Tất cả người dân đang uống nước đóng bình chú ý!

Tiện thì tiện nhưng hại thì cũng rất hại nếu bạn sử dụng nước đóng bình theo 7 kiểu dưới đây.

Nước đóng bình từ lâu đã quen thuộc trong hầu hết các hộ gia đình, văn phòng, trường học và khu trọ sinh viên. Với ưu điểm dung tích đa dạng, dễ dàng di chuyển đặt ở mọi không gian và có thể xả vặn uống trực tiếp hằng ngày mà không mất thời gian đun sôi để nguội, loại nước này nghiễm nhiên được xem là "giải pháp quốc dân".

Mặc dù vậy, sự tiện lợi không đi đôi với an toàn nếu quy trình sản xuất kém chất lượng hoặc người dân sử dụng sai cách. Nhiều thói quen chủ quan hiện nay đang biến nguồn nước uống trực tiếp thành nơi tích tụ vi khuẩn và hóa chất độc hại đe dọa sức khỏe cả nhà:

1. Ham rẻ chọn mua nước đóng bình trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Nhiều hộ gia đình có thói quen chọn mua các loại nước đóng bình giá siêu rẻ (chỉ 10.000 - 15.000 đồng/bình) bán nhan nhản tại các cửa hàng nhỏ lẻ. Các cơ sở gia công nước kém chất lượng này thường sử dụng vỏ bình bằng nhựa rẻ tiền hoặc nhựa phế liệu tái chế để tiết kiệm chi phí.

Ảnh minh họa (Nguồn: VTC News)

Chia sẻ trên VTC News, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) nhận định: Những sản phẩm nước uống đạt chuẩn không bao giờ có giá quá rẻ bởi chi phí cho quy trình xử lý, kiểm nghiệm và đóng gói khép kín rất tốn kém. Việc ham rẻ mua các loại nước 20 lít trôi nổi đồng nghĩa với việc nạp vào cơ thể nguồn nước chưa qua xử lý triệt để, dễ nhiễm vi khuẩn E.coli, vi rút và kim loại nặng gây ngộ độc, tiêu chảy mạn tính.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nhựa tái chế để đựng nước uống cực kỳ nguy hiểm bởi chất độc từ vỏ bình có khả năng thôi nhiễm trực tiếp vào nước. Các mắt xích monome trong nhựa phế liệu khi tan vào nước sẽ tích tụ trong cơ thể theo thời gian, gây hại nghiêm trọng cho hệ tiêu hóa, gan và thận.

2. Chủ quan uống tiếp khi nước có mùi vị lạ, ngai ngái hoặc hơi tanh

Không ít người thấy nước đóng bình xả ra có mùi ngái, vị ngọt lạ hoặc hơi tanh nhưng vẫn tặc lưỡi uống tiếp vì nghĩ "nước lọc nào chẳng thế".

Tuy nhiên, sự thât là nước tinh khiết đạt chuẩn an toàn bắt buộc phải không màu, không mùi và có vị nhạt tự nhiên. Nước có mùi lạ hay vị bất thường là do chưa được lọc sạch tạp chất, còn tồn dư sắt, mangan hoặc đã bị nhiễm nấm mốc yếm khí. Việc dung nạp nguồn nước này sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến các cơn đau bụng râm rẩm và nôn nao kéo dài.

3. Dùng bình nhựa bị móp méo, trầy xước nặng hoặc bít keo

Nhiều người vẫn vô tư sử dụng hoặc nhận đổi những bình nước có vỏ nhựa đã cũ kỹ, trầy xước xát nghiêm trọng, móp méo do va đập hoặc dùng keo dán bít vết nứt, nhãn mác in nhòe chữ, màng co xộc xệch.

Theo các chuyên gia, khi cấu trúc bề mặt nhựa bên trong bình bị tổn thương, các vệt nứt vi mô này sẽ trở thành "nơi trú ẩn" kiên cố cho vi khuẩn và nấm mốc bám dính, rất khó để rửa sạch bằng nước thông thường. Bên cạnh đó, vỏ bình nhựa quá hạn sử dụng khi tiếp xúc với nước trong thời gian dài sẽ dễ bị thôi nhiễm các hợp chất hóa dẻo và vi nhựa, làm gia tăng nguy cơ ngộ độc trường kỳ cho người tiêu dùng.

4. Để bình nước đã mở màng bọc quá lâu không uống hết

Ảnh minh họa

Mỗi dung tích nước đóng bình, đóng chai đều phục vụ nhu cầu riêng: các loại bình lớn 19–20L dùng cho tập thể hoặc gia đình đông người uống hết nhanh trong vài ngày, còn chai nhỏ 350ml–5L dành cho cá nhân. Việc dùng sai mục đích như mua bình lớn rồi "ngâm" dai dẳng từ tuần này sang tuần khác sẽ khiến nguồn nước nhanh chóng bị biến chất.

Các chuyên gia cảnh báo, ngay khi xé màng bảo vệ và mở vòi xả, vi khuẩn cùng bào tử nấm mốc trong không khí đã tràn vào bên trong. Nước tinh khiết không chứa chất bảo quản, do đó bình đã mở nắp để quá 10 - 14 ngày sẽ trở thành môi trường cho vi khuẩn sinh sôi theo lũy thừa nhân, uống trực tiếp dễ gây đau bụng, nhiễm khuẩn đường ruột và rối loạn tiêu hóa.

5. Đặt bình nước ở nơi hứng ánh nắng trực tiếp hoặc gần bếp nấu

Vì tiện di chuyển và sử dụng, nhiều người đặt bình nước ngay cạnh cửa sổ, ban công cho thoáng hoặc để sát bếp nấu để tiện lấy nước đun canh.

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Tia cực tím từ ánh nắng chiếu vào cùng nhiệt độ cao quanh bếp nấu sẽ kích thích sự phát triển của vi tảo, tạo nên lớp váng xanh mỏng đóng quanh thành và đáy bình. Uống phải nước nhiễm tảo không chỉ gây mất vệ sinh mà còn giải phóng độc tố kích ứng dạ dày. Đồng thời, nhiệt độ cao còn làm gia tăng tốc độ thôi nhiễm vi nhựa từ vỏ bình vào nước.

6. Lắp bình vào cây nước nóng lạnh nhưng lười không súc rửa

Cắm bình nước vào cây nước nóng lạnh hoặc lắp vòi bấm nhựa rồi dùng liên tục từ năm này sang năm khác mà không vệ sinh là sai lầm phổ biến cuối cùng.

Khoang chứa và vòi xả bên trong cây nước nóng lạnh là môi trường ẩm ướt lý tưởng cho vi sinh vật sinh sôi. Mỗi lần xả nước, không khí bên ngoài tràn vào sẽ mang theo bụi mịn. Lâu ngày không súc rửa, vòi xả sẽ đóng cặn màng sinh học (biofilm), khiến mỗi ly nước bạn uống hằng ngày thực chất đang chứa hàng triệu vi khuẩn gây rối loạn tiêu hóa.

Ảnh minh họa

7. Chủ quan lấy nước đóng bình đun sôi pha sữa hay nấu ăn cho trẻ nhỏ

Nhiều phụ huynh có tâm lý tin tưởng nước đóng bình đã qua xử lý tinh khiết nên dùng luôn để đun sôi pha sữa hoặc nấu bột cho con nhỏ.

Tuy nhiên, một số loại nước đóng bình trên thị trường thực chất là nước khoáng nhẹ chứa các vi chất như canxi, magie, natri. Khi đun sôi ở nhiệt độ cao, các khoáng chất này bị biến tính và kết tủa thành cặn rắn. Hệ tiêu hóa và lá thận chưa hoàn thiện của trẻ nhỏ khi xử lý lượng cặn khoáng này rất dễ bị quá tải, dẫn đến chứng táo bón kéo dài và làm tăng gánh nặng lọc rửa cho thận. Vì vậy hãy xem kỹ nhãn mác trước khi dùng cho trẻ!