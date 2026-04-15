Người phụ nữ 60 tuổi tử vong giữa đêm, bác sĩ cảnh báo ngay thói quen "bào mòn" sức khỏe

Một vụ việc đau lòng xảy ra ở Trung Quốc. Người phụ nữ giấu tên nhắc đến ở đây vốn nổi tiếng trong khu phố với lối sống lành mạnh, ngày nào cũng tập thể dục, tham gia đội múa dưỡng sinh. Thế nhưng chỉ sau một cơn suy thận cấp, bà đã đột ngột qua đời. Các bác sĩ cho rằng, nguyên nhân xuất phát từ chính những thói quen tưởng chừng vô hại vào buổi tối.

Được biết, thông thường trước khi đi ngủ người phụ nữ này thường uống liền nửa lít nước. Tuy nhiên theo các chuyên gia, vào ban đêm, chức năng lọc của thận giảm tới 40%, lượng nước quá lớn khiến cân bằng điện giải rối loạn, người có bệnh nền cao huyết áp càng dễ gặp nguy cơ ngộ độc nước.

Không chỉ uống nhiều nước vào ban đêm, người phụ nữ này thường xuyên thực phẩm giàu chất đạm như ăn cá nướng, thịt bò… mà không mấy kiêng khem. Theo các chuyên gia dinh dưỡng chất đạm sau khi vào cơ thể đều cần thận lọc thải, trong khi ban đêm cơ quan này hoạt động chậm hơn. Về lâu dài, gánh nặng khiến thận suy kiệt.

Những nguyên tắc vàng để bảo vệ thận mỗi tối

- Hạn chế uống nhiều nước ngay trước khi đi ngủ. Tốt nhất chỉ nên uống khoảng 200ml và dừng trước 2 tiếng, nhấp từng ngụm nhỏ thay vì uống ừng ực.

- Ăn tối theo nguyên tắc tốt cho sức khỏe: ăn ít muối, ít dầu mỡ, ít đạm. Các thực phẩm giàu đạm nên để vào bữa trưa để thận có thời gian chuyển hóa.

- Nên quan sát nước tiểu buổi sáng. Nếu xuất hiện bọt nhiều, sẫm màu như trà đặc, cần nhanh chóng đi khám.

Một số tín hiệu cảnh báo không được xem nhẹ:

- Sưng mí mắt kéo dài trên 1 giờ.

- Chuột rút ban đêm lặp lại nhiều lần.

- Vị kim loại trong miệng.

Những thói quen tốt cho thận trong mùa hè

Uống đủ nước: Nhiệt độ cao mùa hè khiến cơ thể mất nước nhanh hơn qua mồ hôi. Nếu không bù đủ, máu trở nên cô đặc, làm tăng gánh nặng cho thận trong quá trình lọc và đào thải chất cặn bã, góp phần làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Người trưởng thành nên uống nước đều đặn trong ngày, không chờ đến khi khát mới uống, có thể bổ sung thêm nước từ trái cây, rau củ. Nên hạn chế đồ uống chứa nhiều đường hoặc caffeine. Lượng nước trung bình khoảng 2-3 lít mỗi ngày, tùy nhu cầu cơ thể và mức độ vận động.

Nên vận động nhẹ nhàng: Hoạt động thể chất đều đặn có thể cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa ảnh hưởng đến thận như tiểu đường và tim mạch. Khi thời tiết nóng, hãy lựa chọn thời điểm tập luyện phù hợp như sáng sớm hoặc chiều muộn, tránh nắng gắt. Các hình thức vận động nhẹ như đi bộ, yoga hoặc bơi lội phù hợp với nhiều nhiều người, đặc biệt là người có bệnh thận.

Hãy hạn chế rượu, bia: Thông thường uống quá nhiều rượu, bia có thể làm tăng tình trạng mất nước và gây rối loạn cân bằng điện giải. Khi cơ thể thiếu dịch, thận phải hoạt động nhiều hơn để duy trì ổn định nội môi. Rượu còn có tác dụng lợi tiểu khiến cơ thể mất thêm nước và khoáng chất cần thiết, từ đó ảnh hưởng đến chức năng thận nếu sử dụng thường xuyên và với lượng lớn.

Hạn chế đồ uống có đường: Việc tiêu thụ thường xuyên các loại đồ uống này có thể làm tăng lượng đường trong máu, từ đó ảnh hưởng đến chức năng thận.