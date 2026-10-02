Ăn cà rốt mỗi ngày suốt 4 tháng, người phụ nữ 50 tuổi bất ngờ khi đi khám

Khi thấy cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi mạn tính, dễ lạnh, tóc rụng,... bà Lâm bắt đầu bổ sung cà rốt vào thực đơn hàng ngày. Bốn tháng sau khi tái khám, nữ bệnh nhân ở Trung Quốc vô cùng bất ngờ khi nghe thông báo của bác sĩ.

Ở tuổi 50, bà Lâm (Thiệu Đông, Hồ Nam, Trung Quốc) vốn là giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu sớm, lui về vun vén gia đình.

Khoảng 2 năm trở lại đây, bà liên tục xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi mạn tính, dễ lạnh, tóc rụng thành từng mảng và giọng nói trở nên khàn đặc. Ban đầu, bà chỉ nghĩ bản thân bước vào giai đoạn mãn kinh nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng.

Bốn tháng trước, bà quyết định đến bệnh viện thăm khám. Kết quả chỉ ra chỉ số hormone kích thích tuyến giáp (TSH) tăng vọt, xác nhận bà bị suy giáp nguyên phát.

Sau khi nghe chẩn đoán và những lời bác sĩ dặn dò, bà Lâm trở về nhà bắt đầu điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống. Bốn tháng sau quay lại tái khám, bác sĩ mở kết quả xét nghiệm lâm sàng rồi ngỡ ngàng hỏi bà đã ăn gì vậy.

Ảnh minh họa.

Khi nghe nữ bệnh nhân cho biết thường xuyên ăn cà rốt, vị bác sĩ mỉm cười khen bà sau đó hỏi thêm bà ăn cà rốt như thế nào để phân tích rồi điều chỉnh.

Bác sĩ La Long Giang, Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Thiệu Đông, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) cho biết, thói quen ăn cà rốt của bà Lâm mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng và còn hỗ trợ qua trình điều trị một số bệnh tật.

Theo ông, bệnh nhân suy giáp thường bị tổn thương tế bào tuyến giáp và rối loạn chuyển hóa vi chất, dẫn đến triệu chứng rụng tóc, khô da nặng nề. Củ cà rốt hỗ trợ cải thiện tình trạng này nhờ các dưỡng chất nổi bật thông qua các hoạt chất như:

- Beta carotene (tiền chất Vitamin A): Cơ thể người bệnh suy giáp thường kém chuyển hóa. Beta carotene giúp tái tạo niêm mạc, bảo vệ tế bào biểu mô tuyến giáp và phục hồi nang tóc hư tổn.

- Biotin (Vitamin B7) và Kali: Cung cấp nguồn dưỡng chất trực tiếp nuôi dưỡng chân tóc, giảm bớt tình trạng tóc gãy rụng do rối loạn nội tiết.

- Chất chống oxy hóa (Lutein, Lycopene): Giảm căng thẳng oxy hóa tại tuyến giáp, tạo môi trường thuận lợi để cơ thể hấp thụ tốt các vi chất khác.

Đặc biệt, khi ăn cà rốt, bà Lâm không ăn sống hay ép nước uống vô độ mà luôn làm chín cà rốt bằng cách hấp hoặc xào nhẹ với một chút dầu ô liu hoặc dầu ăn trong bữa chính. Beta carotene là chất tan trong dầu, khi được làm chín cùng chất béo sẽ tăng tỉ lệ hấp thụ lên gấp nhiều lần.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, bác sĩ La Long Giang đặc biệt lưu ý, việc ăn quá nhiều cà rốt là không tốt và ăn kéo dài cũng khó tránh các tác dụng phụ. Theo đó, những tác dụng phụ khi ăn quá nhiều cà rốt bao gồm:

Có thể gây ngộ độc vitamin A

Nửa cốc cà rốt có 459 mcg beta-carotene, khoảng 1.500 IU vitamin A. Mức vitamin A vượt quá 10.000 IU đã có thể gây độc hại bao gồm chán ăn, buồn nôn, nôn, rụng tóc, mệt mỏi và chảy máu mũi, ức chế sự hình thành xương, dẫn đến gãy xương. Độc tính vitamin A lâu dài cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng thận.

Độc tính xảy ra do vitamin A tan trong chất béo, nên bất kỳ lượng vitamin A dư thừa nào trong cơ thể sẽ được lưu trữ trong gan hoặc mô mỡ. Điều này có thể dẫn đến sự tích tụ vitamin A theo thời gian và cuối cùng gây độc cơ thể.

Có thể gây ra dị ứng

Dị ứng cà rốt liên quan đến việc bị dị ứng bởi các protein cụ thể của cà rốt. Các triệu chứng của dị ứng cà rốt bao gồm ngứa hoặc sưng môi và kích ứng mắt và mũi.

Có thể gây ra đầy hơi

Tình trạng này có thể trở nên trầm trọng hơn nếu bạn ăn quá nhiều, cuối cùng dẫn đến đầy hơi.

Có thể gây ra sự đổi màu da

Ăn quá nhiều cà rốt có thể gây ra một tình trạng vô hại gọi là carotenemia do có quá nhiều beta-carotene trong máu của bạn, khiến da bạn chuyển sang màu cam.

Carotenemia rất khó xảy ra trừ khi bạn đang thực hiện một chế độ ăn kiêng hạn chế, trong đó bạn bắt buộc phải ăn quá nhiều cà rốt trong một thời gian dài.

Bác sĩ La Long Giang lưu ý thêm, mỗi bệnh nhân có cơ địa, thể trạng và mức độ đáp ứng điều trị hoàn toàn khác nhau. Mọi trường hợp suy giáp đều cần được thăm khám trực tiếp, theo dõi chỉ số định kỳ và uống thuốc theo đúng đơn của bác sĩ chuyên khoa, tuyệt đối không được tự ý dừng thuốc hay áp dụng rập khuôn thực đơn của người khác.