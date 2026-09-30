Sự ra đi đột ngột của một blogger trẻ tuổi sau chuỗi ngày kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày đã gióng lên hồi chuông cảnh báo tàn khốc về những món "khoái khẩu" của người trẻ hiện đại.

Ngày 29 tháng 9 vừa qua, mạng xã hội Trung Quốc và nhiều quốc gia Châu Á chấn động trước thông tin nữ blogger nổi tiếng XiXi Xu Bao (Liêu Ninh, Trung Quốc) đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 25 sau hơn một năm kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày. Sự ra đi của một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời không chỉ gieo rắc sự xót xa, mà còn khiến hàng triệu người trẻ giật mình sợ hãi khi nhìn lại chính thực đơn hằng ngày của mình.

Nữ blogger nổi tiếng Trung Quốc phát hiện ung thư dạ dày ở tuổi 24 (Ảnh cut từ video trên Douyin của NV)

Lời tự thú muộn màng về thực đơn "tự sát" mỗi ngày

Trở lại thời điểm tháng 5 năm 2025, khi đón nhận kết quả chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn đầu, XiXi đã quyết định công khai hành trình chữa bệnh cùng lối sống tàn phá sức khỏe mà cô từng trải qua. Cô từng chua chát thừa nhận bản thân gần như chưa bao giờ đi ngủ trước 12 giờ đêm, thường xuyên thức muộn đến 2 giờ sáng rồi để bụng đói cồn cào qua bữa sáng.

Đáng chú ý, món khoái khẩu không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của cô chính là đồ ăn mang về và các món đồ ăn nhanh chiên rán ngập dầu mỡ. XiXi chia sẻ cô rất lười uống nước lọc, thay vào đó nạp vào cơ thể 2 tách cà phê mỗi ngày cùng 3 đến 4 ly trà sữa mỗi tuần.

Khi video của cô lan truyền, không ít cư dân mạng đã thốt lên trong bàng hoàng: "Lịch trình và chế độ ăn của cô ấy xem ra vẫn lành mạnh hơn cả tôi" .

Vì sao đồ ăn nhanh và trà sữa lại trở thành "kẻ sát nhân"?

Dưới góc độ độc chất học, bác sĩ Dư Tích Thu (Yu Xiqiu, Trung Quốc) giải thích việc lạm dụng đồ ăn chiên xào, đồ chế biến sẵn và trà sữa liên tục chính là con đường ngắn nhất dẫn đến ung thư dạ dày bằng cách:

- Tạo chất độc Nitrosamine và HCA: Thực đơn chiên rán ở nhiệt độ cao hoặc chứa thịt chế biến sẵn sẽ sinh ra hợp chất Nitrosamine cùng Amine dị vòng (HCA). Đây là các chất hóa học gây đột biến gen và biến đổi cấu trúc tế bào dạ dày cực mạnh.

- Tích tụ chất béo chuyển hóa và muối dư thừa: Dầu ăn tái chế nhiều lần chứa chất béo chuyển hóa (trans-fat) kết hợp hàm lượng muối cao làm phá hủy lớp màng nhầy bảo vệ, tạo điều kiện cho vi khuẩn Hp xâm nhập gây viêm loét mạn tính.

- Tăng nồng độ Insulin và yếu tố tăng trưởng IGF-1: Lượng đường Fructose khổng lồ từ trà sữa khi nạp liên tục sẽ làm bùng phát các phản ứng viêm toàn thân, thúc đẩy sự phân chia không kiểm soát của các tế bào tiền ung thư.

Nhiều người giật mình khi nhận ra những món khoái khẩu, dẫn tới ung thư dạ dày của XiXi quen thuộc đến thế (Ảnh minh họa từ Pinterest)

Đặc biệt, bác sĩ Dư cảnh báo ung thư dạ dày phổ biến, có tỷ lệ tử vong cao nhưng lại thường bị chẩn đoán muộn. Theo các thống kê lâm sàng, có tới 90% bệnh nhân ung thư dạ dày tại châu Á chỉ phát hiện ra bệnh khi đã ở giai đoạn giữa hoặc muộn.

Bác sĩ Dư nhấn mạnh, giống như nữ blogger trên, đa số người trẻ chỉ tìm đến bệnh viện khi gặp các biểu hiện nghiêm trọng như nôn ra máu, sụt cân cấp tốc hay xuất hiện khối u ở bụng, lúc này cơ hội cứu chữa đã trở nên vô cùng mong manh. Trong khi đó, tỷ lệ trẻ hóa của ung thư dạ dày ở nhóm tuổi từ 19 đến 35 đang gia tăng đáng báo động. Nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ việc kết hợp giữa áp lực tinh thần, thói quen thức khuya và lạm dụng đồ ăn chế biến sẵn.

"Bi kịch lớn nhất của ung thư dạ dày nằm ở chỗ các tín hiệu cảnh báo ban đầu vô cùng mơ hồ. Thói quen bỏ bữa khiến axit dịch vị tiết ra không được trung hòa, trực tiếp bào mòn niêm mạc. Tình trạng viêm nhẹ kéo dài sẽ dần tiến triển thành teo niêm mạc, dị sản ruột, tăng sản không điển hình và cuối cùng bùng phát thành khối u ác tính" , bà nói.

Đừng chủ quan với 5 dấu hiệu sớm ung thư dạ dày!

Câu chuyện đau lòng của XiXi là cái giá quá đắt nhắc nhở giới trẻ không được phép đánh đổi sức khỏe lấy những sự tiện lợi, sở thích phút chốc. Để không lặp lại bi kịch của nữ blogger trẻ, việc chủ động thay đổi lối sống và thực hiện tầm soát sớm là yếu tố then chốt giúp bảo vệ đường tiêu hóa.

Bà khuyến cáo người trẻ cần hình thành thói quen ăn uống đúng giờ, ăn chế độ cân bằng nhiều rau xanh và hạn chế tối đa đồ ăn mang về hay thực phẩm hun khói, ướp muối. Việc giữ tâm trạng vui vẻ, giảm căng thẳng và tập thể dục thường xuyên cũng giúp nâng cao khả năng miễn dịch tự nhiên. Đặc biệt với những người trên 40 tuổi, người nhiễm vi khuẩn Hp hay có tiền sử gia đình mắc bệnh đường tiêu hóa, việc thực hiện tầm soát nội soi dạ dày định kỳ chính là chìa khóa vàng giúp phát hiện và xử lý sớm các tổn thương tiền ung thư.

Giống như nhiều người trẻ tuổi khác, nữ blogger XiXi không chỉ ăn uống theo sở thích mà còn chủ quan ới các dấu hiệu ung thư dạ dày giai đoạn đầu (Ảnh cắt từ video Doyin của NV)

Đặc biệt, đừng coi tuổi trẻ là "kim bài miễn tử" mà chủ quan, nếu thấy cơ thể có 5 thay đổi cảnh báo ung thư dạ dày dưới đây thì phải đi khám ngay:

- Đau âm ỉ vùng thượng vị kéo dài: Cảm giác đau tức hoặc nóng rát vùng trên rốn xuất hiện thường xuyên, không giảm dù đã điều chỉnh chế độ ăn hay uống thuốc dạ dày thông thường.

- Ợ hơi, ợ chua và trào ngược liên tục: Thức ăn chậm tiêu hóa trong dạ dày gây ra tình trạng đầy hơi, chướng bụng kèm theo cảm giác chua đắng ở cổ họng sau khi ăn.

- Chán ăn và nhanh đầy bụng bất thường: Cảm thấy no căng bụng chỉ sau vài miếng thức ăn nhỏ, mất cảm giác ngon miệng kéo dài dù là với những món khoái khẩu.

- Sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân: Cơ thể bị sút cân đột ngột trong thời gian ngắn mà không hề áp dụng bất kỳ chế độ ăn kiêng hay tập luyện giảm cân nào.

- Thiếu máu nhẹ và đi ngoài phân đen: Cơ thể thường xuyên mệt mỏi, hoa mắt, da xanh xao do tình trạng chảy máu rỉ rả từ tổn thương niêm mạc dạ dày khiến phân có màu đen sẫm khác lạ.

Nguồn và ảnh: CCTV, Southern Metropolis Daily