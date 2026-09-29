Hết vợ đến chồng phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ thở dài: "Giá như ai cũng biết vứt thứ này vào sọt rác"

Không hút thuốc, không uống rượu, gần như chỉ ăn cơm nhà nhưng lại cùng mắc ung thư gan, cặp vợ chồng này cảm thấy bản thân vô cùng oan ức.

Trường hợp của vợ chồng anh Chu (đều ngoài 40 tuổi, sống tại Qảng Đông, Trung Quốc) để lại sự xót xa cho không ít người. Cả hai vợ chồng đều là những người lao động bình dị, có lối sống lành mạnh khi không hút thuốc, không rượu bia và đời sống ăn uống rất tiết kiệm, ít khi ăn thịt mỡ. Chính vì vậy, việc cả hai người trong cùng một gia đình lần lượt phát hiện mắc ung thư gan giai đoạn cuối từng khiến nhiều người xung quanh không khỏi ngỡ ngàng.

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Qua quá trình tìm hiểu thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, bác sĩ Vương Hồng, Khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Chu Hải (Quảng Đông, Trung Quốc) mới nhận ra "thủ phạm" giấu mặt.

Vợ chồng anh Chu vốn có thói quen tiết kiệm nên dùng một bộ đũa gỗ suốt nhiều năm không thay mới. Mặc dù nhiều chiếc đũa đã xuất hiện vết nứt, đầu đũa chuyển màu thâm đen và bám mốc rõ rệt, họ vẫn chỉ rửa qua bằng nước nóng rồi tiếp tục sử dụng hằng ngày.

Nhìn kết quả xét nghiệm lâm sàng của hai vợ chồng, Bác sĩ Vương Hồng thở dài tiếc nuối: "Giá như ai cũng biết vứt thứ này vào sọt rác sớm hơn thì đâu đến nông nỗi này". Bởi vì trên thục tế có rất nhiều người giống như vợ chồng anh Vương, cho rằng: "Một đôi đũa mốc sao có thể gây nguy hiểm được, chưa kể mỗi lần ăn đều rửa?".

"Sát thủ" gây ung thư Aflatoxin bám trên đũa mốc

Bác sĩ Vương Hồng phân tích, đũa gỗ hoặc đũa tre sau một thời gian ngắn sử dụng rất dễ xuất hiện các vết nứt li ti do va quẹt cơ học và độ ẩm. Trong quá trình rửa bát, cặn thực phẩm cùng tinh bột dễ dàng giắt lại sâu bên trong các khe hở đó mà nguồn nước thông thường không thể làm sạch. Môi trường ẩm thấp của gian bếp vô tình biến đũa gỗ thành "ổ sinh sản" lý tưởng cho chủng nấm mốc Aspergillus flavus phát triển và tiết ra độc tố Aflatoxin.

"Dưới góc độ y khoa, Aflatoxin là một trong những chất gây ung thư sinh học mạnh nhất từng được phát hiện. Độc tính của Aflatoxin cao gấp 68 lần so với asen (thạch tín) và gấp 10 lần so với kali xyanua. Khi tích tụ vào cơ thể qua từng bữa ăn, Aflatoxin tấn công trực tiếp vào chuỗi DNA của tế bào gan, gây biến đổi gen, hoại tử tế bào và nhanh chóng tiến triển thành các khối u ác tính.

Đáng lo ngại hơn, Aflatoxin có độ bền nhiệt cực kỳ cao, chỉ bị phân hủy ở nhiệt độ trên 280 độ C. Do đó, những phương pháp truyền thống như rửa đũa bằng nước rửa bát, ngâm nước sôi hay phơi nắng thông thường hoàn toàn không thể tiêu diệt được loại độc tố nguy hiểm này", bác sĩ Vương nói.

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Cảnh báo nguồn tích tụ độc tố Aflatoxin tiềm ẩn trong gian bếp

Bên cạnh đũa mốc, bác sĩ Vương Hồng cảnh báo Aflatoxin còn dễ dàng xuất hiện ở các nhóm thực phẩm, vật dụng quen thuộc như:

- Ngũ cốc và các loại hạt bị mốc: Lạc, ngô, hạt điều bị ẩm mốc là nguồn sản sinh Aflatoxin rất cao, tuyệt đối không nên tiếc rẻ gọt bỏ phần mốc để ăn tiếp.

- Gạo hỏng đổi màu: Gạo ngả sang màu vàng hoặc xanh lá cây là dấu hiệu đã bị nhiễm nấm mốc nghiêm trọng.

- Mộc nhĩ ngâm qua đêm: Mộc nhĩ ngâm nước quá lâu (trên 4 tiếng) sẽ biến chất, sinh sôi vi khuẩn và tích tụ độc tố không thể rửa sạch.

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- Rau củ chớm mốc: Các loại củ như khoai tây, hành tây khi xuất hiện vết mốc sẽ lan truyền độc tố ra toàn bộ củ, gây tổn thương gan cấp tính và mãn tính.

- Thớt gỗ, giẻ rửa bát và khay đọng nước: Các vết dăm nứt trên thớt gỗ, giẻ lau ẩm ướt hay đáy khay đựng đũa thìa đọng nước đều là nơi cặn thực phẩm dễ dính lại, mọc nấm mốc đen và tích tụ Aflatoxin lây nhiễm chéo vào bữa ăn.

8 dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư gan cần đi khám ngay

Ung thư gan ở giai đoạn đầu thường tiến triển âm thầm. Tuy nhiên, cũng có thể phát hiện sớm nếu khám sức khỏe định kỳ và chú trọng đến các bất thường trên cơ thể. Nếu cơ thể xuất hiện các bất thường dưới đây, bạn cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra:

- Rối loạn tiêu hóa kéo dài: Xuất hiện tình trạng chán ăn, ợ hơi, đầy bụng trên sau khi ăn, buồn nôn (khoảng 37% bệnh nhân giai đoạn đầu bị nhầm sang bệnh dạ dày).

- Khô miệng và hơi thở có mùi: Cơ thể phát ra mùi hôi bất thường dù vệ sinh sạch sẽ.

- Môi tím tái khó hiểu: Thường xuyên bứt rứt, dễ nổi giận do độc tố tích tụ.

- Vàng mắt và vàng da: Sắc tố da chuyển sang màu vàng sẫm rõ rệt.

- Da chân khô nứt: Bàn chân bị bong tróc, nẻ sâu kéo dài.

- Sốt dai dẳng không rõ nguyên nhân: Thường xuyên vã mồ hôi, sốt nhẹ về chiều nhưng uống thuốc hạ sốt không thuyên giảm.

- Sụt cân đột ngột: Cơ thể giảm cân nhanh chóng trong thời gian ngắn mà không rõ lý do.

- Chán ăn nghiêm trọng: Cảm giác ăn không ngon miệng, sợ đồ dầu mỡ.

Bác sĩ Vương Hồng khuyến cáo, các gia đình nên tạo thói quen thay đũa định kỳ từ 2 - 3 tháng một lần hoặc bất cứ khi nào có dấu hiệu lạ. Ngay khi phát hiện đũa có dấu hiệu đổi màu, xuất hiện vết nứt hoặc mốc đen, hãy lập tức vứt bỏ để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, EBC