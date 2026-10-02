Lời khuyên cho những người thích "cày" phim ngắn xuyên đêm

Phim ngắn trên điện thoại đang trở thành thú vui giải trí của nhiều người.

Thói quen mở điện thoại xem vài phút phim ngắn trước khi đi ngủ đang trở thành trải nghiệm quen thuộc của không ít người trung niên và cao tuổi.

Xem phim ngắn giải trí ảnh hưởng giấc ngủ

Những kịch bản ngắn gọn, diễn biến nhanh và sinh động dễ cuốn người xem hết tập này sang tập khác, khiến dự định "xem thêm một tập cũng không mất bao lâu" biến thành nhiều giờ liền thức khuya. Việc liên tục kéo màn hình không chỉ gián tiếp rút ngắn thời gian nghỉ ngơi cần thiết mà còn làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể.

Báo Tiền Phong ghi nhận xu hướng các bộ phim ngắn do AI tạo ra đang thu hút đông đảo khán giả ở nhiều độ tuổi, từ người trẻ cho tới những cụ ông, cụ bà đã 70 tuổi. Việc vô tình "nướng" thời gian vào màn hình điện thoại lúc cuối ngày khiến giấc ngủ bị đẩy lùi, làm ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần và sự phục hồi sức khỏe của người lớn tuổi sau một ngày dài.

Tác hại của việc dùng điện thoại trước giờ ngủ

Nghiên cứu công bố trên JAMA Network Open năm 2025 trên 122.000 người trưởng thành cho thấy nhóm sử dụng màn hình trong vòng một giờ trước khi ngủ thường thức khuya hơn, chất lượng giấc ngủ kém và ngủ ít hơn trung bình 48 phút mỗi tuần.

Tương tự, khảo sát toàn quốc tại Hàn Quốc năm 2025 trên 4.000 người ghi nhận 64% có thói quen dùng thiết bị số trước khi ngủ và gần 24% thường xuyên bị trì hoãn giờ ngủ, trong đó người càng lớn tuổi lại càng ít nhận ra tác động này.

Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra vấn đề cốt lõi không nằm ở bản thân phim ngắn hay ánh sáng màn hình, mà xuất phát từ việc nội dung giải trí cuốn hút sẽ kéo dài thời gian sử dụng điện thoại và đẩy lùi giờ đi ngủ.

Để đảm bảo sức khỏe, Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Mỹ khuyến nghị dành khoảng một giờ trước khi ngủ cho các hoạt động thư giãn yên tĩnh, tránh xa ánh sáng mạnh nhằm tạo khoảng chuyển tiếp giúp cơ thể dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu.

3 dấu hiệu chất lượng giấc ngủ bị ảnh hưởng

Để biết thói quen xem video buổi tối có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, người trung niên và cao tuổi có thể tự đánh giá qua vài câu hỏi đơn giản.

Hãy nhìn lại những ngày gần nhất xem bản thân có thường xuyên rơi vào 3 trạng thái: định xem vài phút nhưng kéo dài quá khuya, giờ đi ngủ ngày càng bị đẩy lùi và sáng thức dậy trong cảm giác mệt mỏi do thiếu ngủ hay không. Nếu các câu trả lời phần lớn là có, việc cần làm ngay là chủ động đặt điện thoại xuống sớm hơn thay vì chỉ tìm cách giảm độ sáng màn hình.

Viện Lão khoa Quốc gia Mỹ (NIA) khuyến nghị người cao tuổi nên duy trì lịch đi ngủ và thức dậy đều đặn, đồng thời tạo thói quen thư giãn không thiết bị điện tử trong phòng ngủ.

Mục tiêu cốt lõi không phải là bắt buộc người lớn tuổi từ bỏ hoàn toàn thói quen giải trí yêu thích, mà là giữ vững khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết cho cơ thể. Trong trường hợp tình trạng khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc kéo dài gây mệt mỏi ban ngày, việc tham vấn ý kiến bác sĩ chuyên khoa là điều cần thiết.