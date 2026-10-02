Kiên trì tập thể dục, uống trà vẫn suy thận nặng ở tuổi 55: Lời bác sĩ khiến người đàn ông "sốc nặng"

Chúng ta thường khuyên nhau uống đủ nước, uống trà thì càng tốt, vận động đều đặn để bảo vệ sức khỏe. Thế nhưng, người đàn ông trong câu chuyện này làm theo thì lại mắc suy thận,

Ở tuổi 55, ông Tôn (Hà Nam, Trung Quốc) luôn tự hào với xóm giềng về lối sống vô cùng điều độ của mình. Không nhậu nhẹt, không thuốc lá, mỗi sáng ông đều kiên trì xỏ giày chạy bộ đúng giờ. Sau khi đổ mồ hôi đầm đìa, ông sẽ thưởng cho mình một ấm trà đặc nóng hổi để thư giãn tinh thần và thanh lọc cơ thể.

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Lối sống tưởng chừng như hình mẫu dưỡng sinh hoàn hảo ấy lại bất ngờ sụp đổ sau một buổi khám sức khỏe. Cầm bản kết quả xét nghiệm trên tay, ông Tôn sốc nặng khi bác sĩ Trương Hàm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) thông báo chức năng thận của ông đã bị tổn thương nghiêm trọng, tiến triển thành suy thận nặng. Người đàn ông ngơ ngác không hiểu vì sao một người chăm chỉ tập luyện, ăn uống lành mạnh như mình lại có thể vướng vào căn bệnh mạn tính nguy hiểm này.

Khi khai thác kỹ tiền sử sinh hoạt, bác sĩ mới chỉ ra sự thật phũ phàng: Chính sự kết hợp sai lầm giữa thói quen chạy bộ quá sức và cách uống trà thiếu khoa học suốt nhiều năm đã âm thầm "bào mòn" đôi thận của ông.

Chạy bộ là bộ môn vận động rất tốt, nhưng khi chạy với cường độ cao, cơ thể sẽ tiết ra lượng lớn mồ hôi, dẫn đến tình trạng mất nước và hụt điện giải nhanh chóng. Thay vì bổ sung nước lọc ngay lập tức để bù lại lượng dịch đã mất, ông Tôn lại có thói quen uống ngay trà đặc khi bụng còn đang đói cồn cào sau buổi tập. Chưa kể, tổng lượng trà ông uống cả ngày là quá nhiều, vượt qua giới hạn của cơ thể chứ không riêng gì thận.

Giải thích rõ hơn, bác sĩ Trương Hàm nói: "Trà chứa lượng lớn caffeine và theanine, hai hợp chất có tác dụng kích thích thần kinh và lợi tiểu rất mạnh. Uống trà đậm đặc vào thời điểm cơ thể đang thiếu nước trầm trọng sau vận động giống như hành động 'bắt chèn' đôi thận. Lúc này, thận không những không có đủ nước để lọc máu và duy trì cân bằng dịch, mà còn phải gồng mình hoạt động hết công suất để đào thải các chất kích thích từ trà".

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Sự tích tụ áp lực này diễn ra liên tục từ ngày này qua ngày khác khiến các tế bào thận dần bị tổn thương sâu. Khi độc tố không còn được đào thải hiệu quả, một vòng lặp bệnh lý nguy hiểm xuất hiện, đẩy nhanh tốc độ suy thoái của thận mà người bệnh hoàn toàn không có cảm giác đau đớn để nhận biết sớm.

Khi còn trẻ, sức trẻ và hệ miễn dịch chống đỡ, cộng thêm sự chủ quan khiến ông Tôn phớt lờ những "tín hiệu cầu cứu" từ thận. Đến khi bệnh ngày càng nặng, cơ thể suy yếu theo tuổi tác mới bùng phát. Ông Tôm vừa hối hận vừa xấu hổ, kể với bác sĩ trong lúc ằm chạy thận: "Một người bạn thường xuyên đọc báo của tôi nói, trà uống ít thì tốt uống nhiều lại hại nhưng tôi không nghe. Giờ hối hận cũng không kịp nữa".

5 thói quen thật sự tốt giúp bảo vệ và nuôi dưỡng thận

Từ bài học đắt giá của ông Tôn, bác sĩ Trương Hàm nhấn mạnh rằng việc chăm sóc thận cần bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng đúng cách. Ví dụ như:

- Uống nước đúng cách và đủ lượng: Ưu tiên nước lọc ấm thay vì trà đậm hay nước ngọt, duy trì từ 1.5 đến 2L mỗi ngày. Hãy uống rải rác từng ngụm nhỏ và đặc biệt lưu ý bù lại nước lọc trước, trong và sau khi vận động để thận duy trì lưu lượng lọc ổn định, tránh bị thiếu hụt dịch đột ngột.

- Cắt giảm lượng muối và đạm động vật trong khẩu phần: Duy trì lượng muối dưới 5g mỗi ngày để tránh làm tăng huyết áp và áp lực thẩm thấu tại cầu thận. Đồng thời, cân đối lượng đạm từ thịt đỏ để hạn chế tạo ra quá nhiều chất thải ure, creatinin gây quá tải cho bộ lọc.

- Duy trì thói quen ngủ sớm và không nhịn tiểu: Đêm là thời điểm các tế bào thận tự phục hồi sau một ngày làm việc liên tục. Thói quen thức khuya làm rối loạn nhịp sinh học của thận, trong khi việc nhịn tiểu thường xuyên khiến vi khuẩn dễ xâm nhập ngược dòng gây viêm nhiễm đường tiết niệu và tổn thương mô thận.

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- Tuyệt đối không lạm dụng thuốc giảm đau và thuốc bổ trôi nổi: Tự ý uống các loại thuốc giảm đau nhóm NSAID hoặc sử dụng các bài thuốc "bổ thận, tráng dương" không rõ nguồn gốc là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng ngộ độc và viêm thận kẽ cấp tính.

- Chủ động kiểm tra chức năng thận định kỳ: Bệnh thận mạn tính được ví như "sát thủ thầm lặng" vì giai đoạn đầu không có biểu hiện rõ ràng. Việc làm xét nghiệm nước tiểu và chỉ số creatinin máu từ 6 đến 12 tháng một lần là giải pháp hiệu quả nhất để phát hiện sớm các bất thường.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor