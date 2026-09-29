Cụ ông 100 tuổi ngày ngủ hơn 18 tiếng, bữa nào cũng phải có thịt, mỗi tháng ăn vài kg đường phèn: Bí quyết sống thọ lại nằm ở điều này

Tuổi thọ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như di truyền, bệnh nền, môi trường sống, vận động, dinh dưỡng, giấc ngủ và chăm sóc y tế.

SsD100 tuổi, cụ ông vẫn duy trì những thói quen khiến nhiều người bất ngờ: Mỗi ngày ngủ hơn 18 tiếng, bữa nào cũng phải có thịt, uống nước đường phèn và rất ít ăn rau. Con gái cho rằng một phần bí quyết sống thọ của cha là "muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, không tự làm khó mình".

6 giờ sáng, ông Đào Quốc Tăng ở Tam Giáp, khu mới vịnh Thái Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) thức dậy đúng giờ. Ở tuổi 100, ông vẫn tự sinh hoạt theo một nếp quen thuộc: vệ sinh cá nhân, ăn sáng và uống thuốc đúng giờ.

Hơn 8 giờ sáng, sau một cái ngáp dài, ông lại trở về giường ngủ. Đó là giấc ngủ bù quen thuộc. 11 giờ trưa, sau khi ăn xong, ông tiếp tục ngủ đến khoảng 16 giờ. Đến 18h30, vừa ăn tối xong, ông lại lên giường và ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Theo con gái ông, cụ ông mỗi ngày ngủ hơn 18 tiếng và vốn đã rất thích ngủ từ khi còn trẻ. Khi không ngủ, ông thường ngồi trước cửa nhà nhìn người qua lại hoặc ngồi trước tivi xem những bộ phim về chiến tranh.

Nếu ngủ là sở thích lớn nhất thì ăn thịt có lẽ là sở thích thứ hai của cụ ông. Con gái cho biết cha mình khá "kén ăn". Ông không thích rau xanh nhưng lại đặc biệt yêu thích các món như thịt kho, chân giò, cùng một số món ăn địa phương.

Bữa cơm nếu không có một bát thịt, ông luôn cảm thấy như còn thiếu thứ gì đó. Với trái cây, ông cũng khá "chung thủy". Quanh năm, cụ chủ yếu ăn các loại trái cây họ cam quýt như quýt, bưởi, cam. Thỉnh thoảng ông ăn dưa hấu, còn những loại trái cây khác gần như không đụng tới.

Một thói quen khác đã duy trì nhiều năm là uống nước đường phèn mỗi ngày. Con gái ông cho biết mỗi tháng gia đình phải sử dụng vài kg đường phèn cho cha. Các thành viên trong nhà từng lo lắng việc ăn nhiều đường có thể khiến đường huyết tăng, nhưng may mắn là chỉ số đường huyết của ông vẫn trong giới hạn kiểm soát.

Huyết áp và mỡ máu có hơi cao nhưng không quá nhiều và vẫn được kiểm soát bằng thuốc. Cụ ông cũng đặc biệt thích giấm. Các món dưa muối do gia đình tự làm gần như không thể thiếu trong bữa ăn. Món nào ông cũng muốn chấm thêm giấm.

Một phần bí quyết có thể đến từ gia đình

Nhìn vào chế độ ăn uống có phần "khác người" của cha, bà Đào Mỹ Phương cho rằng một phần tuổi thọ của ông có thể liên quan đến yếu tố di truyền. Bà nội của ông sống đến 90 tuổi. Hai người anh em của ông cũng qua đời khi đã ở độ tuổi 80-90.

Tuy nhiên, theo gia đình, gen có lẽ không phải yếu tố duy nhất. Sau khi vợ qua đời, ông Đào không vào viện dưỡng lão mà tiếp tục sống tại nhà. Ba người con thống nhất chia nhau chăm sóc cha trong gần 7 năm. Người con trai cả năm nay 79 tuổi, phụ trách đầu tuần. Người con gái lớn 72 tuổi sống ở Kim Thanh, Lộ Kiều, mỗi tuần đều bắt nhiều chuyến xe buýt để đến chăm cha. Con gái út 64 tuổi phụ trách thứ tư và cuối tuần, đồng thời cũng là người dành nhiều thời gian chăm sóc cha nhất.

Các anh chị em đều đã có con cháu và gia đình riêng nhưng vẫn duy trì việc thay phiên nhau chăm sóc cha.

100 tuổi vẫn chú ý đến sức khỏe và giữ thói quen sạch sẽ

Mỗi ngày, thuốc của ông được con gái chuẩn bị sẵn, chia thành từng phần và xếp ngay ngắn trong hộp. Trước đây, ông còn tự uống thuốc. Nhưng khi các con ở bên chăm sóc thường xuyên, ông dần trở nên "được chiều" hơn, nhiều khi chỉ ngồi chờ con đưa thuốc cho.

Cụ ông cũng rất chú ý đến vẻ ngoài và vệ sinh cá nhân. Mỗi ngày, ông đều cạo râu sạch sẽ bằng máy cạo râu điện, thậm chí tự cạo cả tóc. Vào mùa hè, ông nhất định phải tắm mỗi ngày và còn chủ động nhắc các con hỗ trợ.

Nếu gia đình định cách một ngày mới tắm một lần, ông sẽ liên tục than ngứa chỗ này, khó chịu chỗ kia. Ở tuổi 100, ông vẫn giữ thói quen chăm chút bản thân, luôn muốn cơ thể sạch sẽ, gọn gàng. Điều đặc biệt là cụ ông cũng rất chủ động với việc kiểm tra sức khỏe.

Chỉ cần cảm thấy cơ thể có chút bất thường, ông thường yêu cầu con đưa đến bệnh viện. Trung bình mỗi năm ông nhập viện ít nhất 2 lần, phần lớn không phải vì bệnh nghiêm trọng mà đơn giản vì ông muốn kiểm tra cho yên tâm.

"Muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn"

Khi được hỏi đâu là bí quyết giúp cha sống đến 100 tuổi, bà Đào Mỹ Phương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ông ấy cả đời muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, không tự làm khó mình cũng không làm khó cuộc sống. Thêm vào đó là các con cố gắng hết sức chăm sóc ông".

Theo bà, cha mình từ khi còn trẻ đã không thích can thiệp vào chuyện của người khác, trong lòng ít khi để tâm quá nhiều đến những chuyện không đáng và có chất lượng giấc ngủ rất tốt.

Tất nhiên, câu chuyện của cụ ông 100 tuổi không có nghĩa rằng ngủ hơn 18 tiếng mỗi ngày, ăn nhiều thịt hay sử dụng nhiều đường phèn là công thức để sống thọ. Những thói quen này phản ánh lối sống cá nhân của một người cụ thể và không thể xem là khuyến nghị sức khỏe chung.

Tuổi thọ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như di truyền, bệnh nền, môi trường sống, vận động, dinh dưỡng, giấc ngủ và chăm sóc y tế.

Nhưng câu chuyện của ông Đào vẫn gợi ra một điều đáng suy ngẫm: sống lâu không chỉ là sống thêm nhiều năm, mà còn là được sống trong sự chăm sóc, giữ được những thói quen mình yêu thích và có một tinh thần thoải mái khi bước vào tuổi già. Có thể với cụ ông, "bí quyết" đơn giản chỉ là ngủ khi buồn ngủ, ăn khi muốn ăn, giữ tâm trí nhẹ nhàng và luôn có con cháu ở bên.

Nguồn và ảnh: Sohu