Cô gái 22 tuổi uống 1 loại vitamin để ổn định nội tiết, cải thiện trí nhớ, 6 tháng sau bác sĩ thốt lên: "Cô đã uống gì?"

Chạy đua với nhịp sống hối hả của Thâm Quyến (Trung Quốc), Tiểu Lệ thường xuyên rơi vào tình trạng kiệt sức, mất ngủ và hay quên. Trong khi đó, nghề nghiệp của cô gái này là phân tích dữ liệu (Data Analyst) lại rất căng thẳng, cần trí nhớ tốt và luôn tỉnh táo khi làm việc. Nghe lời đồn về tác dụng của Vitamin B12 giúp bổ não, cải thiện tinh thần, ổn định nội tiết tố nên cô đã đều đặn uống một viên mỗi sáng khi bụng đói. Thế nhưng, sau 6 tháng, buổi khám sức khỏe định kỳ đã trở thành một cú sốc khiến cô tái mặt.

Khi cầm kết quả xét nghiệm huyết thanh của Tiểu Lệ, bác sĩ cũng phải sững sờ. Chỉ số Vitamin B12 của cô vọt lên mức 1400 pg/mL. Đây là ngưỡng cao nhất mà máy xét nghiệm có thể hiển thị, vượt xa mức thông thường (200 - 900 pg/mL). Đáng lo ngại hơn, chỉ số men gan ALT và AST cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ.

Khi bác sĩ hỏi về lối sống, Tiểu Lệ cho biết gần đây mình đang cố gắng xây dựng lối sống lành mạnh. Đặc biệt là chăm uống vitamin và thực phẩm bổ sung mỗi ngày. Nghe đến đây, bác sĩ không nén được tức giận mà hỏi: "Cô đã uống gì, uống bao nhiêu và trong bao lâu?"

Tiểu Lệ bắt đầu kể đầu đuôi sự việc. Lúc này cô vẫn tin việc mình làm là đúng, chắc chắn vấn đề sức khỏe nằm ở nguyên nhân khác. Thế nhưng, những lời giải thích của bác sĩ khiến cô giật mình. Hóa ra, tất cả là tại Tiểu Lệ tự ý bổ sung vitamin B12 liều cao suốt nửa năm. Trong khi sự thật là nồng độ dưỡng chất này quá cao không hề tỷ lệ thuận với sức khỏe. Ngược lại, nó tạo ra gánh nặng chuyển hóa cực lớn cho gan và thận, thậm chí có thể che giấu những dấu hiệu sớm của các khối u hoặc rối loạn máu nghiêm trọng.

Vitamin B12: Khi "thuốc bổ" trở thành gánh nặng

Bác sĩ của Tiểu Lệ cho biết, đương nhiên chúng ta không thể phủ nhận vai trò của Vitamin B12. Đây là dưỡng chất thiết yếu giúp tổng hợp hồng cầu, duy trì vỏ bọc dây thần kinh và hỗ trợ các chức năng nhận thức của não bộ. Tuy nhiên, việc bổ sung chỉ thực sự có lợi khi cơ thể có sự chỉ định của bác sĩ trong các trường hợp sau:

- Đối tượng cần thiết: Người ăn chay trường (do Vitamin B12 chủ yếu có trong động vật), người bị viêm loét dạ dày mãn tính (kém hấp thu), hoặc bệnh nhân thiếu máu ác tính.

- Liều lượng khoa học: Nhu cầu của một người trẻ bình thường chỉ khoảng 2,4 microgam/ngày. Với chế độ ăn có thịt, cá, trứng, sữa, cơ thể đã nhận đủ 100% nhu cầu. Việc nạp viên uống liều cao hàng ngày khiến cơ thể rơi vào tình trạng "thừa dinh dưỡng độc hại" và gây ra nhiều vấn đề rối loạn, thậm chí là bệnh lý.

Giải pháp ổn định nội tiết và trí nhớ bền vững thay vì lạm dụng vitamin B12

Bác sĩ cũng cảnh báo, việc lạm dụng các loại thực phẩm chức năng hay vitamin tổng hợp để "vá" lại sức khỏe là sai lầm phổ biến trong xã hội hiện đại. Nhất là với những người trẻ bận rộn, lười vận động. Thay vì làm việc nguy hại này, bác sĩ khuyên nên tập trung vào 3 cách cải thiện tự nhiên và hiệu quả hơn:

- Khôi phục nhịp sinh học cho giấc ngủ: Trí nhớ và nội tiết tố được điều chỉnh tốt nhất trong khi ngủ. Việc ngủ đủ giấc giúp não bộ loại bỏ các protein độc hại và tái tạo các dẫn truyền thần kinh nhanh hơn bất kỳ loại thuốc bổ nào.

- Ưu tiên vitamin từ thực phẩm tự nhiên: Vitamin từ thức ăn đi kèm với các enzyme và khoáng chất giúp cơ thể hấp thụ an toàn. Một chế độ ăn đa dạng sẽ cung cấp đủ dưỡng chất mà không gây áp lực lên gan. Còn nếu cần bổ sung qua viên nang/thực phẩm chức năng thì chỉ nên làm khi có chỉ định của bác sĩ.

- Quản lý căng thẳng thay vì "uống thuốc an thần": Khi mệt mỏi, cơ thể cần được nghỉ ngơi thực sự. Việc tập thể dục nhẹ nhàng giúp giải phóng endorphin, ổn định nội tiết tố và tăng cường tuần hoàn máu não, giúp ghi nhớ tốt hơn.

Về trường hợp của Tiểu Lệ, sau khi dừng toàn bộ các loại thực phẩm bổ sung và bắt đầu tập thể dục, đi ngủ sớm, tình trạng của cô cũng dần cải thiện. Sáu tháng sau, cô quay lại tái khám. Lúc này, nồng độ vitamin B12 của cô đã trở về mức ổn định, cảm giác mệt mỏi, hay quên cũng biến mất một cách kỳ diệu mà không cần đến viên thuốc nào.

Câu chuyện của cô gái trẻ này dạy cho chúng ta một điều: Sức khỏe không được xây dựng bằng cách cộng dồn các loại thực phẩm chức năng hay bồi bổ vô tội vạ, mà là loại bỏ những gánh nặng không cần thiết cho cơ thể. Nếu bạn thực sự yêu bản thân, thay vì làm vậy, hãy tắt điện thoại và ngủ sớm, tìm cách xây dựng lối sống lành mạnh hơn.

Nguồn và ảnh: China 3g, Net Ease Health