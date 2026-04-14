Rút ra 2 lít máu trắng đục như sữa từ cô bé 12 tuổi, bố mẹ oà khóc: "Tưởng cháu đau bụng vì ăn đồ không sạch"

Cơn đau bụng đến rất đột ngột. Chỉ vài giờ trước đó, Xiuxiu, cô bé 12 tuổi sống tại Trùng Khánh (Trung Quốc) vẫn còn hoạt bát, ăn uống bình thường. Nhưng rồi em ôm bụng quằn quại, nôn liên tục, sau đó nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ.

Bố mẹ em lúc đó chỉ nghĩ đơn giản: con bị đau bụng do ăn uống linh tinh bởi cô bé vẫn hay ăn vặt nên cho con uống thuốc tiêu hóa có sẵn trong nhà. Tuy nhiên, tình trạng nhanh chóng chuyển biến xấu khi Xiuxiu rơi vào hôn mê sâu và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng sốc, huyết áp thấp và khó thở.

Tại khoa Hồi sức tích cực (ICU) của Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học Y Trùng Khánh (Trung Quốc), các bác sĩ đã tiến hành lấy máu để xét nghiệm. Khoảnh khắc nhìn thấy ống máu của con, cha mẹ Xiuxiu đã hoàn toàn ngã quỵ. Thay vì màu đỏ thẫm bình thường, dòng máu rút ra từ cơ thể cô bé 12 tuổi lại có màu trắng đục đặc quánh, sau khi để yên vài phút thì đóng lại như mỡ đông.

Bác sĩ Dai Xiaoke, Phó trưởng khoa Phẫu thuật gan mật của bệnh viện cho biết chỉ số lipid máu (mỡ máu) của Xiuxiu cao gấp 13 lần so với bình thường. Chính lượng mỡ "khủng" này đã kích hoạt cơn viêm tụy cấp tính thể nặng, tàn phá các cơ quan nội tạng.

"Trong quá trình điều trị, chúng tôi lọc ra tới khoảng 2000 ml dịch máu trắng đục, dấu hiệu cho thấy lượng mỡ trong máu tăng cực cao, đi kèm viêm tụy cấp nặng" - bác sĩ Dai nói.

60 ngày giành giật sự sống từ "vũng bùn" hoại tử

Xiuxiu được chẩn đoán mắc viêm tụy hoại tử nặng kèm nhiễm toan ceton do tiểu đường. Đây là sự kết hợp chết chóc giữa đường huyết cao và cholesterol cao, khiến tuyến tụy bị "tự tiêu hóa". Tưởng rằng đã an toàn nhưng sau 3 tuần cô bé lại bị nhiễm trùng và phải phẫu thuật bổ sung.

Bác sĩ Zhang Mingman, Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật của bệnh viện chia sẻ: "Cô bé đã phải trải qua một loạt các thủ thuật xâm lấn chuyên sâu và những tình huống cấp cứu đầy kịch tính. Thực sự là một cuộc chiến sinh tử kéo dài hơn 60 ngày" .

Để cứu mạng Xiuxiu, các bác sĩ đã phải thực hiện ca đại phẫu kéo dài 6 giờ đồng hồ để loại bỏ các mô tụy đã hoại tử, mà bác sĩ mô tả là trông như một "vũng bùn" đen đặc trong khoang bụng. Chỉ cần một sai sót nhỏ chạm vào mạch máu hay dây thần kinh xung quanh, cô bé có thể tử vong ngay trên bàn mổ.

May mắn thay, sau hơn 2 tháng kiên trì điều trị, Xiuxiu đã hồi phục thần kỳ và được xuất viện trong sự vui mừng khôn xiết của gia đình. Tuy nhiên, không phải trường hợp viêm tuỵ cấp não cũng có thể vượt "cửa tử" giống như Xiuxiu, ngay cả với người trưởng thành.

"Sát thủ" giấu mặt trong những món khoái khẩu hàng ngày

Khi câu chuyện của Xiuxiu được chia sẻ trên báo đài và mạng xã hội, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: Tại sao một đứa trẻ 12 tuổi lại có mức mỡ máu kinh khủng như người già bị béo phì lâu năm?

Bác sĩ Zhang Mingman lý giải, nguyên nhân lớn nhất đến từ chế độ ăn uống sai lầm. Việc trẻ tiêu thụ quá nhiều trà sữa, đồ chiên rán, thức ăn nhanh và đồ uống nhiều đường trong thời gian dài chính là "thủ phạm" trực tiếp gây tăng lipid máu, dẫn đến viêm tụy cấp hoại tử. Bố mẹ Xiuxiu chiều con nhưng sai cách, gián tiếp đẩy con mình vào bệnh tật.

"Viêm tụy hoại tử cấp tính dù chỉ chiếm 5% các ca bệnh về tụy ở trẻ em nhưng tỷ lệ tử vong lại cực cao, từ 20% đến 50%" - bác sĩ Zhang nhấn mạnh.

Chuyên gia cảnh báo: Đừng nhầm lẫn viêm tụy cấp với đau bụng thông thường

Phó trưởng khoa Dai Xiaoke bày tỏ sự lo lắng khi các dấu hiệu viêm tuỵ cấp rất dễ bị xem nhẹ hoặc nhầm lẫn. Ví dụ như với trường hợp của Xiuxiu, bố mẹ khi nhận thông báo con nguy kịch vì viêm tuỵ cấp, họ bàng hoàng nói: "Cháu chỉ đau bụng vì đồ ăn không sạch thôi mà".

Thông qua câu chuyện này, bác sĩ Dai không chỉ mong tất cả mọi người - nhất là các bậc phụ huynh rút ra bài học về ăn uống lành mạnh mà còn phải chú ý tới những dấu hiệu viêm tuỵ cấp dễ nhầm với rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thực phẩm như:

- Đau bụng dữ dội: Cơn đau thường xuất hiện đột ngột ở vùng bụng trên, đau lan ra sau lưng, đau không thuyên giảm sau khi nôn.

- Nôn mửa liên tục: Trẻ nôn nhiều nhưng không thấy đỡ đau bụng, khác hẳn với đau bụng do ăn uống không sạch.

- Chướng bụng: Bụng cứng, sờ vào thấy đau.

- Mệt mỏi khó hiểu: Mệt rã rời, nghỉ ngơi không đỡ, có thể đi kèm lơ mơ.

- Sốt và khó thở: Ở giai đoạn nặng, trẻ sẽ có dấu hiệu sốc, mệt lả và nhịp thở nhanh.

Viêm tụy cấp là bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, có thể cướp đi sinh mạng một người chỉ trong vài giờ. Các bác sĩ đều khuyên "phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh". Khi thấy các dấu hiệu trên, thay vì tự xử lý, hãy tới cơ sở y tế gần nhất.

Nguồn và ảnh: Toutiao, The Paper, China News