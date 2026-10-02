Bữa tối quyết định tuổi thọ của bạn, hãy lưu ý 6 mối nguy hại từ việc ăn tối sai cách

Bữa tối tưởng như đơn giản nhưng lại có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa, giấc ngủ, cân nặng và khả năng kiểm soát đường huyết.

Đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi, việc duy trì những thói quen ăn tối không hợp lý trong thời gian dài có thể gây bất lợi cho sức khỏe.

Dưới đây là 6 sai lầm khi ăn tối có thể âm thầm ảnh hưởng sức khỏe.

1. Ăn quá nhiều vào bữa tối

Sau một ngày làm việc, nhiều người có tâm lý ăn tối thật thịnh soạn để "bù" cho những bữa ăn đơn giản ban ngày. Tuy nhiên, ăn quá no dễ gây đầy bụng, khó tiêu, trào ngược và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Bữa tối nên vừa phải, ưu tiên thực phẩm dễ tiêu hóa và tránh ăn đến mức quá no.

2. Ăn quá nhiều món chiên rán, nhiều chất béo

Một bữa tối thường xuyên có nhiều món chiên, xào, thịt mỡ có thể làm tăng lượng chất béo và năng lượng nạp vào cơ thể, trong khi sau bữa tối mức độ vận động thường thấp.

Thay vì các món nhiều dầu mỡ, nên ưu tiên cá, thịt gia cầm bỏ da, trứng, đậu cùng rau củ; các phương pháp hấp, luộc hoặc áp chảo ít dầu cũng phù hợp hơn.

3. Ăn tối quá muộn

Ăn sát giờ đi ngủ có thể khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động khi cơ thể chuẩn bị bước vào trạng thái nghỉ ngơi, đồng thời làm tăng nguy cơ đầy bụng, khó ngủ hoặc trào ngược ở một số người.

Tốt nhất nên ăn tối trước giờ đi ngủ khoảng 3 giờ , đồng thời duy trì thời gian ăn tương đối cố định mỗi ngày.

4. Chỉ ăn rau, cháo hoặc bỏ hoàn toàn thực phẩm giàu đạm

Một số người, đặc biệt người lớn tuổi, có xu hướng ăn tối rất đơn giản với rau, cháo hoặc hoàn toàn không có nguồn đạm vì lo tăng cân, tăng đường huyết.

Tuy nhiên, cơ thể vẫn cần protein để duy trì khối cơ. Bữa tối nên có sự cân đối giữa tinh bột, protein và rau củ thay vì loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm.

5. Bỏ bữa tối để giảm cân, hạ đường huyết

Nhịn ăn không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người. Việc bỏ bữa có thể khiến một số người đói nhiều hơn vào những thời điểm sau đó và khó duy trì chế độ ăn cân bằng.

Nếu cần kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết, thay vì bỏ bữa, có thể điều chỉnh khẩu phần, giảm thực phẩm tinh chế và tăng rau, ngũ cốc nguyên hạt, đạm phù hợp.

6. Nằm hoặc vận động mạnh ngay sau khi ăn

Nằm ngay sau bữa tối có thể làm tăng cảm giác đầy bụng và nguy cơ trào ngược ở người dễ mắc tình trạng này. Ngược lại, vận động cường độ cao ngay sau ăn cũng có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

Sau bữa tối, nên ngồi hoặc đứng thư giãn, sau đó đi bộ nhẹ nhàng. Nếu muốn tập luyện, nên dành một khoảng thời gian để cơ thể tiêu hóa thức ăn trước khi vận động.

Một bữa tối lành mạnh không cần cầu kỳ. Ăn vừa đủ, đúng giờ, cân đối dinh dưỡng và tránh những thói quen gây quá tải cho cơ thể là những thay đổi đơn giản nhưng có thể giúp duy trì sức khỏe lâu dài.