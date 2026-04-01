"Phu nhân Đại quân thế kỷ 21" IU gây sốt khi không cần nhịn ăn vẫn giảm 14kg: Chỉ ăn một món duy nhất cho bữa sáng

Khi nói đến đại diện giảm cân của các sao nữ Hàn Quốc, nhất định không thể không nhắc đến IU! Gần đây, với sức hút từ bộ phim mới Perfect crown (Phu nhân Đại quân thế kỷ 21), IU một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Cô từng nhờ vào chế độ ăn uống kỷ luật và thói quen sinh hoạt lành mạnh mà giảm thành công 14kg, đưa vóc dáng từ size M xuống XXS.

Dưới đây là tổng hợp phương pháp "Giảm cân bằng táo" kinh điển và các mẹo tiêu sưng của IU, giúp bạn gầy đi mà không cần tập luyện quá sức!

1. Bữa sáng với táo: Bật công tắc đốt cháy chất béo

Bữa sáng của IU cực kỳ đơn giản: Một quả táo.

Táo giàu chất xơ và pectin giúp thúc đẩy nhu động ruột, cải thiện tình trạng táo bón, đồng thời tạo cảm giác no để bạn không ăn vặt lung tung vào buổi sáng. Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong táo còn giúp làm đẹp da và tăng cường trao đổi chất.

Lưu ý: Chìa khóa của cách ăn này là cần kết hợp với nhịp sinh hoạt điều độ để tránh việc ăn quá nhiều vào bữa trưa.

2. Bữa trưa thay tinh bột bằng khoai lang: Ổn định đường huyết

IU ăn từ 1 đến 1.5 củ khoai lang vào buổi trưa thay cho cơm trắng. Khoai lang là thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp, giúp ngăn chặn đường huyết tăng giảm đột ngột, từ đó giảm khả năng tích mỡ và thèm ăn.

Mẹo nhỏ: Nên ăn kèm với protein và rau xanh để dinh dưỡng cân bằng hơn, tránh tình trạng giảm cân gây mệt mỏi.

3. Bữa tối dùng đồ uống protein: Kiểm soát calo mà không lo đói

IU chọn protein whey hoặc các loại đồ uống protein thực vật cho bữa tối, tập trung vào nguyên tắc "giàu protein + ít gánh nặng". Protein có thể kéo dài cảm giác no, ngăn ngừa cảm giác thèm ăn đêm khuya, đồng thời giúp duy trì khối lượng cơ bắp, làm cho vóc dáng thon gọn săn chắc hơn và ít chảy xệ hơn.

Nếu bạn có xu hướng ăn quá nhiều vào ban đêm, lời khuyên này rất quan trọng. Nó giống như việc tắt công tắc ăn vặt đêm khuya vậy.

4. Nước chanh tiêu sưng: Bí mật để gầy đi nhanh chóng

IU từng tiết lộ rằng cô ấy dễ bị tích nước, vì vậy cô ấy uống rất nhiều nước một tuần trước các sự kiện quan trọng, thêm chanh, dưa chuột hoặc bưởi để tăng hương vị. Điều này không chỉ làm cho nước ngon hơn mà còn bổ sung vitamin C, giúp tăng cường trao đổi chất và giảm sưng phù.

Nhiều người thực ra không béo mà chỉ bị "sưng phù", và mẹo này cực kỳ hiệu quả khi chụp ảnh hoặc có những cuộc hẹn quan trọng vào ngày hôm sau.

5. Leo cầu thang và các tiểu tiết vận động: Đốt mỡ âm thầm

IU không dựa vào các bài tập cường độ cao; thay vào đó, cô ấy tăng cường khả năng hiếu khí bằng cách leo cầu thang, giúp đốt cháy mỡ thừa và định hình đôi chân.

Bên cạnh đó, cô ấy còn hóp bụng khi đi bộ và nhón chân khi chờ thang máy . Những hành động nhỏ nhặt hàng ngày này lại có hiệu quả tích lũy đáng kinh ngạc. Đối với những người không thích tập thể dục, đây thực tế là cách ít gây đau đớn nhất để làm thon gọn đôi chân.

6. Chia nhỏ bữa ăn và nhai kỹ: Chìa khóa ngăn chặn ăn quá mức

IU cũng rất chú trọng đến nhịp độ ăn uống của mình, ăn nhiều bữa nhỏ thường xuyên và nhai chậm để cơ thể có thời gian nhận tín hiệu no. Điều này không chỉ giúp tránh ăn quá nhiều mà còn giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Nhiều người không giảm được cân không phải vì ăn quá nhiều, mà vì ăn quá nhanh. Khi thay đổi được thói quen này, cân nặng sẽ thực sự giảm xuống một cách âm thầm.

7. Trồng chuối và các bài tập định hình vóc dáng

Ngoài kiểm soát ăn uống, IU còn tập luyện các bài tập như trồng chuối (Handstand/Headstand) để thúc đẩy tuần hoàn máu và rèn luyện cơ lõi (core). Điều này giúp cơ thể có đường cong săn chắc, tỉ lệ cơ thể đẹp hơn thay vì chỉ đơn thuần là sụt cân.

Lời kết: Giảm cân như IU không chỉ là biến mình nhẹ cân hơn, mà là thông qua thói quen tốt để có một hình thể khỏe mạnh và rạng rỡ!