Nấu cà rốt với nguyên liệu này có thể cải thiện chứng mất ngủ, bổ khí huyết, làm sáng mắt và cải thiện thị lực

Nếu thời gian gần đây bạn thường bắt gặp bố mẹ than phiền về việc trằn trọc cả đêm mắt kém đi; hoặc bản thân bạn cũng khó ngủ rồi lại cảm thấy mắt khô và mờ vì nhìn điện thoại, máy tính cả ngày. Thực ra, để cải thiện tình trạng này bạn không cần phải tốn tiền mua nhiều loại thực phẩm chức năng, chỉ cần một củ cà rốt giá 10 nghìn đồng ở chợ là có thể giải quyết những vấn đề này. Chỉ cần tìm đúng nguyên liệu và nấu chúng lại với nhau, khí huyết cùng năng lượng trong cơ thể sẽ được bổ sung, tâm trí sẽ được thư thái, và thị lực của bạn sẽ tự nhiên trở nên rõ ràng hơn.

Theo y học cổ truyền, cà rốt có tính bình, giúp "hạ khí bổ trung", điều hòa ngũ tạng. Việc cung cấp vitamin và khoáng chất (như sắt, magie) hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh, từ đó gián tiếp giúp khí huyết lưu thông. Cà rốt chứa nhiều beta-carotene - tiền chất của vitamin A. Vitamin này giúp duy trì giác mạc khỏe mạnh, hỗ trợ thị lực trong điều kiện ánh sáng yếu và ngăn ngừa khô mắt. Cà rốt cũng có thể hỗ trợ cải thiện giấc ngủ nhờ chứa alpha-carotene (giúp tăng thời gian ngủ), canxi (hỗ trợ sản xuất melatonin) và vitamin B6. Khi khéo léo kết hợp cà rốt cùng vài nguyên liệu trong món ăn sẽ đồng thời tạo nên hiệu quả trong các vấn đề cải thiện chứng mất ngủ, bổ khí huyết, làm sáng mắt và cải thiện thị lực.

Chúng ta hãy bắt đầu với món canh gan heo, cà rốt và thịt nạc. Đây là một món ăn thực sự bổ dưỡng và tốt cho thị lực. Hãy đến cửa hàng bán thịt và mua khoảng 50 gram gan heo và 80 gram thịt nạc. Sau khi mua về nhớ rửa và ngâm gan heo trong nước sạch khoảng 10 phút để loại bỏ huyết thừa. Sau khi thái lát mỏng hãy ướp gan heo với một ít bột bắp và 1 thìa rượu nấu ăn trong khoảng 15 phút để khử mùi hôi cùng tạp chất. Sau đó bạn đặt một nồi nước lên bếp, đun sôi rồi cho 2 lát gừng và cà rốt thái mỏng vào, nấu trong 10 phút. Sau đó, nhanh chóng cho thịt heo vào và đảo đến khi thịt đổi màu, rồi vớt ra khỏi nồi. Người xưa biết rằng ăn gan giúp bổ gan. Món canh này giàu chất sắt và vitamin A. Với lượng máu gan dồi dào, mắt bạn sẽ không bị khô, ngứa, và bạn sẽ không bị đau đầu hoặc chóng mặt vào ban đêm.

Đối với những người có làn da xanh xao, nhợt nhạt, hãy thử món canh cà rốt, táo đỏ và nhãn. Cắt cà rốt thành từng miếng, lấy 6 đến 8 quả táo đỏ (nhớ bỏ hạt, nếu không sẽ gây nóng trong người), và 5 đến 6 quả nhãn đã bóc vỏ. Đổ 800 ml nước vào nồi, cho tất cả các nguyên liệu vào, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 20 phút. Ngay trước khi tắt bếp, cho một ít kỷ tử đã rửa qua nước ấm vào. Món canh này sau khi hoàn thành sẽ thơm lừng góc bếp. Uống trong vài ngày sẽ dần dần bồi bổ máu và năng lượng. Khi khí huyết và năng được được bổ sung đủ, chứng mất ngủ chắc chắn sẽ biến mất.

Nếu trong gia đình bạn có người già, trẻ nhỏ, hoặc ai đó cảm thấy khó chịu ở bụng sau một ngày dài làm việc, cháo cà rốt, củ mài và kê là một lựa chọn hoàn hảo. Ngâm 50 gram kê và 20 gram gạo trong nước khoảng 10 phút trước khi nấu; điều này sẽ giúp gạo mềm và dẻo hơn. Cắt nhỏ nửa củ cà rốt, và đeo găng tay để gọt vỏ sau đó cắt nhỏ một miếng củ mài (nhựa củ mài rất ngứa tay, vì vậy hãy cẩn thận). Cho gạo, kê và lượng nước vừa đủ vào nấu trong khoảng 15 phút. Tiếp theo cho cà rốt và củ mài vào, khuấy đều và nấu thêm 20 phút nữa, nêm gia vị vừa ăn. Kê chứa tryptophan, có tác dụng làm dịu thần kinh, kết hợp với củ mài, tốt cho lá lách và dạ dày, món cháo nóng hổi, dẻo thơm này sẽ làm dịu dạ dày và giảm mỏi mắt.

Đối với những người hay bồn chồn và hay mộng mị vào ban đêm, món canh cà rốt, củ hoa huệ và hạt sen là một cách tốt để làm dịu thần kinh và giúp ngủ sâu hơn. Ngâm trước 15 gram hạt sen, bỏ phần tâm sen đắng. Ngâm một ít nấm tuyết cho nở mềm rồi thái nhỏ, cắt cà rốt thành các khối nhỏ, tách rời từng cánh củ hoa huệ tươi và rửa sạch. Cho nước trong nồi, thêm hạt sen và nấm tuyết vào rồi đun nhỏ lửa trong khoảng 20 phút. Tiếp theo cho cà rốt vào và đun nhỏ lửa thêm 15 phút nữa. Cuối cùng, cho củ hoa huệ vào và đun nhỏ lửa trong 5 phút. Để canh nguội bớt, thêm một thìa mật ong và thưởng thức vị mát lạnh sảng khoái. Món canh này giúp làm dịu tâm trí bồn chồn, bổ âm, giúp mắt đỡ khô và tươi tỉnh, đồng thời giúp bạn ngủ ngon giấc đến sáng.

Cà rốt là một loại nguyên liệu thực phẩm quen thuộc và rất rẻ, bạn có thể dễ dàng mua bất cứ đâu. Lâu nay nếu bạn chỉ dùng cà rốt để làm nguyên liệu bổ sung trong các món xào để tăng màu sắc thì hãy thay đổi! Hãy thử những cách chế biến khác nhau theo những gợi ý mà chúng tôi đã "mách nước" ở trên, dùng điều độ mỗi ngày, bạn sẽ có làn da hồng hào, ngủ ngon giấc và đôi mắt sáng khỏe hơn một cách tự nhiên!