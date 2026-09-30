Muốn giảm cân nhưng không muốn đếm calo? Hãy nhớ 4 quy tắc "lòng bàn tay - ngón cái - nắm tay" này, Anne Hathaway cũng từng áp dụng

Điểm đáng chú ý là chỉ cần nhìn vào bàn tay, người ăn có thể ước lượng tương đối lượng tinh bột, rau, chất béo và protein trong mỗi bữa.

Nhiều năm sau thành công của The Devil Wears Prada, Anne Hathaway vẫn là một trong những nữ minh tinh khiến khán giả phải ngưỡng mộ vì biết cách giữ vóc dáng thon gọn, khỏe khoắn. Một trong những chuyên gia từng đồng hành cùng nữ diễn viên là Harley Pasternak - huấn luyện viên kiêm chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng tại Hollywood.

Pasternak được biết đến với phương pháp ăn uống PATH, tập trung vào việc kiểm soát khẩu phần bằng những quy tắc trực quan, thay vì yêu cầu người áp dụng cắt bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm. Điểm đáng chú ý là chỉ cần nhìn vào bàn tay, người ăn có thể ước lượng tương đối lượng tinh bột, rau, chất béo và protein trong mỗi bữa.

P - Palm: Tinh bột chỉ cần bằng một lòng bàn tay

Theo nguyên tắc đầu tiên của PATH, mỗi bữa ăn nên có một phần tinh bột vừa phải, tương đương kích thước lòng bàn tay.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn tinh bột khi giảm cân, phương pháp này ưu tiên những nguồn carbohydrate ít qua chế biến như gạo lứt, khoai lang, khoai tây hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt.

Cách tiếp cận này giúp người ăn vẫn có tinh bột trong bữa chính nhưng kiểm soát được khẩu phần, từ đó hạn chế tình trạng ăn quá nhiều các món giàu carbohydrate và năng lượng.

A - Abundant Vegetables: Rau càng đa dạng càng tốt

Chữ A trong PATH là viết tắt của “Abundant Vegetables”, nhấn mạnh vai trò của rau củ trong chế độ ăn.

Thay vì chỉ ăn một vài loại rau quen thuộc, phương pháp này khuyến khích kết hợp nhiều loại rau củ với màu sắc khác nhau như rau bina, ớt chuông, cà tím, bí đỏ, củ cải...

Rau củ cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Khi được đưa vào bữa ăn với lượng phù hợp, nhóm thực phẩm này cũng góp phần tăng cảm giác no mà không làm tổng năng lượng nạp vào quá cao.

Một điểm quan trọng là “ăn nhiều rau” không đồng nghĩa với việc chỉ ăn rau để giảm cân. Một chế độ ăn cân bằng vẫn cần protein, chất béo và carbohydrate với khẩu phần phù hợp.

T - Thumb: Chất béo tốt chỉ cần một phần bằng ngón tay cái

Một sai lầm phổ biến khi giảm cân là loại bỏ hoàn toàn chất béo. PATH lại đưa một lượng nhỏ chất béo vào mỗi bữa ăn, với khẩu phần được hình dung tương đương một ngón tay cái.

Các lựa chọn có thể kể đến dầu olive, quả bơ hoặc các loại hạt.

Chất béo không chỉ cung cấp năng lượng mà còn tham gia vào quá trình hấp thu các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E và K. Một lượng chất béo phù hợp trong bữa ăn cũng có thể giúp món ăn ngon miệng và tạo cảm giác no lâu hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng “chất béo tốt” vẫn chứa nhiều năng lượng. Vì vậy, ăn đúng loại nhưng quá nhiều vẫn có thể khiến tổng năng lượng nạp vào vượt nhu cầu.

H - Handful: Protein bằng một nắm tay

Nguyên tắc cuối cùng của PATH là protein, với khẩu phần được hình dung tương đương một nắm tay.

Các nguồn protein quen thuộc gồm thịt gia cầm, cá, trứng, đậu phụ, đậu và một số sản phẩm từ sữa.

Protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và sửa chữa cơ bắp. Điều này đặc biệt đáng lưu ý khi giảm cân, bởi mục tiêu không chỉ là giảm con số trên cân mà còn cần hạn chế mất khối cơ.

Khi kết hợp chế độ ăn phù hợp với vận động, đặc biệt là các bài tập sức mạnh, việc duy trì khối cơ có thể hỗ trợ khả năng vận động và sức khỏe chuyển hóa về lâu dài.

Vì sao cách ăn này được nhiều người quan tâm?

Điểm dễ áp dụng của PATH nằm ở cách ước lượng khẩu phần bằng chính bàn tay, không nhất thiết phải cân từng gram thực phẩm hay tính toán lượng calo cho mỗi bữa.

Một bữa ăn theo nguyên tắc này có thể hình dung đơn giản: một phần tinh bột bằng lòng bàn tay, một lượng rau tương đối dồi dào, một phần chất béo nhỏ bằng ngón tay cái và một phần protein bằng nắm tay.

Cách chia này giúp người áp dụng hình thành thói quen kiểm soát khẩu phần một cách trực quan hơn.

Trên mạng xã hội, một số người chia sẻ rằng họ giảm được vài kg sau khoảng một tháng thực hiện. Tuy nhiên, đây là những trải nghiệm cá nhân và kết quả giảm cân thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cân nặng ban đầu, tổng lượng năng lượng tiêu thụ, mức độ vận động, giấc ngủ và tình trạng sức khỏe.

Vì vậy, không nên xem PATH như một công thức có thể giúp bất kỳ ai giảm 5 kg trong một tháng hoặc đảm bảo không tăng cân trở lại.

Điều quan trọng hơn cả vẫn là xây dựng một chế độ ăn cân bằng, kiểm soát khẩu phần phù hợp với nhu cầu cơ thể và duy trì vận động thường xuyên. Với những người đang có bệnh lý chuyển hóa, đang mang thai, cho con bú hoặc có nhu cầu giảm cân lớn, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi chế độ ăn.