Sau một ngày dài "vắt kiệt" sức lực cho công việc, chiếc giường trong phòng ngủ chính là thiên đường duy nhất chúng ta muốn đắm mình vào. Thế nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình đã ngủ đủ 8 tiếng mà khi thức dậy vẫn thấy nặng đầu, cổ họng khô khốc, hay cơ thể uể oải như vừa trải qua một trận ốm?

Ảnh minh họa

Thực tế, không gian nghỉ ngơi không đơn thuần chỉ cần sự yên tĩnh. Cách chúng ta bài trí đồ đạc ảnh hưởng tinh tế nhưng cực kỳ sâu sắc đến hệ hô hấp và thần kinh. Có những vật dụng trông rất "chill" hoặc vô hại, nhưng thực chất lại là những "kẻ trộm" âm thầm bào mòn sức khỏe của bạn từng đêm.

Nếu trong phòng ngủ có 5 thứ dưới đây, hãy cân nhắc loại bỏ ngay lập tức để bảo vệ chính mình nhé:

Thảm trải sàn cạnh giường: "Ổ" vi khuẩn và nấm mốc ẩn mình

Những tấm thảm lông mềm mại đặt cạnh giường mang lại cảm giác ấm cúng, nhưng chúng cũng chính là chiếc "máy hút bụi" khổng lồ. Tóc rụng, tế bào chết và bụi bẩn trong không khí liên tục tích tụ sâu trong các sợi thảm.

Việc vệ sinh thảm hàng tuần là thử thách với nhiều người, dẫn đến tình trạng bụi bặm tích tụ. Đây là tác nhân hàng đầu gây dị ứng, đặc biệt với những ai có tiền sử viêm mũi hoặc hen suyễn. Đáng sợ hơn, ở những vùng khí hậu ẩm, mặt dưới của thảm là nơi lý tưởng để bào tử nấm mốc sinh sôi. Khi bạn ngủ, luồng không khí lưu thông sẽ đưa các bào tử này trực tiếp vào hệ hô hấp, gây ra các vấn đề về phổi và làm suy giảm hệ miễn dịch một cách âm thầm.

Đồ chơi nhồi bông: Nguy cơ từ bụi mịn và bông kém chất lượng

Thú nhồi bông thường là vật bất ly thân trên giường của nhiều người. Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu những món đồ chơi nhồi bông giá rẻ, không rõ nguồn gốc, chúng có thể được làm từ sợi nhân tạo kém chất lượng hoặc bông tái chế không qua khử trùng nghiêm ngặt.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, cấu tạo sợi vải của thú bông cực kỳ dễ bám bụi mịn và mạt nhà. Việc ôm ấp chúng khi ngủ khiến da mặt và mũi tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn, dễ gây ra tình trạng hắt hơi, sổ mũi liên tục. Thay vì để quá nhiều thú bông trên giường, bạn nên hạn chế số lượng và giặt giũ chúng thường xuyên để đảm bảo sức khỏe.

Cây xanh: "Cuộc chiến" giành giật oxy trong đêm

Trồng cây để thanh lọc không khí là tư duy đúng, nhưng đặt trong phòng ngủ kín lại là sai lầm về mặt sinh học. Ban đêm, khi không có ánh sáng, quá trình quang hợp dừng lại và đa số cây xanh thực hiện cơ chế hô hấp: hấp thụ oxy và thải ra carbon dioxide CO2

Trong môi trường phòng ngủ thường xuyên đóng kín cửa, lượng oxy vốn đã hạn chế nay lại phải chia sẻ với cây xanh. Khi nồng độ CO2 tăng cao, não bộ có thể rơi vào trạng thái thiếu oxy nhẹ, khiến bạn dễ gặp ác mộng, tỉnh giấc giữa đêm hoặc thấy tức ngực. Ngoài ra, chậu cây có độ ẩm cao còn là nơi thu hút muỗi và côn trùng, tiềm ẩn nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm.

Các vật dụng bằng gỗ ép giá rẻ: Nguy cơ nhiễm độc formaldehyde

Để trang trí phòng ngủ tiết kiệm, nhiều người chọn mua các loại kệ, tranh hoặc đồ trang trí làm từ gỗ công nghiệp kém chất lượng (thường là ván sợi mật độ trung bình). Để gắn kết bột gỗ, một lượng lớn keo chứa formaldehyde thường được sử dụng.

Formaldehyde là một chất hóa học không màu, có khả năng bay hơi kéo dài và đã được cảnh báo về nguy cơ gây hại cho hệ máu nếu tiếp xúc nồng độ cao trong thời gian dài. Việc đặt những món đồ gỗ công nghiệp chưa đạt chuẩn trong không gian kín như phòng ngủ khiến bạn hít phải các khí này suốt 6-8 tiếng mỗi đêm, gây kích ứng mắt, mũi và ảnh hưởng lâu dài đến hệ thần kinh. Tốt nhất là không có hoặc chọn loại chất lượng tốt.

Ảnh minh họa

Nước xịt phòng nặng mùi hoặc xịt côn trùng mùi hăng

Nhiều người có thói quen sử dụng nước xịt phòng nặng mùi để lấn át mùi ẩm mốc, hoặc dùng thuốc xịt côn trùng mùi hăng ngay trước khi đi ngủ. Các hạt hóa chất li ti này khi lơ lửng trong không khí và đi sâu vào phế quản có thể gây kích ứng niêm mạc, dẫn đến các cơn ho khan hoặc thở khò khè.

Với những người có cơ địa nhạy cảm, việc hít phải các mùi hăng nồng này trong lúc ngủ có thể gây đau đầu mạn tính và rối loạn giấc ngủ. Thay vì dùng hóa chất để khỏa lấp, cách tối ưu nhất cho sức khỏe chính là mở cửa sổ thông gió tự nhiên, giúp luồng khí tươi lưu thông, trả lại sự thoáng đãng cho căn phòng.

Nguồn và ảnh: Sina, Family Doctor