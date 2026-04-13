Đau âm ỉ vùng bụng, người đàn ông sốc nặng khi bác sĩ lấy ra thứ "rợn người" trong cơ thể

Mới đây, Bác sĩ Khoa Ngoại – Gây mê hồi sức, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã tiếp nhận và phẫu thuật nội soi thành công một trường hợp nang niệu rốn, một bệnh lý hiếm gặp.

Thông tin ban đầu bệnh nhân là nam, ngụ tại xã Sông Ray, tỉnh Đồng Nai nhập viện trong tình trạng đau vùng hạ vị. Theo lời kể, khoảng một tháng trước đó, bệnh nhân xuất hiện đau âm ỉ vùng hạ vị. Hai tuần gần đây, cơn đau tăng dần kèm theo sốt nên mới đến trung tâm thăm khám.

BS.CKII Nguyễn Thị Kim Hà, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Mỹ, cho biết sau khi hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nang niệu rốn nhiễm trùng, nằm sát bàng quang, một bệnh lý hiếm gặp.

Bệnh nhân được điều trị kháng sinh nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm trùng tại Khoa Ngoại – Gây mê hồi sức. Sau đó, ê kíp tiến hành phẫu thuật nội soi cắt bỏ dây chằng rốn giữa chứa nang và đỉnh bàng quang liên quan.

Hình ảnh dây chằng rốn giữa chứa nang niệu rốn được phẫu thuật nội soi lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Tại viện ca phẫu thuật diễn ra thành công. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt và đã được xuất viện. "Đây là trường hợp bệnh lý khó, hiếm gặp, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và kinh nghiệm của ê-kíp phẫu thuật cũng như gây mê hồi sức", BS Kim Hà cho biết.

BS.CKI Lê Văn Tuấn, Phó trưởng khoa Ngoại – Gây mê hồi sức chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống , nang niệu rốn là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp, do ống niệu rốn (kết nối giữa bàng quang và rốn ở thai nhi) không đóng hoàn toàn sau khi sinh.

Theo thời gian, phần còn sót lại có thể tạo thành nang và dễ bị nhiễm trùng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng nang, áp xe, viêm phúc mạc khi nang vỡ, thậm chí có nguy cơ ung thư hóa trong một số trường hợp.

Được biết hiện nay, phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường vùng rốn hoặc hạ vị, cần đi khám sớm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Trước đó cũng có một trường hợp bệnh nhân bị nang niệu rốn bội nhiễm. Cụ thể bệnh nhân là Trịnh Đức M. 31 tuổi, trú Tp. Vũng Tàu. Bệnh nhân M. nhập viện vì chảy dịch vùng rốn, xuất hiện sưng nề vùng rốn.

Sau khi khám và hội chẩn lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán nang niệu rốn bội nhiễm. Ngay sau đó bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật bằng phương pháp nội soi để loại bỏ toàn bộ nang niệu rốn.