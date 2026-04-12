Loại rau nhiều người Việt "né" nhưng Mỹ ca ngợi thuộc top tốt "bậc nhất thế giới"

Lý do cải xoong được tôn làm loại rau top bậc nhất thế giới

Cải xoong là cái tên không mấy xa lạ trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại rau dân dã này còn được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) xếp hạng là loại rau tốt nhất thế giới, đạt điểm tuyệt đối 100/100 nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Không chỉ dễ tìm, dễ chế biến, cải xoong còn được đánh giá cao nhờ giá thành hợp lý và lợi ích lâu dài cho sức khỏe.

Loại rau này thuộc nhóm rau thân thảo, có nguồn gốc từ châu Âu và Tây Á. Loại rau này sinh trưởng tốt trong môi trường nước sạch, mát mẻ, thường mọc ven suối, mương hoặc được trồng trong hệ thống nước chảy nhẹ. Nhờ khả năng thích nghi cao, cải xoong hiện được trồng phổ biến tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Thoạt nhìn lá cải xoong có màu xanh đậm, hình bầu dục nhỏ, thân mềm, giòn, vị hơi cay nhẹ đặc trưng. Khi ăn sống hoặc nấu chín đều giữ được độ tươi và mùi thơm tự nhiên, nhưng nên ưu tiên nấu chín để đảm bảo an toàn. Về giá bán, cải xoong thuộc nhóm rau có mức giá trung bình, dao động khoảng 25.000 - 60.000 đồng/kg, tùy vào nguồn gốc, phương pháp trồng và thời điểm thu hoạch.

Rau cải xoong rất giàu dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Nhận định về loại rau giàu dinh dưỡng này, Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội chia sẻ với Vietnamnet cải xoong từ lâu đã được biết đến như một loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, phổ biến vào mùa đông. Nhiều người không thích cải xoong vì có mùi hắc và trồng ở nước nên lo sợ nhiễm ký sinh trùng, kim loại nặng.

Tuy nhiên ,đây lại là “ngôi sao dinh dưỡng” được giới khoa học đánh giá rất cao. Theo nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cải xoong đứng đầu bảng xếp hạng các loại rau, quả giàu dinh dưỡng với số điểm tuyệt đối 100/100. Trong 100g cải xoong cắt nhỏ chỉ cung cấp khoảng 11 calo nhưng lại chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào như vitamin C, vitamin A, vitamin K, chất xơ và protein, rất có lợi cho sức khỏe.

Về đặc điểm thực vật, cải xoong là cây thảo sống lâu năm, ưa những vùng nước trong, chảy nhẹ nhưng liên tục. Thân cây dài khoảng 10-40cm, bò sát và có thể mọc rễ tại các đốt. Khi vò nát, toàn cây tỏa ra mùi hắc đặc trưng, vị hơi đắng, chính đặc điểm này góp phần tạo nên giá trị dược liệu của cải xoong.

Xét về thành phần hóa học, cải xoong tươi có thể ép lấy khoảng 70% dịch cây. Trong rau chứa nhiều khoáng chất như sắt, phốt pho, iod (khoảng 1mg/100g), vitamin C và đặc biệt là một glucosid có tên nasturtiosid. Khi bị giã nát, chất này sẽ tiếp xúc với men myrosin, tạo ra senevol phenyl etylic là hợp chất mang mùi đặc trưng và có tác dụng tốt đối với đường hô hấp, nhất là trong hỗ trợ giảm ho.

Loại rau này còn có khả năng chống oxy hóa, tác dụng giảm viêm. Cải xoong còn chứa một lượng nhỏ tinh dầu, góp phần tăng tác dụng sinh học.

Cải xoong – loại rau bình dân của người Việt nhưng được Mỹ chấm điểm dinh dưỡng tuyệt đối. Ảnh minh họa.

Các nghiên cứu dược lý cho thấy, cải xoong có nhiều lợi ích đáng chú ý. Thí nghiệm trên chuột bạch ghi nhận chỉ cần bổ sung 1g cải xoong mỗi ngày đã đủ phòng bệnh scorbut (thiếu vitamin C). Khi được bào chế thành dạng tiêm, dịch chiết cải xoong còn cho thấy khả năng hạn chế sự phát triển của một số khối u thực nghiệm. Nhờ hoạt chất senevol, cải xoong giúp tăng bài tiết của phổi, hỗ trợ tốt cho hệ hô hấp.

Theo Đông y, cải xoong có vị đắng, mùi thơm, tính mát, tác dụng thanh huyết, giải nhiệt, thanh phế và giảm đau. Ngoài vai trò là thực phẩm, cải xoong còn được dùng hỗ trợ điều trị ho, viêm phế quản mạn tính, lao phổi và bệnh scorbut với biểu hiện chảy máu chân răng.

Tuy nhiên, cải xoong không phải ai cũng nên dùng nhiều. Do chứa hàm lượng vitamin K cao, người đang sử dụng thuốc chống đông máu cần hạn chế. Người mắc bệnh thận mạn tính cũng nên thận trọng.

Ngoài ra, cải xoong thường trồng dưới nước, nếu nguồn nước ô nhiễm có thể nhiễm ấu trùng giun sán, vì vậy cần rửa thật kỹ và chế biến hợp vệ sinh trước khi sử dụng.

Gợi ý cách chọn mua và bảo quản cải xoong đúng cách

- Bề ngoài tươi: Để chọn được cải xoong ngon, nên ưu tiên những bó rau có lá xanh đậm, thân giòn, không dập nát, không có mùi lạ. Cải xoong tươi thường có thân mập vừa phải, lá non đều, không bị vàng úa hay nhớt nước. Tránh mua rau có dấu hiệu héo rũ, lá thâm hoặc thân quá mềm vì có thể đã để lâu hoặc bảo quản không đúng cách.

- Cách bảo quản rau: Về bảo quản, cải xoong nên được rửa sạch, để ráo nước, sau đó bọc trong khăn giấy hoặc túi lưới thoáng khí rồi cất trong ngăn mát tủ lạnh. Không nên rửa trước khi bảo quản quá lâu vì độ ẩm cao dễ khiến rau nhanh hỏng. Tốt nhất nên sử dụng cải xoong trong vòng 2-3 ngày để giữ được độ tươi ngon và hàm lượng dinh dưỡng.

Lưu ý: Sau khi mua về, nên nhặt bỏ lá già, rửa nhiều lần dưới vòi nước chảy để loại bỏ bùn đất, sau đó ngâm nước muối loãng khoảng 10–15 phút. Với người cẩn thận hơn, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, có thể trụng nhanh qua nước sôi trước khi chế biến.