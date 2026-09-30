Chuyên gia tiết lộ loại nước tốt nhất cho thận, nhà nào cũng sẵn

Loại nước quen thuộc này không chứa calo và không có thành phần bổ sung nên rất tốt cho sức khỏe.

Một số chuyên gia dinh dưỡng đã chia sẻ với Verywell Health về những loại đồ uống bảo vệ thận và họ đều thống nhất một lựa chọn đơn giản: nước lọc.

Thận của bạn có thể lọc chất thải từ khoảng 190 lít máu mỗi ngày và bạn cần duy trì đủ nước giúp thận thực hiện chức năng này hiệu quả. Tình trạng mất nước nghiêm trọng có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận và trong những trường hợp nặng có thể gây tổn thương thận cấp tính. Tổn thương thận lặp lại góp phần dẫn đến bệnh thận mạn tính.

"Uống nhiều nước hơn là một trong những lời khuyên đúng đắn nhất", chuyên gia dinh dưỡng Yasi Ansari (Mỹ) khẳng định.

Các loại đồ uống ít calo như trà, cà phê và nước ép không thêm đường cũng bổ sung nước và hỗ trợ sức khỏe thận. Tuy nhiên, theo Phó giáo sư Melissa Mroz-Planells (Đại học Bastyr, Mỹ), nước lọc không chứa calo và không có thành phần bổ sung nên là lựa chọn tốt nhất.

Uống nhiều nước hơn giúp thận tạo ra nhiều nước tiểu hơn, loại bỏ các vi khuẩn có thể gây hại cho cơ quan này. Khi cơ thể của bạn mất nước, nước tiểu cũng chứa chất thải ở nồng độ cao hơn, từ đó có nguy cơ dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu.

Nếu bạn không uống đủ nước, các khoáng chất có thể tích tụ trong đường tiết niệu và hình thành sỏi thận. Uống khoảng 8-10 cốc nước, cà phê, trà hoặc nước ép mỗi ngày có thể ngăn ngừa sỏi thận.

Theo Yale Medicine, với những người có nguy cơ mắc một số loại sỏi thận, nước ép trái cây họ cam quýt như chanh vàng, chanh xanh hoặc cam cung cấp citrate, chất có khả năng giảm hình thành một số loại sỏi. Chuyên gia Ansari cho biết citrate là một phân tử liên kết với canxi, giúp ngăn hình thành sỏi thận chứa canxi.

Không chỉ tốt cho thận, việc uống đủ nước mỗi ngày còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như:

Hỗ trợ giảm cân

Việc uống nước có thể làm tăng cảm giác no và tăng tốc độ trao đổi chất của bạn. Một số nghiên cứu cho thấy, việc tăng lượng nước uống có thể thúc đẩy giảm cân bằng cách thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn, điều này có thể giúp lượng calo trong cơ thể được đốt cháy nhiều hơn.

Giảm táo bón

Táo bón là hiện tượng thường gặp ở mọi người, mọi lứa tuổi. Biểu hiện của táo bón là đi đại tiện khó khăn, thời gian lâu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nước khoáng giàu magiê và natri giúp cải thiện hiện tượng tình trạng táo bón của người bệnh.

Ngăn ngừa và điều trị đau đầu

Mất nước có thể gây ra đau đầu và đau nửa đầu ở một số người. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đau đầu là một trong những triệu chứng phổ biến do cơ thể mất nước. Ví dụ, một nghiên cứu ở 393 người cho thấy 40% số người bị đau đầu do mất nước.

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, uống nước có thể giúp giảm đau đầu ở những người thường xuyên bị đau đầu.

Một nghiên cứu ở 102 người đàn ông cho thấy, bổ sung thêm 1,5 lít nước mỗi ngày cải thiện đáng kể chứng đau nửa đầu.

Cải thiện chức năng não

Trong bộ não của con người nước chiếm khoảng 80%, vì vậy uống đủ nước là điều tối cần thiết. Tình trạng thiếu hụt nước có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung và trí nhớ của chúng ta.

Làm đẹp da

Nước hấp thụ vào các tế bào da sẽ nâng cao khả năng đàn hồi và tăng độ ẩm cho da.