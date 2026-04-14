Tay chân miệng, sốt xuất huyết cùng tăng, Bộ Y tế cảnh báo gì?

Tối 13-4, Bộ Y tế cho biết bệnh tay chân miệng đang gia tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực phía Nam. Theo ông Võ Hải Sơn, Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), đây là bệnh truyền nhiễm lưu hành quanh năm, thường tăng theo mùa, nhất là vào các tháng 3-5 và 9-10.

Số ca mắc tay chân miệng có xu hướng gia tăng trong thời gian qua. Ảnh: TTXVN

Ông Sơn cho biết từ đầu năm 2026, cả nước ghi nhận khoảng 26.000 ca mắc, trong đó có 8 trường hợp tử vong. Riêng tháng 3, số ca mắc trung bình theo tuần tăng so với tháng trước. Kết quả xét nghiệm cho thấy virus EV71 đang lưu hành là chủng có nguy cơ gây biến chứng nặng.

Có nhiều yếu tố khiến bệnh tay chân miệng gia tăng thời gian gần đây. Thời tiết nóng ẩm xuất hiện sớm tạo điều kiện cho virus lưu hành. Đáng chú ý, sự xuất hiện của chủng EV71 làm tăng nguy cơ ca bệnh diễn biến nặng.

"Bệnh chủ yếu gặp ở trẻ dưới 5 tuổi – nhóm chưa có ý thức vệ sinh cá nhân đầy đủ và thường sinh hoạt tập trung tại nhà trẻ, mẫu giáo nên dễ lây lan. Nếu không phát hiện sớm và cho trẻ nghỉ học kịp thời, dịch có thể lan rộng trong lớp học và cộng đồng"- ông Sơn nói.

Trong khi đó, bệnh sốt xuất huyết cũng gia tăng sớm. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 31.927 ca mắc và 4 trường hợp tử vong, tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phía Nam.

Theo ông Sơn, sốt xuất huyết là bệnh lưu hành tại Việt Nam, thường tăng mạnh vào mùa mưa khi điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Tuy nhiên năm nay, dịch có xu hướng xuất hiện sớm hơn, trong bối cảnh thời tiết nóng ẩm đến sớm.

"Ngoài yếu tố chu kỳ, dịch bệnh còn chịu tác động của thời tiết nóng lên, mưa thất thường, đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư cao và nhiều vật chứa nước trong khu dân cư" - ông Sơn cảnh báo.

Đại diện Bộ Y tế cho rằng các yếu tố này không chỉ khiến tay chân miệng lây lan nhanh trong trường học mà còn tạo điều kiện cho muỗi truyền sốt xuất huyết sinh sản, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh.

Đáng chú ý, nhiều người dân vẫn còn hiểu chưa đúng về phòng bệnh sốt xuất huyết. Muỗi truyền bệnh không chỉ sinh sản ở nước bẩn mà thường đẻ trứng trong các dụng cụ chứa nước sạch như chum, vại, lọ hoa, xô chậu, lốp xe cũ. Bên cạnh đó, tâm lý phụ thuộc vào phun hóa chất khiến việc diệt lăng quăng, bọ gậy chưa được duy trì thường xuyên.

Người dân diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng sốt xuất huyết

Ngành y tế cảnh báo nguy cơ dịch tiếp tục gia tăng trong thời gian tới nếu các biện pháp phòng chống không được triển khai quyết liệt.

Trong trường học, các biện pháp phòng dịch tay chân miệng cần được tăng cường như vệ sinh lớp học, đồ chơi, theo dõi sức khỏe trẻ và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh.

Với sốt xuất huyết, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động diệt lăng quăng hằng tuần, loại bỏ các vật dụng đọng nước trong và quanh nhà, đồng thời đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

Các dụng cụ chứa nước cần được cọ rửa thường xuyên, thay nước bình hoa và diệt bọ gậy theo hướng dẫn. Người dân nên phòng muỗi đốt bằng cách ngủ màn, mặc quần áo dài tay, sử dụng biện pháp xua muỗi và phối hợp phun hóa chất khi có chỉ định.