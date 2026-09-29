Nhiều người vẫn thường pha nước lá chanh để uống vậy, uống nước lá chanh có tác dụng gì?

Tác dụng của lá chanh

Lá chanh không chỉ tạo hương vị cho món ăn mà còn được dân gian sử dụng trong một số bài thuốc chữa bệnh.

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời ThS.BS Nguyễn Đình Thục, Phó Viện trưởng Viện Đông y Việt Nam cho biết, theo y học cổ truyền, lá chanh có vị cay ngọt, tính ôn (ấm), tác dụng hóa đàm, chỉ khái (giảm ho), sát khuẩn và tiêu đờm, quy vào các kinh phế (phổi) và tỳ (tiêu hóa), theo công năng chủ trị phát tán phong hàn và điều hòa khí huyết.

Tác dụng giải cảm, hạ sốt: Hỗ trợ phát tán phong hàn, chữa cảm lạnh, đau đầu, sốt không ra mồ hôi (thường dùng trong các bài thuốc xông).

Uống nước lá chanh có tác dụng gì là băn khoăn của nhiều người

Trừ phong, giảm ho, tiêu đờm: Làm dịu cơn đau họng, giảm ho, long đờm và hỗ trợ điều trị cảm cúm, các cơn ho.

Kháng khuẩn, sát trùng: Tinh dầu lá chanh giúp sát khuẩn ngoài da, hỗ trợ trị mụn nhọt, bảo vệ răng lợi.

Hỗ trợ tiêu hóa: Kích thích tiêu hóa, giảm đau bụng, chữa đầy bụng ...

Một số bài thuốc chữa bệnh từ lá chanh

Thải độc gan

Gan là cơ quan quan trọng giúp thải độc và duy trì cân bằng nội môi của cơ thể. Tuy nhiên, gan dễ bị tổn thương bởi các tác nhân như rượu bia, chế độ ăn uống kém lành mạnh và các loại thuốc. Lá chanh được chứng minh có khả năng bảo vệ gan nhờ chứa các chất chống viêm và chống oxy hóa.

Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Phytomedicine (2020), các tinh chất từ lá chanh, đặc biệt là các loại dầu tự nhiên như limonene và citral, có khả năng giảm viêm gan và hỗ trợ tái tạo tế bào gan. Các hợp chất này giúp cải thiện chức năng gan bằng cách giảm tích tụ chất béo trong gan và hỗ trợ quá trình thải độc.

Lá chanh còn tác dụng thúc đẩy sản xuất mật, giúp cải thiện tiêu hóa và giảm áp lực lên gan. Uống nước nấu từ lá chanh giúp giảm các dấu hiệu viêm gan ở những người bị gan nhiễm mỡ không do rượu.

Cách sử dụng lá chanh hiệu quả: Để tận dụng lợi ích của lá chanh, phương pháp phổ biến nhất là nấu nước uống hoặc sử dụng như một loại trà.

Kiểm soát đường huyết

Lá chanh chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid, polyphenol, và các loại tinh dầu. Theo nghiên cứu đăng trên Journal of Medicinal Food (2021), các hợp chất này giúp tăng cường hoạt động của insulin trong cơ thể, từ đó kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả hơn.

Flavonoid trong lá chanh được chứng minh có khả năng làm giảm stress oxy hóa, một yếu tố quan trọng gây tổn thương tế bào beta của tuyến tụy - nơi sản sinh insulin.

Việc sử dụng chiết xuất lá chanh trong 12 tuần có thể làm giảm đáng kể mức đường huyết lúc đói ở những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Ngoài ra, việc sử dụng lá chanh thường xuyên còn giúp cải thiện sự nhạy cảm insulin, một yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa kháng insulin.

Nước lá chanh dùng khi ho nhẹ

Một số tài liệu dân gian ở khu vực Đông Nam Á ghi nhận lá chanh được dùng làm trà hoặc nước sắc trong các trường hợp cảm lạnh, ho và một số triệu chứng hô hấp. Tài liệu tổng quan về cây này cũng ghi nhận lá được sử dụng trong y học dân gian với mục đích hỗ trợ các triệu chứng cảm lạnh, nghẹt mũi và ho.

Cách đơn giản nhất là dùng một nắm nhỏ lá chanh tươi, rửa kỹ dưới vòi nước, có thể vò nhẹ để tinh dầu thoát ra, sau đó cho vào nước và đun sôi nhẹ trong thời gian ngắn. Lọc lấy nước, để ấm rồi uống từng ngụm; không nên dùng quá nhiều lá hoặc uống nước quá đặc.

Phối hợp lá chanh với mật ong để làm dịu họng

Một cách dân gian khác là dùng nước lá chanh đã nấu, để nguội bớt rồi thêm một lượng nhỏ mật ong. Mật ong đã được nghiên cứu trong một số tình huống ho cấp tính và có thể giúp làm dịu triệu chứng ở một số người.

Lưu ý, cho mật ong vào nước khi còn ấm thay vì đun mật ong ở nhiệt độ cao. Người mắc đái tháo đường cần tính lượng đường từ mật ong vào tổng khẩu phần. Đặc biệt, không được cho trẻ dưới 1 tuổi sử dụng mật ong vì nguy cơ ngộ độc botulinum ở trẻ nhỏ.