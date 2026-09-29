4 loại thịt tốt cho tim mạch: Không phải thịt lợn hay thịt bò, ít chất béo, nhẹ bụng, lợi chuyển hóa

Khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi, mọi người thực sự nên học cách “chọn thịt để ăn”.

Theo trang tin Aboluowang (Trung Quốc), thịt lợn và thịt bò vốn được nhiều người yêu thích thường có hàm lượng chất béo tương đối cao, ăn nhiều dễ gây ngấy và tạo gánh nặng cho cơ thể. Thực tế, có 4 loại thịt quen thuộc chứa rất ít chất béo, giàu protein chất lượng cao, hương vị thanh nhẹ và phù hợp với quá trình chuyển hóa của cơ thể. Có thể thay thế các loại thịt đỏ bằng những thực phẩm này trong bữa ăn hằng ngày để chế độ ăn uống cân bằng hơn.

Dưới đây là 4 món thịt ít chất béo phù hợp với người trung niên và cao tuổi, cách làm đơn giản, ít dầu mỡ, vị thanh nhẹ và phù hợp với cả gia đình.

Lưu ý quan trọng

Bài viết chỉ chia sẻ các công thức món thịt ít chất béo và kiến thức dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày. Tất cả các món đều là thực phẩm thông thường, không có tác dụng y tế như bảo vệ tim, làm sạch mạch máu, ổn định nhịp tim hay điều trị bệnh. Người có vấn đề về tim mạch, mạch máu não hoặc xuất hiện bất thường về sức khỏe cần đi khám kịp thời. Việc bổ sung dinh dưỡng chỉ là một phần của chế độ ăn cân bằng hằng ngày, không thể thay thế thuốc điều trị.

Món đầu tiên: Cá vược hấp

Nguyên liệu gồm cá vược, gừng, hành lá, nước tương và một chút dầu ăn.

Cá làm sạch, khứa vài đường trên thân rồi ướp với gừng và một chút gia vị để khử mùi tanh. Đặt cá lên đĩa có lót gừng và hành, hấp chín. Sau khi hấp, bỏ phần nước tiết ra, thêm hành lá thái sợi, rưới một chút dầu nóng và nước tương là có thể thưởng thức.

Cá có thịt mềm, ít chất béo và giàu protein chất lượng cao, gần như không chứa lượng dầu mỡ dư thừa. Món ăn thanh nhẹ, dễ tiêu hóa và phù hợp để bổ sung vào thực đơn hằng ngày của người trung niên, cao tuổi.

Món thứ hai: Tôm luộc

Nguyên liệu gồm tôm tươi, gừng, hành lá và một chút muối.

Tôm làm sạch, bỏ râu và chỉ lưng. Đun nước cùng gừng, hành và một chút muối, sau đó cho tôm vào luộc đến khi thân tôm chuyển hoàn toàn sang màu đỏ và cong lại tự nhiên. Vớt tôm ra, để ráo là có thể ăn.

Thịt tôm dai ngọt, ít chất béo và giàu protein. Cách chế biến không sử dụng nhiều dầu mỡ giúp giữ được hương vị tự nhiên của nguyên liệu, phù hợp với chế độ ăn thanh đạm hằng ngày.

Món thứ ba: Ức gà xào măng tây

Nguyên liệu gồm ức gà, măng tây, tỏi băm, một chút nước tương, bột mì và dầu ăn.

Ức gà thái lát mỏng, ướp với một chút nước tương, bột mì và nước. Măng tây rửa sạch, cắt khúc rồi chần sơ. Phi thơm tỏi với một lượng nhỏ dầu, xào nhanh ức gà đến khi vừa chín, sau đó cho măng tây vào đảo đều và nêm gia vị vừa ăn.

Ức gà là một trong những loại thịt ít chất béo phổ biến. Khi kết hợp với măng tây giàu chất xơ, món ăn tạo sự cân bằng giữa thịt và rau, ít dầu mỡ, thanh nhẹ và có khả năng tạo cảm giác no.

Món thứ tư: Canh chim bồ câu hầm

Nguyên liệu gồm chim bồ câu, gừng, táo đỏ và một chút muối.

Chim bồ câu làm sạch, chặt miếng rồi chần qua với gừng, sau đó vớt ra, rửa sạch. Cho thịt chim, gừng và táo đỏ vào nồi, thêm đủ nước nóng rồi hầm nhỏ lửa khoảng 1 giờ cho đến khi thịt mềm và nước dùng trong. Cuối cùng thêm một chút muối để nêm.

Thịt chim bồ câu có kết cấu mềm, ít chất béo, dễ ăn; nước dùng thanh và không ngấy. Ăn với lượng vừa phải có thể giúp bổ sung dinh dưỡng trong chế độ ăn hằng ngày, phù hợp với người trung niên và cao tuổi.