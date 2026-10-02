Chuyên gia mách bài tập giúp giảm tới ‘7 điểm’ huyết áp: Chỉ mất 12 phút, không phải đến phòng gym

Bài tập này chỉ mất 12 phút mỗi ngày và không yêu cầu bạn đến phòng gym hay tập cardio.

Một nhà khoa học thần kinh cho biết một bài tập đơn giản chỉ sử dụng khăn có thể giúp giảm huyết áp. Janet Peets cho biết bài tập này không yêu cầu đến phòng gym và thời gian thực hiện chỉ 12 phút mỗi ngày.

Dù ngắn và đơn giản, cô cho rằng bài tập này có thể “giúp giảm 7 điểm huyết áp”. Cô giải thích: “Hoạt động dùng tay bóp khăn tắm có thể giúp giảm huyết áp 7 điểm. Bài tập này được gọi là bóp tay đẳng trường (isometric handgrip squeeze) và đây là một trong những bài tập được nghiên cứu nhiều nhất về huyết áp mà tôi biết. Bóp tay trong 2 phút, nghỉ 1 phút, thực hiện 4 lượt, 3 ngày mỗi tuần. Chỉ vậy thôi.”

“Bạn có thể thực hiện với dụng cụ bóp tay, một chiếc khăn tắm hoặc thậm chí một quả bóng giảm căng thẳng. Chỉ cần bóp đủ mạnh để cảm nhận lực, sau đó nghỉ và lặp lại. Không cần đến phòng gym. Không cần thiết bị mà bạn chưa có sẵn. Không cần tập cardio.”

“Tôi thực hiện bài tập này vì tôi không xem nhẹ tiền sử huyết áp của mình. Nếu bạn đang kiểm soát huyết áp, bài tập này đáng để bổ sung vào thói quen, nhưng luôn thực hiện song song với những gì bác sĩ hướng dẫn, chứ không thay thế các phương pháp điều trị đó.”

Cách thực hiện

Theo UK Meds, trước tiên chỉ cần lấy một chiếc khăn và cuộn chặt lại sao cho độ dày vừa vặn, thoải mái trong lòng bàn tay. Sau đó, bóp khăn với lực khoảng 30% mức gắng sức tối đa của bạn.

Thực hiện trong 2 phút, sau đó nghỉ 1 phút trước khi đổi sang tay còn lại. Thực hiện tổng cộng 4 lượt, 3 ngày mỗi tuần. Sự co cơ nhẹ nhàng này khuyến khích các mạch máu thích nghi và có thể giúp huyết áp giảm tạm thời sau khi thả lỏng cơ, đặc biệt ở những người bị tăng huyết áp nhẹ.

Chỉ với một chiếc khăn tắm, bạn có thể thực hiện bài tập bóp tay đẳng trường để hỗ trợ hạ huyết áp. (Ảnh: Getty)

UK Meds cho biết: “Các bài tập đẳng trường liên quan đến việc co cơ mà không tạo ra chuyển động có thể giúp giảm huyết áp trong thời gian ngắn.”

Cao huyết áp

Khoảng 30–32% người Anh bị cao huyết áp. Tuy nhiên, vì tình trạng này thường không có triệu chứng rõ ràng nên nhiều người không nhận ra mình mắc bệnh. Tình trạng này đặc biệt phổ biến ở người lớn tuổi.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), một số yếu tố làm tăng nguy cơ bị cao huyết áp bao gồm:

Tuổi tác – nguy cơ cao huyết áp tăng lên khi bạn lớn tuổi. Chế độ ăn uống không lành mạnh – đặc biệt là chế độ ăn nhiều muối. Thừa cân. Hút thuốc. Uống quá nhiều rượu. Căng thẳng kéo dài.

Những yếu tố như duy trì chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và duy trì cân nặng khỏe mạnh có thể giúp hạ huyết áp.

Vì huyết áp thường không có triệu chứng rõ ràng nên nhiều người không nhận ra mình mắc bệnh.

Để phòng tránh cao huyết áp, bạn nên hạn chế uống quá nhiều rượu và caffeine, đồng thời không ăn quá nhiều muối. Bạn cũng nên cố gắng tránh hút thuốc.