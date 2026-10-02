Bộ Y tế cho phép địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại nhà với người cao tuổi, người bệnh nặng, người nằm một chỗ hoặc khó di chuyển đến nơi khám.

Bộ Y tế cho biết, qua tổng hợp báo cáo khám sức khỏe định kỳ của các địa phương, Bộ Y tế ghi nhận một số địa phương phản ánh khó tổ chức khám cho người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ do họ gặp khó khăn trong việc di chuyển đến các điểm khám tập trung.

Bộ Y tế hướng dẫn, với các trường hợp trên, địa phương có thể tổ chức khám sức khỏe tại nhà hoặc thành lập đoàn khám lưu động khi cần thiết.

Đối với những khu vực có diện tích rộng, dân cư sống phân tán, giao thông đi lại khó khăn, địa phương được chủ động xây dựng phương án phù hợp, huy động các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện tham gia và tổ chức các đợt khám lưu động.

Điểm khám có thể được bố trí tại trạm y tế, điểm trạm, thôn, bản... tùy điều kiện thực tế. Tuy nhiên, đơn vị thực hiện vẫn phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện chuyên môn theo quy định.

Người cao tuổi, người bệnh nặng sẽ được khám sức khỏe tại nhà

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động rà soát, lập danh sách người dân, vận động tham gia khám, đồng thời xây dựng phương án nhân lực và phân công trách nhiệm cụ thể trong quá trình tổ chức.

Người trực tiếp thực hiện khám sức khỏe phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép hành nghề, phạm vi hành nghề và năng lực chuyên môn. Với các đợt khám tập trung hoặc lưu động, địa phương cần chủ động bố trí nhân lực phù hợp.

Bộ Y tế cũng ghi nhận nhiều vướng mắc liên quan đến hướng dẫn chuyên môn; tổ chức khám tại vùng có diện tích rộng, dân cư phân tán và tình trạng thiếu nhân lực, đặc biệt là bác sĩ tại tuyến cơ sở. Bộ đã có những hướng dẫn chi tiết, tháo gỡ từng khó khăn của mà các địa phương gặp phải.

Đến nay, hơn 50% người dân cả nước được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, dữ liệu đang được đồng bộ lên Sổ sức khỏe điện tử toàn dân. Trong đó, Quảng Ninh có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe cao nhất với 89%, tiếp đến là Đồng Tháp 83%, Lai Châu 82%, Cà Mau và Điện Biên cùng 80%.

Tiến sĩ Vương Ánh Dương cho biết, Bộ Y tế đang tổng hợp số người được khám, số Sổ sức khỏe điện tử được lập và tình hình cập nhật kết quả khám lên hệ thống, theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Song song với đó, Bộ đang xây dựng phương pháp phân tích dữ liệu từ kết quả khám sức khỏe định kỳ trên diện rộng. Dữ liệu sẽ được phân tích theo độ tuổi, địa bàn và mô hình bệnh tật để làm cơ sở xây dựng hướng dẫn sàng lọc theo từng nhóm bệnh.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, việc tổng hợp dữ liệu và phân tích mô hình bệnh tật sẽ giúp ngành y tế tiếp tục điều chỉnh cách thức tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tập trung hơn vào phát hiện sớm bệnh và sử dụng hiệu quả nguồn lực.