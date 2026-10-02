Nếu 3 nơi này trên cơ thể không thâm đen, xin chúc mừng vì thận của bạn vẫn khỏe mạnh!

Chỉ cần nhìn vào một số đặc điểm ngoại hình cũng có thể giúp chúng ta biết nhiều hơn về sức khỏe của thận.

Theo bác sĩ Jia Yu, Phó trưởng khoa Thận học, Bệnh viện Tongji (Vũ Hán, Trung Quốc), thận đảm nhiệm nhiều vai trò thiết yếu của con người. Khi thận không khỏe, tức là các chức năng bài tiết, lọc máu và chất thải, điều hòa huyết áp, tham gia chuyển hóa của nó cũng bị ảnh hưởng. Từ đó dẫn tới nhiều thay đổi trong cũng như ngoài cơ thể.

Vì vậy, ngoài những đặc điểm về nước tiểu, cơn đau tại chỗ… thì chúng ta cũng không được bỏ qua những khác lạ về ngoại hình. Hãy mau kiểm tra, nếu 3 nơi này trên cơ thể bạn không bị thâm đen bất thường thì tức là thận vẫn khỏe:

1. Vùng dưới mắt

Bác sĩ Jia nhắc nhở, vùng dưới mắt phản ánh nhiều điều về sức khỏe thận. Khi thận suy giảm chức năng, khả năng lọc chất thải và điều hòa dịch của thận bị giảm sút. Điều này dẫn đến hiện tượng tích tụ dịch và chất độc không kịp đào thải, gây phù nề và làm thay đổi màu sắc của vùng da mỏng dưới mắt.

Người thận yếu, mắc bệnh thường có vùng dưới mắt thâm đen, bọng mắt lớn dù ngủ đủ (Ảnh minh họa)

Nếu vùng dưới mắt không thâm và bọng mắt không quá rõ thì đó là dấu hiệu thận của bạn vẫn đang hoạt động tốt.

2. Môi

Màu sắc của môi được ví như “tấm gương phản chiếu” tình trạng khí huyết và sức khỏe thận rõ rệt.

Màu sắc của môi có thể tiết lộ nhiều điều về gan, thận (Ảnh minh họa)

Người khỏe mạnh thường có đôi môi hồng hào và tươi tắn. Tuy nhiên, khi thận suy yếu, khả năng lọc máu và lưu thông khí huyết sẽ bị ảnh hưởng, làm giảm lượng oxy trong cơ thể, dẫn đến môi trở nên thâm đen hoặc xám xịt. Thận không thể đào thải chất độc kịp thời sẽ khiến sắc tố melanin tăng lên, khiến môi dần chuyển sang màu tối. Nếu môi bạn không bị thâm đen hay có chấm đen bất thường là tín hiệu thận khỏe.

3. Móng tay

Móng tay nằm ở cuối chi, xa tim lại vận động nhiều nên thường phản ánh tình trạng sức khỏe của các cơ quan nội tạng, đặc biệt là thận. Móng tay của người thận khỏe mạnh thường có màu hồng sáng, bóng và đàn hồi. Theo bác sĩ Jia, khi chức năng thận suy yếu, quá trình điều hòa nước và khoáng chất trong cơ thể bị ảnh hưởng. Đồng thời quá trình lọc máu và chất thải rối loạn ít nhiều. Từ đó dẫn đến tình trạng móng tay trở nên khô, dễ gãy, thiếu độ bóng và thậm chí thâm đen lại.

Móng tay hồng hào, bóng và khỏe là dấu hiệu sức khỏe tốt, thận hoạt động bình thường (Ảnh minh họa)

Đương nhiên, các dấu hiệu này không nhất thiết là do thận có vấn đề. Nó có thể xuất hiện bởi nhiều nguyên nhân khác, các vấn đề sức khỏe khác. Quan trọng là đừng chủ quan, tốt nhất hãy sớm đi thăm khám. Nhất là nếu chúng đi kèm với các bất thường về tiểu tiện, hay mệt mỏi, đau lưng… Ngược lại, những người có 3 vị trí trên không thâm đen cũng không chắc chắn 100% là thận khỏe. Đây chỉ là một yếu tố tham khảo, bạn vẫn nên thăm khám sức khỏe định kỳ và đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường nhé!

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor