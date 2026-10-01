Bí quyết của phương pháp giảm cân nổi tiếng ở Nhật Bản nằm ở "thời điểm" uống nước, có người giảm 4,3kg sau 3 tháng

Uống nước đầy đủ là một phần quan trọng của chế độ sinh hoạt lành mạnh, nhưng nước không phải “thuốc giảm cân”.

“Uống nhiều nước” vốn là lời khuyên quen thuộc với những người muốn kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, nếu uống nước với mục tiêu hỗ trợ giảm cân, lượng nước không phải yếu tố duy nhất được quan tâm, mà thời điểm uống cũng có thể đóng vai trò nhất định .

Bác sĩ nội khoa, chuyên gia y học nghề nghiệp Nhật Bản Yoshie Tsuyoshi từng đề cập đến vấn đề này trong cuốn sách Những người muốn giảm cân hãy ngừng hạn chế calo . Theo ông, một trong những điều đáng chú ý khi uống nước là thời điểm uống .

Cuốn sách dẫn lại một nghiên cứu của Đại học Birmingham (Anh), được công bố trên tạp chí Obesity , cho thấy uống nước trước các bữa ăn có thể hỗ trợ giảm cân ở một nhóm người trưởng thành thừa cân, béo phì.

Uống 500 ml nước trước mỗi bữa ăn 30 phút, giảm trung bình 4,3kg sau 12 tuần?

Nghiên cứu được thực hiện trên 84 người trưởng thành bị béo phì. Nhóm áp dụng cách uống 500 ml nước trước mỗi bữa ăn khoảng 30 phút , tương đương uống trước bữa sáng, trưa và tối, tổng cộng khoảng 1,5 lít nước mỗi ngày.

Sau 12 tuần, những người tuân thủ cách uống này giảm trung bình khoảng 4,3kg .

Điều đáng chú ý là khi người tham gia chỉ uống nước trước một trong ba bữa ăn, nghiên cứu không xác định được hiệu quả giảm cân tương tự.

Vậy tại sao chỉ uống thêm nước lại có thể tạo ra sự khác biệt?

Theo phân tích được đề cập trong cuốn sách, việc uống khoảng 1,5 lít nước mỗi ngày chỉ làm mức tiêu hao năng lượng tăng thêm khoảng 50 kcal. Vì vậy, chỉ riêng tác động lên chuyển hóa năng lượng khó có thể giải thích cho mức giảm hơn 4kg sau 12 tuần .

Từ đó, yếu tố được quan tâm nhiều hơn là thời điểm uống nước - cụ thể là khoảng 30 phút trước bữa ăn .

Uống nước trước bữa ăn có thể giúp kiểm soát lượng ăn?

Một giả thuyết được đưa ra là uống một lượng nước nhất định trước bữa ăn có thể tạo cảm giác no hơn, từ đó giúp một số người giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong bữa.

Bên cạnh đó, thời điểm uống nước trước bữa ăn cũng được cho là có thể ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể sau khi ăn, trong đó có đường huyết sau ăn.

Tuy nhiên, đây vẫn không phải bằng chứng cho thấy “uống nước đúng giờ sẽ tự động giảm cân” . Kết quả của nghiên cứu được quan sát trong một nhóm đối tượng cụ thể, với cách uống nước cụ thể, chứ không thể áp dụng nguyên xi cho tất cả mọi người.

Đặc biệt, không nên hiểu rằng chỉ cần uống đủ 1,5 lít nước mỗi ngày là có thể giảm 4kg sau 3 tháng.

Điều quan trọng không phải chỉ là uống đủ nước

Nếu đang muốn kiểm soát cân nặng, có thể thử uống một cốc nước trước bữa ăn và quan sát cảm giác đói, mức độ no cũng như lượng thức ăn mình tiêu thụ. Tuy nhiên, tổng lượng nước trong ngày vẫn cần được điều chỉnh theo nhu cầu của từng người, thời tiết, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe.

Nước lọc cũng nên được ưu tiên thay vì các loại đồ uống chứa nhiều đường hoặc năng lượng. Bởi nếu uống nước nhưng đồng thời nạp thêm nhiều calo từ nước ngọt, trà sữa hay đồ uống có đường, mục tiêu kiểm soát cân nặng vẫn có thể bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, không nên cố uống quá nhiều nước chỉ để giảm cân . Nhu cầu nước không giống nhau ở mỗi người và việc uống quá mức trong thời gian ngắn có thể gây rối loạn cân bằng điện giải.

Bác sĩ Nhật từng giảm 16kg trong 6 tháng

Ngoài chia sẻ về thời điểm uống nước, bác sĩ Yoshie Tsuyoshi cũng kể về hành trình giảm cân của chính mình.

Từng có thời điểm cân nặng của ông vượt mức phù hợp gần 20kg. Sau khi mắc bệnh tim, ông quyết định nghiêm túc thay đổi lối sống, tìm hiểu các nghiên cứu về giảm cân và thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau.

Sau 6 tháng, ông giảm được 16kg và cho biết không bị tăng cân trở lại.

Từ trải nghiệm này, ông nhận ra rằng rất khó để một phương pháp đơn lẻ tạo ra thay đổi lớn . Thay vào đó, việc kết hợp nhiều thói quen nhỏ, đơn giản và có thể duy trì lâu dài mới là điều quan trọng.

Uống nước trước bữa ăn là một trong những thói quen như vậy.

Đừng biến “thời điểm vàng” thành một công thức giảm cân thần tốc

Uống nước đầy đủ là một phần quan trọng của chế độ sinh hoạt lành mạnh, nhưng nước không phải “thuốc giảm cân” .

Cách uống 500 ml nước trước mỗi bữa ăn 30 phút trong nghiên cứu trên có thể được xem như một chiến lược hỗ trợ kiểm soát lượng ăn ở một số người. Hiệu quả giảm cân thực tế vẫn phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn, lượng calo nạp vào, vận động, giấc ngủ và nhiều yếu tố khác.

Nếu muốn thử, thay vì ép bản thân uống thật nhiều nước, có thể bắt đầu đơn giản bằng việc uống nước trước bữa ăn khoảng 30 phút và chú ý xem cơ thể phản ứng thế nào . Điều quan trọng vẫn là duy trì một chế độ ăn cân bằng và phù hợp với nhu cầu của cơ thể.