốc thịt chó

Đây là điều quan trọng hàng đầu. Thịt không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát thú y có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc các tác nhân gây bệnh khác.

Vì vậy, nếu sử dụng, nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được giết mổ và bảo quản trong điều kiện vệ sinh.

2. Tuyệt đối không ăn thịt chưa được nấu chín kỹ

Thịt động vật có thể chứa các loại vi sinh vật gây bệnh nếu quá trình giết mổ, chế biến không đảm bảo vệ sinh.

Các món tái, sống hoặc chưa chín kỹ vì thế có nguy cơ cao hơn so với thịt được nấu chín hoàn toàn. Đặc biệt, không nên vì muốn giữ độ mềm, ngọt của thịt mà chế biến chưa đạt độ chín an toàn.

3. Không nên nghĩ rằng nhiều gia vị có thể "diệt khuẩn"

Thịt chó thường được ăn cùng riềng, sả, mẻ, mắm tôm, rau thơm và nhiều loại gia vị khác. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại gia vị này không thay thế cho việc nấu chín thịt.

Mùi thơm hoặc vị cay của gia vị cũng không có nghĩa thực phẩm đã an toàn về mặt vi sinh.

4. Cẩn thận với các món nướng, quay bị cháy xém

Nếu thịt được nướng hoặc quay ở nhiệt độ cao đến mức cháy đen, phần cháy xém không nên ăn thường xuyên.

Khi chế biến thịt ở nhiệt độ cao, đặc biệt khi để cháy khét, có thể hình thành một số hợp chất không có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, nên tránh ăn phần thịt đã cháy đen và hạn chế để thịt tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa quá lâu.

5. Đừng quên lượng muối, mỡ và rượu đi kèm

Một bữa thịt chó thường không chỉ có thịt mà còn đi kèm nhiều món ăn đậm vị, nước chấm và đồ uống có cồn.

Nếu ăn nhiều thịt cùng các món nhiều muối, nhiều chất béo và uống nhiều rượu bia, tổng năng lượng và lượng natri đưa vào cơ thể có thể tăng đáng kể.

Vì vậy, nếu ăn, nên kiểm soát khẩu phần, tăng rau xanh và hạn chế rượu bia đi kèm.

6. Người có bệnh tim mạch, mỡ máu cao nên hạn chế các món nhiều mỡ

Một số cách chế biến thịt chó có thể sử dụng khá nhiều phần thịt và da chứa chất béo, đồng thời được nấu cùng nhiều dầu mỡ.

Những người đang thừa cân, béo phì, có rối loạn mỡ máu hoặc bệnh tim mạch nên đặc biệt chú ý khẩu phần và cách chế biến, thay vì ăn thường xuyên với lượng lớn.

7. Đừng chủ quan với các món ăn kèm

Mắm tôm, rau sống, các loại rau thơm và thực phẩm ăn kèm cũng cần đảm bảo vệ sinh.

Rau sống cần được rửa kỹ, thực phẩm không để lẫn với thịt sống và thịt chín. Dao, thớt, bát đĩa dùng cho thực phẩm sống cũng cần được vệ sinh đúng cách để hạn chế lây nhiễm chéo.

Mê thịt chó, điều quan trọng vẫn là ăn an toàn

Không có một loại thực phẩm nào chỉ vì được nhiều người yêu thích mà có thể bỏ qua những nguyên tắc an toàn thực phẩm.

Với thịt chó, điều cần quan tâm nhất là nguồn gốc, vệ sinh trong giết mổ và chế biến, ăn chín uống sôi, kiểm soát khẩu phần và hạn chế những yếu tố đi kèm như rượu bia, muối và chất béo.

Đặc biệt, không nên ăn thịt từ động vật ốm, chết không rõ nguyên nhân hoặc không rõ nguồn gốc. Đây là nguyên tắc an toàn thực phẩm quan trọng đối với bất kỳ loại thịt nào.

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