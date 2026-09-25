Uống nước chanh, nước lọc có giúp nhanh hết nồng độ cồn?

Nước lọc, nước chanh hay nước ép có thể giúp giảm khát, khó chịu sau khi uống rượu nhưng không làm cơ thể đào thải cồn nhanh hơn.

Sau một cuộc nhậu, nhiều người tìm đến nước lọc, nước chanh, nước ép hoa quả hoặc các loại nước dân gian với hy vọng nhanh tỉnh rượu và giảm nồng độ cồn. Tuy nhiên, những cách này chủ yếu giúp cơ thể bù nước, giảm cảm giác khó chịu, không thể thay thế quá trình chuyển hóa cồn tự nhiên của cơ thể.

Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), tốc độ đào thải cồn không giống nhau ở tất cả mọi người. Lượng rượu đã uống, thời gian uống, tần suất sử dụng rượu bia cùng thể trạng từng người đều có thể ảnh hưởng đến quá trình này.

Người nhẹ cân, có bệnh lý nền, uống rượu khi đói hoặc ít khi sử dụng rượu bia có thể dễ say hơn. Vì vậy, không nên dựa vào cảm giác đã tỉnh táo để cho rằng cồn đã được đào thải hết. Một người có thể uống từ tối hôm trước nhưng sáng hôm sau vẫn còn cồn trong máu hoặc hơi thở.

Sau một cuộc nhậu, nhiều người tìm đến nước lọc, nước chanh với hy vọng nhanh tỉnh rượu và giảm nồng độ cồn.

Nước giúp bù dịch nhưng không “xóa” cồn

Sau khi uống rượu, uống thêm nước là việc nên làm bởi cồn có thể khiến cơ thể mất nước. Nước cũng giúp người uống giảm cảm giác khát, khô miệng và khó chịu sau cuộc nhậu. Tuy nhiên, uống thật nhiều nước không đồng nghĩa với việc gan sẽ chuyển hóa cồn nhanh hơn.

Cồn chủ yếu được chuyển hóa qua gan với tốc độ tương đối ổn định. Các nghiên cứu y khoa cũng không ghi nhận cách thức đơn giản như uống cà phê, dùng caffeine hay những biện pháp “giải rượu” có thể làm quá trình này diễn ra nhanh đáng kể.

Nước ép cam, bưởi, chanh hoặc nước chanh cũng tương tự. Những loại đồ uống này có thể bổ sung nước và năng lượng, nhưng không có cơ sở để khẳng định vitamin C hay vị chua giúp gan nhanh chóng loại bỏ ethanol khỏi cơ thể.

Một số người còn sử dụng nước rau má pha chanh muối hoặc các bài thuốc dân gian từ vỏ quýt khô, mơ chua, gừng với mục đích “giải rượu”. Những thức uống này có thể được dùng như lựa chọn dân gian để làm dịu cảm giác khó chịu, nhưng không nên xem là phương pháp làm giảm nhanh nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở.

Điều quan trọng là cảm giác tỉnh táo không đồng nghĩa với hết cồn. Người uống có thể thấy đỡ đau đầu, bớt buồn ngủ sau khi ăn uống hoặc nghỉ ngơi nhưng nồng độ cồn trong cơ thể vẫn còn. Các xét nghiệm có thể phát hiện cồn trong nhiều giờ sau khi uống, tùy lượng rượu và từng người.

Ăn trước khi uống vẫn có ý nghĩa

Theo bác sĩ, nếu đã uống rượu bia, nên ăn trước hoặc trong khi uống thay vì để bụng đói. Thức ăn làm chậm quá trình hấp thu cồn, từ đó hạn chế việc nồng độ cồn trong máu tăng quá nhanh. Tuy nhiên, ăn no cũng không khiến cơ thể chuyển hóa lượng cồn đã hấp thu nhanh hơn.

Uống chậm, giảm lượng rượu và xen kẽ với nước cũng giúp hạn chế tình trạng uống quá nhiều trong thời gian ngắn. Đây là cách giảm lượng cồn đưa vào cơ thể ngay từ đầu, thay vì tìm cách “giải” sau khi đã uống.

BSCKII Huỳnh Tấn Vũ nhấn mạnh các mẹo như nước chanh, nước rau má hay những thức uống dân gian chỉ nên được xem là biện pháp hỗ trợ cơ thể sau khi uống rượu, không phải cách làm hết nồng độ cồn.

Cách duy nhất để cơ thể loại bỏ cồn vẫn là chờ thời gian để quá trình chuyển hóa diễn ra. Nếu đã uống rượu bia, không nên lái xe chỉ vì cảm thấy mình đã tỉnh.