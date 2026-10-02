Bộ Y tế rà soát, mở rộng danh mục thuốc BHYT chi trả

Danh mục thuốc được BHYT chi trả có thể sẽ được mở rộng đáng kể, với thêm nhiều loại thuốc được xem xét bổ sung nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị của người bệnh.

Danh mục thuốc được Quỹ BHYT chi trả đang được Bộ Y tế rà soát, cập nhật theo hướng mở rộng khả năng tiếp cận của người bệnh. Dự kiến, hơn 300 hoạt chất có thể được bổ sung để sử dụng, thanh toán ngay tại tuyến khám chữa bệnh ban đầu, cùng nhiều thuốc mới được xem xét dựa trên tiêu chí an toàn, hiệu quả..

Thông tin trên cổng thông tin Bộ Y tế, hiện nay Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT

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Bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), cho biết thông tin này trong cuộc họp báo quý 4 của Bộ Y tế.

Bộ đã ban hành Thông tư số 37/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Căn cứ Thông tư 37, cơ quan chuyên môn đã rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc BHYT mới, tập trung vào 3 nguyên tắc: Loại bỏ các thuốc không còn số đăng ký lưu hành hoặc không đáp ứng yêu cầu về an toàn, hiệu quả; rà soát, điều chỉnh điều kiện, tỷ lệ thanh toán BHYT phù hợp; bổ sung các thuốc mới có tính an toàn, hiệu quả.

Đáng chú ý, danh mục thuốc được BHYT thanh toán hiện tại có 1.037 hoạt chất. Việc quy định danh mục dưới dạng hoạt chất nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận rộng rãi, không giới hạn bởi tên thuốc thương mại mà xác định hoạt chất thuộc phạm vi thanh toán.

Việc lựa chọn thuốc thương mại cụ thể thuộc trách nhiệm của các cơ sở khám chữa bệnh trên cơ sở lựa chọn theo các tiêu chí kỹ thuật, nhu cầu khám chữa bệnh và nguồn ngân sách được giao. Tùy từng trường hợp, cơ sở có thể lựa chọn biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu hoặc các thuốc phù hợp.

Theo đó, với 1.037 hoạt chất được quy định tại Thông tư số 37, thực tế có hàng chục nghìn thuốc thương mại được thanh toán từ quỹ BHYT.

Việc rà soát, cập nhật danh mục thuốc BHYT được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiếp cận thêm nhiều thuốc ngay từ tuyến khám chữa bệnh ban đầu, đồng thời mở rộng cơ hội sử dụng các thuốc mới trong điều trị. Bộ Y tế cho biết việc bổ sung, điều chỉnh sẽ được thực hiện trên cơ sở đánh giá về hiệu quả, an toàn và khả năng cân đối nguồn quỹ, nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.