Điều gì xảy ra với cơ thể nếu uống nước gừng nấu với lá tía tô?

Lá tía tô vốn là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn người Việt, đồng thời cũng là vị thuốc được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền.

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, tía tô có vị cay, tính ấm, thường mọc hoang hoặc được trồng phổ biến ở nhiều vùng. Dược liệu này có tác dụng giải cảm, hạ sốt, chống viêm, sát khuẩn và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý thông thường.

Bài thuốc giải cảm từ tía tô kết hợp gừng

Một trong những cách dùng phổ biến nhất là nấu nước tía tô kết hợp với gừng để giải cảm. Người dùng có thể lấy vỏ quýt, vài lát gừng tươi cùng một nắm lá tía tô, rửa sạch rồi đun với nước. Nước uống khi còn nóng, kết hợp nghỉ ngơi, giúp cơ thể ra mồ hôi, giảm sốt và cải thiện triệu chứng cảm lạnh .

Ngoài ra, món cháo giải cảm từ tía tô cũng được nhiều người áp dụng. Lá tía tô, hành và gừng thái nhỏ cho vào bát cháo nóng, thêm trứng gà rồi khuấy đều. Món ăn này dễ tiêu hóa, giúp người bệnh nhanh phục hồi khi cơ thể suy nhược, mệt mỏi.

Với các triệu chứng đầy hơi, đau bụng, có thể giã nát lá tía tô, vắt lấy nước uống cùng chút muối. Trường hợp ho, tức ngực, nước sắc từ cành lá tía tô kết hợp với rễ dâu có thể hỗ trợ làm dịu đường hô hấp, giảm ho.

Chỉ từ lá tía tô và vài lát gừng quen thuộc, nhiều người tận dụng như bài thuốc dân gian.

Hỗ trợ giảm cân

Không chỉ dừng lại ở công dụng trị bệnh, nước lá tía tô còn được nhiều người sử dụng như một phương pháp hỗ trợ giảm cân. Thành phần của tía tô chứa protein thực vật, vitamin và các khoáng chất như canxi, sắt, magie, góp phần thúc đẩy chuyển hóa và tăng tiêu hao năng lượng.

Cách chế biến khá đơn giản. Lá tía tô sau khi ngâm rửa sạch được đun với khoảng 2,5 lít nước, để sôi nhẹ trong vài phút rồi tắt bếp. Nước để nguội có thể thêm lát chanh, bảo quản trong tủ lạnh và dùng trong ngày. Uống trước bữa ăn từ 10 đến 30 phút được cho là giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Dưới góc nhìn khoa học, tía tô chứa nhiều tinh dầu và axit alpha-linoleic, một loại axit béo chưa bão hòa có tác dụng chống viêm, giảm dị ứng và hỗ trợ cải thiện tâm trạng. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận chiết xuất tía tô có khả năng kháng khuẩn, ức chế các vi khuẩn như tụ cầu, trực khuẩn lị hay E.coli.

Trong dân gian, lá tía tô còn được dùng ngoài da. Khi bị vết thương nhẹ, có thể giã nát lá non đắp lên để cầm máu, sát khuẩn và hỗ trợ làm lành da.

Dù là nguyên liệu lành tính, các chuyên gia lưu ý không nên lạm dụng. Người có cơ địa dị ứng hoặc đang mắc bệnh nền cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên, đặc biệt khi dùng với mục đích hỗ trợ điều trị lâu dài.