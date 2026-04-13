"Sốc nặng" với chàng trai 24 tuổi nhưng 13 năm bị sinh vật sống "gặm nhấm" não, gây tàn tật: Gắp ra ngoài còn ngoe nguẩy

Câu chuyện về chàng trai họ Trương, 24 tuổi, sống tại Quảng Châu (Trung Quốc) khiến dư luận vừa thương vừa... sợ. Chỉ vì một phút chủ quan trong sinh hoạt, nam thanh niên này đã phải trả giá bằng 13 năm thanh xuân sống trong tàn tật, đau đớn vì bị một sinh vật sống chiếm cứ đại não.

13 năm kinh hoàng và cú sốc về "sinh vật sống" dài 10cm

Cơn ác mộng bắt đầu từ năm Tiểu Trương mới 11 tuổi với những triệu chứng đau đầu, hay tê tay chân và buồn nôn. Thời điểm đó, dù đã đi khám nhiều nơi nhưng bệnh tình của cậu bé vẫn là một ẩn số. Thậm chí, gia đình từng nghi ngờ cậu nói dối để trốn học. Mãi đến khi được đưa tới bệnh viện chuyên khoa não bộ, cả nhà mới "sốc nặng" khi biết có một ký sinh trùng đang ẩn náu sâu trong não bộ của cậu.

Tuy nhiên, cú sốc đó chưa là gì so với thực tế nghiệt ngã sau này. Vì vị trí ký sinh quá sâu và công nghệ y khoa lúc bấy giờ chưa cho phép can thiệp, Tiểu Trương buộc phải "sống chung" với sinh vật mà . Cậu và gia đình từng nghĩ nó không quá nguy hiểm, thế nhưng sự thật sốc hơn nhiều.

Suốt 13 năm tiếp theo, con ký sinh trùng được phỏng đoán là sán - nhưng không biết rõ loại sán gì liên tục di chuyển, hút sạch chất dưỡng chất và tàn phá các mô não. Sự hoành hành của nó khiến Tiểu Trương bị suy giảm ngôn ngữ, khó đi lại và bị xác định khuyết tật mức độ 2.

May mắn là "trời không phụ lòng người", khi Tiểu Trương 24 tuổi, trong một lần tái khám, bác sĩ phát hiện sinh vật sống này di chuyển đến vùng não nông hơn. Đây là thời cơ "ngàn năm có một", khiến các bác sĩ nhanh chóng sắp xếp tiến hành phẫu thuật loại bỏ nó. Ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ. Cả ê kíp mổ đã phải rùng mình khi gắp ra một con sán nhái vẫn còn sống và mạnh, dài hơn 10cm.

Theo bác sĩ phẫu thuật, sinh vật sống "ăn não" tiểu Trương tên khoa học là S pirometra Mansoni . Đây là loại ký sinh trùng cực kỳ bền bỉ, có khả năng di chuyển liên tục trong não để tìm kiếm nguồn dinh dưỡng. Sự di chuyển này không chỉ phá hủy tế bào não mà còn để lại các tổn thương vĩnh viễn cho hệ thần kinh. Đáng sợ nhất là sán nhái có thể phát triển và sinh sản ngay bên trong não. Ngay cả khi vật chủ dùng thuốc, ấu trùng vẫn có thể tiếp tục sinh sôi, khiến việc điều trị trở nên vô cùng khó khăn.

Ở tuổi 24, dù đã lấy được "quái vật" ra khỏi đầu, nhưng anh Trương vẫn không thể có được một cuộc đời bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Do những tổn thương não bộ suốt 13 năm qua là không thể phục hồi. Điều này mới thật sự khiến anh sốc nặng, bởi anh luôn hy vọng vào một ngày có thể "tống khứ" sinh vật sống ấy ra khỏi não để khỏe mạnh trở lại. Anh sốc vì suốt 13 năm qua, sinh vật này vẫn sống khỏe nhờ sự đau ốm của mình, sốc vì kích thước hiện tại của nó.

Bác sĩ nhắc: Bỏ ngay 3 thói xấu để tránh "rước họa vào thân"

Vị bác sĩ điều trị của Tiểu Trương cho biết thêm, nguyên nhân xâm nhập vào cơ thể con người thường của sán nhái liên quan đến thói quen sinh hoạt không tốt. Vì vậy, ông khuyến cáo tất cả mọi người nên dừng ngay 3 hành động rất dễ khiến ấu trùng sán nhái nói riêng và các loại ký sinh trùng khác xâm nhập đó là:

- Uống nước chưa đun sôi hoặc ăn thịt/máu sống - chưa nấu chín kỹ của động vật. Nhất là thịt ếch, nhái, rắn...

- Dùng chung dao, thớt, dụng cụ nhà bếp, bát đũa… cho thực phẩm sống và thực phẩm chín.

- Rửa tay chân, tắm, đùa nghịch ở nguồn nước bẩn hoặc đất bị ô nhiễm. Nhất là ô nhiễm bởi phân mèo hoặc phân chó.

Cần phải nhấn mạnh lại rằng, ngay cả khi không ăn hay uống những thứ cũng có thể nhiễm sán nhái. Ví dụ như khi đắp/tiếp xúc lâu thịt ếch nhái hay thịt rắn… lên vết thương hở hoặc các tổn thương khác, hoặc lên mắt. Ngoài ra, người có thể nhiễm Sparganum do bơi lội trong nước, ấu trùng procercoid xâm nhập qua da.

Ông cũng cho biết, sau khi ký sinh trùng ký sinh vào cơ thể con người sẽ không có triệu chứng rõ ràng. Triệu chứng sớm nhất thường là đau bụng, đau đầu và buồn nôn. Nhưng mức độ nghiêm trọng vẫn sẽ thay đổi tùy theo vị trí ký sinh trùng di cư và cư trú. Đặc biệt là thời gian chúng tồn tại có thể kéo dài hàng năm đến hàng chục năm, có thể sau rất lâu mới có triệu chứng rõ ràng. Nên việc đảm bảo vệ sinh, ăn chín uống sôi, thực hiện các biện pháp phòng tránh là quan trọng nhất.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, TOPick, Health Sent