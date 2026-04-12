Bạn có nhận ra dạo gần đây, dù vẫn còn trẻ nhưng lại bắt đầu tóc bạc, tăng cân, thậm chí trí nhớ kém đi?

Thực ra, đó không chỉ là mệt mỏi đơn thuần, mà có thể là "lão hoá do stress" đang âm thầm diễn ra.

Trong cuộc phỏng vấn với chuyên gia dinh dưỡng Vivian (trên trang Tvbs.com), vấn đề này được phân tích từ não bộ, giấc ngủ đến chuyển hoá, giúp lý giải vì sao càng bận rộn lại càng nhanh già và làm thế nào để đưa cơ thể trở lại trạng thái trẻ trung hơn.

Người hiện đại sống lâu dài trong môi trường áp lực cao và bùng nổ thông tin, cơ thể gần như không có thời điểm thực sự "tắt máy", mà luôn duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó.

Tình trạng này khiến áp lực oxy hoá trong cơ thể tăng lên, chất thải chuyển hoá tích tụ, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ và tuần hoàn cơ thể. Lâu dần, không chỉ sắc diện kém đi, vóc dáng thay đổi mà khả năng tập trung và trí nhớ cũng suy giảm, khiến con người rơi vào trạng thái "rõ ràng chưa già nhưng trông rất mệt mỏi".

Nếu xuất hiện những triệu chứng này, hãy cẩn thận vì bạn đã bước vào lão hoá do stress

Nhiều người nghĩ đó chỉ là sự hay quên hoặc mệt mỏi, nhưng thực tế nó có thể là một dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể. Cụ thể như 3 dấu hiệu sau:

Thứ nhất, quên những gì bạn chỉ muốn làm: Đột nhiên có một tâm trí trống rỗng trong một cuộc họp, hoặc đọc cùng một văn bản nhưng không thể tiếp thu nó là tất cả các hiện tượng "sương mù não" phổ biến.

Thứ hai, quá trình trao đổi chất chậm lại, lượng mỡ trong cơ thể tăng lên và làn da xỉn màu: Đây thực sự là kết quả của quá trình lão hóa lâu dài của cơ thể. Nếu những tình trạng này trở nên thường xuyên hơn, điều đó có nghĩa là não và cơ thể của bạn đang trở nên kém hiệu quả hơn.

Thứ ba, sương mù não: Sương mù não không chỉ là mệt mỏi mà hiệu quả xử lý thông tin của não bộ cũng giảm. Ngay cả sau khi nghỉ ngơi, tôi vẫn cảm thấy bị mắc kẹt trong suy nghĩ của mình và chậm lại.

Bạn muốn đảo ngược cảm giác lão hóa? Hãy bắt đầu với "chuyển hóa giấc ngủ"

Khi bạn ngủ ngon, não của bạn sẽ tổ chức và tổ chức lại, và bạn sẽ tự nhiên tỉnh táo và tập trung hơn vào ngày hôm sau. Giấc ngủ ngon cũng ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và tuần hoàn tổng thể, bao gồm điều hòa nội tiết tố và hiệu suất năng lượng ban ngày.

Khi sửa chữa vào ban đêm và hiệu quả ban ngày tạo thành một chu kỳ tích cực, tinh thần của bạn không chỉ được cải thiện mà tình trạng tổng thể của bạn cũng sẽ ổn định hơn và bạn sẽ trông trẻ hơn một cách tự nhiên.

Bạn có thể duy trì cuộc sống bận rộn của mình! Bắt đầu với quản lý hàng ngày

Nếu bạn muốn cải thiện tóc bạc, xỉn màu và mệt mỏi, điều quan trọng là thiết lập một nhịp sống ổn định. Bao gồm một chế độ ăn uống cân bằng, làm việc và nghỉ ngơi thường xuyên, tập thể dục vừa phải đều là nền tảng.

Hơn nữa, thông qua theo dõi sức khỏe công nghệ, bạn có thể nhanh chóng nắm bắt những thay đổi trong tình trạng thể chất của mình và không còn chỉ dựa vào cảm xúc để đưa ra phán đoán. Khi bạn bắt đầu hiểu nhịp điệu cơ thể của mình, bạn có thể điều chỉnh thói quen hàng ngày của mình chính xác hơn và từ từ trở lại trạng thái cân bằng tối ưu.