Bắc Ninh kiểm tra đột xuất tình trạng 'lót tay', nhũng nhiễu trong bệnh viện

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh sẽ kiểm tra đột xuất, không báo trước tại các cơ sở y tế công lập, tập trung làm rõ dấu hiệu nhận tiền “lót tay”, chen ngang thứ tự khám và các hành vi nhũng nhiễu, vụ lợi.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, hành nghề và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra sẽ rà soát 4 nhóm nội dung, trong đó phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nhũng nhiễu là một trong những trọng tâm được chú ý. Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ tập trung phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện gợi ý, yêu cầu hoặc nhận tiền, quà, lợi ích khác của người bệnh, thân nhân người bệnh ngoài các khoản thu hợp pháp.

Đoàn sẽ rà soát việc tuân thủ thứ tự tiếp nhận, khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, phẫu thuật, thủ thuật, xạ trị, điều trị và các dịch vụ kỹ thuật. Các trường hợp ưu tiên phải đúng quy định, có căn cứ chuyên môn, công khai, minh bạch.

Khám sàng lọc sức khỏe cho người dân tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Các biểu hiện “xin - cho”, chen ngang, tác động, can thiệp hoặc đưa, nhận tiền, quà, lợi ích để thay đổi thứ tự, thời gian hoặc điều kiện cung cấp dịch vụ nằm trong diện kiểm tra. Đáng chú ý, đoàn sẽ tập trung kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện "gợi ý", nhận tiền "lót tay", quà cáp ngoài quy định. Hành vi chen ngang, can thiệp làm thay đổi thứ tự khám bệnh, xét nghiệm, phẫu thuật.

Một nội dung đáng chú ý khác là kiểm tra việc giới thiệu, ép buộc hoặc định hướng người bệnh mua thuốc, vật tư, sử dụng dịch vụ bên ngoài vì lợi ích cá nhân; dấu hiệu lợi dụng vị trí công tác, thông tin người bệnh hoặc uy tín của đơn vị công lập để lôi kéo người bệnh về cơ sở tư nhân.

Bác sỹ khám sức khỏe định kỳ cho người tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra kết hợp kiểm tra theo kế hoạch với kiểm tra đột xuất, không thông báo trước về thời gian và đối tượng kiểm tra.

Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, khi phát hiện vi phạm, đoàn kiểm tra sẽ lập biên bản, ghi nhận đầy đủ chứng cứ và yêu cầu giải trình. Bên cạnh kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể vi phạm theo quy định, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh sẽ xem xét, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý trực tiếp khi để xảy ra tiêu cực tại đơn vị.