Không phải cháo trắng, sữa ấm, đây mới lại "cứu tinh dưỡng dạ dày": Tốt cho giấc ngủ, chống lão hóa tốt, chợ Việt bán giá rất rẻ

Sau những ngày ăn uống quá độ, bổ sung món ăn này sẽ giúp hệ tiêu hóa nhẹ nhàng hơn.

Nếu bạn thường xuyên có nhiều bữa ăn giàu đạm, dầu mỡ và rượu bia, hệ tiêu hóa có thể phải làm việc nhiều hơn bình thường. Với người trung niên và cao tuổi, việc điều chỉnh chế độ ăn sau những ngày ăn uống thất thường càng cần được chú ý.

Nhiều người có thói quen tìm đến những món được cho là “bổ dạ dày” như cháo trắng, sữa hoặc các món ăn mềm, dễ tiêu. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt khi sử dụng quá nhiều hoặc trong thời gian dài.

Khi bị đầy bụng, khó tiêu hoặc cảm thấy dạ dày làm việc quá tải sau một bữa ăn, cháo trắng thường là lựa chọn quen thuộc. Cháo có kết cấu mềm, chứa nhiều nước và chủ yếu cung cấp carbohydrate nên tương đối dễ tiêu hóa, có thể giúp giảm cảm giác nặng bụng trong một số trường hợp.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc ăn càng nhiều cháo càng tốt cho dạ dày.

Cháo trắng chứa tương đối ít chất đạm, chất béo, chất xơ và nhiều vi chất nếu chỉ ăn đơn thuần. Vì vậy, nếu kéo dài chế độ ăn quá đơn điệu, cơ thể có thể không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.

Sau những ngày ăn uống quá độ, thay vì chỉ ăn cháo trắng trong nhiều bữa liên tiếp, có thể ưu tiên các món mềm, dễ tiêu nhưng vẫn cân đối dinh dưỡng, chẳng hạn cháo có thêm thịt nạc, cá, trứng, rau củ hoặc các loại đậu phù hợp.

Một ly sữa ấm trước khi ngủ là thói quen của nhiều người. Sữa có thể cung cấp protein, canxi và một số dưỡng chất, nhưng không nên xem đây là một phương pháp điều trị hay “phủ” lên dạ dày để bảo vệ niêm mạc. Ở một số người, đặc biệt những người có triệu chứng trào ngược hoặc không dung nạp lactose, uống sữa có thể khiến tình trạng đầy bụng, khó chịu hoặc trào ngược trở nên rõ rệt hơn.

Vì vậy, phản ứng với sữa phụ thuộc vào từng người. Nếu uống sữa khiến cơ thể khó chịu, không nên cố duy trì thói quen này với suy nghĩ rằng sữa chắc chắn tốt cho dạ dày.

Điều quan trọng hơn là lựa chọn thực phẩm phù hợp, ăn với lượng vừa phải và tránh ăn quá sát giờ đi ngủ.

Loại thực phẩm dưỡng dạ dày đặc biệt

Trong nhóm thực phẩm mềm, dễ chế biến, bí ngô là một lựa chọn có thể đưa vào thực đơn sau những ngày ăn uống nhiều dầu mỡ. Bí ngô cung cấp carbohydrate, chất xơ, carotenoid và một số vitamin, khoáng chất. Khi được chế biến đơn giản như hấp hoặc luộc, đây có thể là món ăn phù hợp trong một chế độ ăn cân đối.

Chất xơ trong bí ngô cũng góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, bí ngô phải là thuốc hay có tác dụng chữa viêm loét dạ dày. Nếu đang mắc bệnh lý dạ dày, thực phẩm chỉ đóng vai trò hỗ trợ dinh dưỡng; việc điều trị vẫn cần dựa trên nguyên nhân và hướng dẫn của bác sĩ.

4 lợi ích dinh dưỡng đáng chú ý của bí ngô

1. Bổ sung các chất chống oxy hóa

Bí ngô có màu vàng cam đặc trưng nhờ carotenoid, trong đó có beta-carotene. Đây là tiền chất vitamin A và có vai trò đối với thị lực, hệ miễn dịch và sức khỏe của da. Bí ngô cũng cung cấp vitamin C, dù hàm lượng có thể thay đổi tùy giống và cách chế biến.

2. Hỗ trợ chế độ ăn tốt cho tim mạch

Bí ngô chứa kali và chất xơ. Khi được sử dụng như một phần của chế độ ăn nhiều rau củ, ít thực phẩm siêu chế biến và ít muối, đây có thể là lựa chọn phù hợp cho chế độ ăn hướng tới sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ ăn bí ngô có thể kiểm soát huyết áp hoặc cholesterol.

3. Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Chất xơ giúp tăng khối lượng phân và hỗ trợ hoạt động bình thường của đường ruột. Vì vậy, bổ sung bí ngô cùng nhiều loại rau củ khác có thể góp phần xây dựng chế độ ăn giàu chất xơ.

Những người đang táo bón cũng cần chú ý uống đủ nước và duy trì vận động, thay vì chỉ phụ thuộc vào một loại thực phẩm.

4. Có thể góp phần vào chế độ ăn hỗ trợ giấc ngủ

Bí ngô có chứa một lượng nhỏ tryptophan, một acid amin tham gia vào quá trình cơ thể tạo serotonin và melatonin. Tuy nhiên, không nên xem bí ngô như một thực phẩm có tác dụng gây ngủ rõ rệt.

Giấc ngủ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có thời gian ngủ, căng thẳng, caffeine, rượu bia và thói quen sinh hoạt.

Bí ngô nên ăn thế nào?

Cách chế biến có thể quyết định khá nhiều đến giá trị của một món ăn. Nếu mục tiêu là một bữa ăn nhẹ nhàng sau những ngày ăn uống nhiều dầu mỡ, bí ngô hấp hoặc luộc thường phù hợp hơn các món bí ngô chiên, xào nhiều dầu hoặc kết hợp với nhiều đường. Có thể kết hợp bí ngô với các thực phẩm khác để bữa ăn cân đối hơn.

Bí ngô và hạt sen có thể được sử dụng trong các món cháo hoặc súp. Một bữa sáng có bí ngô, hạt sen, ngũ cốc và một nguồn protein phù hợp sẽ đa dạng dinh dưỡng hơn so với chỉ ăn cháo trắng. Có thể dùng khoảng 250 g bí ngô, một lượng hạt sen vừa phải, kết hợp với gạo hoặc các loại ngũ cốc khác và nấu thành cháo.

Tuy nhiên, nếu đang kiểm soát đường huyết, cần lưu ý khẩu phần tinh bột và không nên tùy tiện thêm nhiều đường hoặc mật ong vào món ăn.

Sau những ngày ăn uống quá độ, dạ dày cần gì?

Thực tế, không có một loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể “bổ dạ dày” theo nghĩa chữa lành mọi vấn đề của hệ tiêu hóa. Sau các dịp lễ, thay vì tìm kiếm một món ăn có tác dụng đặc biệt, có thể bắt đầu bằng những nguyên tắc đơn giản: ăn vừa đủ, giảm rượu bia, hạn chế đồ chiên rán và quá cay, tăng rau củ, uống đủ nước và duy trì vận động.

Đồng thời, không nên bỏ bữa hoặc chuyển sang chế độ chỉ ăn một loại thực phẩm với mục đích “làm sạch” hay “phục hồi” dạ dày. Nếu các triệu chứng như đau thượng vị, ợ nóng, buồn nôn, đầy bụng kéo dài hoặc tái diễn thường xuyên, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi, nên đi khám để xác định nguyên nhân thay vì chỉ điều chỉnh bằng thực phẩm. Một chế độ ăn cân bằng, khẩu phần vừa phải và thói quen sinh hoạt hợp lý mới là nền tảng lâu dài để bảo vệ hệ tiêu hóa.