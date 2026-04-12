Nhiều người đàn ông vẫn giữ một quan niệm sai lầm rằng chỉ cần chưa thấy đau đớn dữ dội hay "trên bảo dưới không nghe" khi hành sự thì thận vẫn đang ổn. Họ mặc định rượu bia và "chuyện ấy" quá đà là những kẻ thù số một, để rồi vô tư buông thả bản thân trong những thói quen sinh hoạt khác mà không hề biết rằng chúng đang "phá thận" với tốc độ kinh khủng hơn nhiều.

Sự thật là, danh sách những sát thủ thầm lặng gây suy yếu chức năng thận lại bắt đầu từ chính những việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày. Nơi mà rượu bia thực tế chỉ xếp ở vị trí cuối cùng về mức độ tàn phá tức thời. Cụ thể như:

1. Nhịn tiểu lâu ngày

Đây là thói quen đứng đầu bảng về mức độ gây hại trực tiếp nhưng lại bị nhiều nam giới coi thường nhất. Nước tiểu vốn là chất thải trao đổi chất, nếu bị giữ lại quá lâu sẽ tạo ra một áp lực ngược cực kỳ nguy hiểm lên đài bể thận. Tình trạng này không chỉ gây ra những cơn đau tức vùng thắt lưng mà còn biến hệ tiết niệu thành một "bể chứa nước thải", dẫn đến nhiễm trùng thận và xơ hóa mô thận.

Với những người mải mê công việc, chơi game hay lái xe đường dài mà nhịn tiểu thường xuyên, đây chính là con đường ngắn nhất dẫn đến suy thận.

2. Lạm dụng thuốc và các loại thuốc bổ

Có một thực trạng ở phái mạnh là nỗi sợ yếu sinh lý dẫn đến việc lạm dụng vô tội vạ các loại thực phẩm chức năng và thuốc bổ thận không rõ nguồn gốc. Thận là trạm cuối cùng xử lý các hóa chất trong máu; khi nạp vào cơ thể một lượng lớn dược chất vượt ngưỡng, các ống thận sẽ bị nhiễm độc và tổn thương không thể phục hồi.

Từ các loại thuốc giảm đau thông thường cho đến những bài thuốc được quảng cáo là "tăng cường bản lĩnh", tất cả đều có thể trở thành lưỡi dao "phá thận" nếu bị sử dụng một cách tùy tiện. Thói quen lạm dụng bất cứ loại thuốc nào để dễ đẩy cơ quan lọc máu vào cảnh suy sụp chỉ sau một thời gian ngắn. Nhất là thuốc không rõ nguồn gốc.

3. Thức khuya "phá thận" nhanh hơn bạn tưởng

Trong khi bạn thức đêm để tận hưởng những thú vui nhất thời, thận của bạn thực ra lại đang phải gồng mình làm việc quá tải trong trạng thái kiệt quệ.

Giấc ngủ đêm là thời kỳ vàng để lưu lượng máu đổ về thận tăng cao, giúp các tế bào thận tự phục hồi và tái tạo. Việc thức khuya làm rối loạn các chỉ số huyết áp và tăng nồng độ creatinine, khiến quy trình tự sửa chữa bị cắt đứt hoàn toàn. Những người có lối sống "cú đêm" thường sớm phải đối mặt với tình trạng rụng tóc, đau lưng dưới và protein niệu tăng cao do thận bị lão hóa sớm. Chưa kể, thức khuya gây suy nhược, giảm miễn dịch... càng tạo tiền đề cho bệnh thận và nhiều bệnh khác tấn công.

4. Uống quá nhiều rượu bia

Rượu bia đứng cuối danh sách này không phải vì nó lành tính, mà vì tác động của nó thường mang tính gián tiếp thông qua việc gây mất nước và rối loạn chuyển hóa. Đồng thời, tốc độ "phá thận" của thói quen xấu uống rượu bia còn phụ thuộc vào lượng uống và cách uống, tuổi tác cũng như sức khoẻ nền tảng của mỗi người.

Nhìn chung, rượu bia hại thận và cần được kiểm soát chặt chẽ. Bởi chất cồn tàn phá thận bền bỉ bằng cách làm tăng axit uric, dễ hình thành nên sỏi thận và gây áp lực lên các mạch máu nuôi thận. Đặc biệt, khi kết hợp với các thói quen như nhịn tiểu hay lạm dụng thuốc bừa bãi, rượu bia trở thành chất xúc tác cuối cùng khiến hệ thống lọc máu sụp đổ hoàn toàn.

7 dấu hiệu sớm cảnh báo thận suy yếu hoặc mắc bệnh

Bên cạnh xây dựng lối sống lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ, bạn cần hết sức chú ý tới 7 tín hiệu "cầu cứu" sớm của thận dưới đây:

- Nước tiểu xuất hiện nhiều bọt li ti và lâu tan, dấu hiệu cho thấy protein bị rò rỉ.

- Những cơn đau âm ỉ hoặc nhức mỏi dai dẳng ở vùng thắt lưng, dọc hai bên mạn sườn.

- Tần suất đi tiểu thay đổi bất thường, đặc biệt là tình trạng phải thức dậy đi tiểu nhiều lần trong đêm.

- Tình trạng phù nề xuất hiện rõ rệt ở bọng mắt vào buổi sáng hoặc sưng phù vùng mắt cá chân.

- Da dẻ trở nên thô ráp, xỉn màu và thường xuyên bị ngứa ngáy dữ dội do tích tụ độc tố.

- Hơi thở có mùi amoniac khó chịu hoặc luôn cảm thấy vị kim loại trong miệng khi ăn uống.

- Cơ thể suy nhược, thường xuyên hụt hơi và mất sức dù không vận động nặng.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, Family Doctor